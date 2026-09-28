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'शंख में जानवर की हड्डी', बदरीनाथ डीजे कॉन्सर्ट विवाद के बीच मंत्री सतपाल महाराज का बयान, भड़की चारधाम महापंचायत

देहरादून: बदरीनाथ धाम में आयोजित ' देवभूमि कल्चरल फेस्टिवल ' में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के स्वरूप, तेज डीजे संगीत पर ठुमके और मनोरंजन आधारित प्रस्तुति को लेकर विवाद जारी है. इसी बीच सूबे के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान ने मामले में आग में घी डालने का काम किया है. जिस पर उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत आग बबूला हो गई है.

" यह कहना सही नहीं है कि बदरीनाथ में शंख नहीं बजता. मंदिर के अंदर पूजा के दौरान शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन बाहर शंख बजाया जाता है. "- सतपाल महाराज, संस्कृति-धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री, उत्तराखंड

इसके जरिए उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि धाम में संगीत को पूरी तरह प्रतिबंधित नहीं माना जा सकता. सतपाल महाराज ने बदरीनाथ में शंख नहीं बजाने की बात को भी नकारा. इसके लिए उन्होंने भगवान कृष्ण के पाञ्चजन्य शंख और भगवान विष्णु के हाथ में विराजमान शंख का उदाहरण भी दिया.

सतपाल महाराज ने कहा कि, 'नारायण पर्वत पर भगवान बदरी विशाल का मंदिर है. जबकि, नर पर्वत की तरफ पार्किंग है और यात्री वहां से अलकनंदा पार करके मंदिर की ओर जाते हैं.' इसके बाद उन्होंने बदरीनाथ में शंख बजाने से लेकर मिलिट्री बैंड और दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक का उदाहरण दिया.

संस्कृति-धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान पर बवाल: इसी बीच अब इस पूरे मामले में उत्तराखंड के संस्कृति-धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की एंट्री हुई है. सतपाल महाराज ने बदरीनाथ में संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर उठ रहे सवालों को खारिज करते हुए कहा कि वहां संगीत कोई नई बात नहीं है. उन्होंने बदरीनाथ की भौगोलिक और धार्मिक परंपराओं का जिक्र किया.

आरोप था कि धाम जैसे धार्मिक स्थल पर तेज साउंड, डीजे और डांस वाला कार्यक्रम आयोजित करना, वहां की परंपराओं के अनुरूप नहीं है. विरोध बढ़ा तो प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल खड़े हुए. चमोली जिला प्रशासन ने गढ़वाल स्काउट्स के कमांडिंग ऑफिसर को नोटिस जारी कर कार्यक्रम की अनुमति और तेज आवाज में साउंड सिस्टम के इस्तेमाल को लेकर जवाब मांगा. यानी विवाद अब आयोजन से निकलकर अनुमति और जिम्मेदारी तक पहुंच चुका है.

सेना के बैंड का किया जिक्र: इसके साथ ही उन्होंने बदरीनाथ में कपाट खुलने और बंद होने के समय आने वाले मिलिट्री के बैगपाइप बैंड का जिक्र किया. महाराज का कहना था कि 'यह बैंड भगवान के सामने सम्मान के साथ वादन करता है, इसलिए यह कहना कि बदरीनाथ में संगीत की कोई जगह नहीं है, सही नहीं होगा.'

उर्वशी पीठ का दिया उदाहरण: सतपाल महाराज ने उर्वशी पीठ का भी उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि, 'वहां गायन और संगीत होता है और बड़े-बड़े कथावाचक भी आते हैं, जो गायन करते हैं. उन्होंने ये भी कहा कि 'पिछली सरकारों के समय भी बदरीनाथ में अलग-अलग कार्यक्रम और संगीत के आयोजन होते रहे हैं.'

माणा गांव का दिया उदाहरण: इसके अलावा माणा गांव का जिक्र करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि 'वहां स्थानीय लोगों के विवाह समारोह में भी ढोल-दमाऊं बजाए जाते हैं.' यानी सतपाल महाराज का पूरा तर्क इस बात पर है कि बदरीनाथ में संगीत अपने आप में कोई निषिद्ध चीज नहीं है.

'बदरीनाथ में शंख इसलिए नहीं बजता, क्योंकि वो जानवर की हड्डी का है': इस बयान का सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा शंख को लेकर सामने आया. मंत्री महाराज ने ऐसा बयान दे डाला कि उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत से लेकर तीर्थ पुरोहित और संत भड़क उठे. उनका कहना था कि,

"बदरीनाथ मंदिर के अंदर पूजा में शंख का इस्तेमाल नहीं किया जाता. क्योंकि, वहां ऐसी मान्यता है कि शंख जानवर की हड्डी से बना होता है. हड्डी का इस्तेमाल पूजा में नहीं किया जाता है. बाकी शंख ध्वनि होती है. ये कहना कि शंख नहीं बजाया जाता है, ऐसी बात नहीं है."- सतपाल महाराज, संस्कृति-धर्मस्व एवं पर्यटन मंत्री, उत्तराखंड

हालांकि, उन्होंने भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण से जुड़े शंख का उदाहरण भी दिया. महाराज के इसी बयान को लेकर अब चारधाम महापंचायत ने सवाल खड़े किए हैं. खास बात ये है कि विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब बदरीनाथ में हुए कार्यक्रम के स्वरूप को लेकर पहले से ही धार्मिक संगठनों में नाराजगी है.

बदरीनाथ में शंख न बजाने को लेकर मान्यता (फोटो- ETV Bharat GFX)

सतपाल महाराज पर भड़के तीर्थ पुरोहित: सतपाल महाराज के बयान पर उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत के महासचिव बृजेश सती ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. बृजेश सती ने कहा कि सतपाल महाराज का यह कहना कि शंख जानवरों की हड्डी से बना होता है, बेहद हास्यास्पद है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि,

"शायद महाराज को उम्र के इस पड़ाव में यह 'दिव्य ज्ञान' प्राप्त हुआ है. घरों के छोटे मंदिर हों, बड़े मंदिर हों, धर्मस्थल हों या तीर्थ स्थल, सनातन परंपरा में शुभ अवसरों एवं धार्मिक अनुष्ठानों में शंख बजाने की परंपरा रही है. ऐसे में मंत्री का यह बयान धार्मिक रूप से भी सवाल खड़े करता है."- बृजेश सती, महासचिव, उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत

बृजेश सती ने सतपाल महाराज के ज्ञान और अध्ययन पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि,

"मंत्री महाराज को शास्त्रों और पुराणों का अध्ययन करना चाहिए और इस तरह के बयान देने से पहले अपने सलाहकारों से चर्चा करनी चाहिए."- बृजेश सती, महासचिव, उत्तराखंड चारधाम तीर्थ पुरोहित महापंचायत

इतना ही नहीं चारधाम महापंचायत ने महाराज के बयान को सीधे बदरीनाथ विवाद से जोड़ दिया. बृजेश सती ने आरोप लगाया कि 'बदरीनाथ में हुए विवाद से लोगों का ध्यान हटाने के लिए शंख को लेकर इस तरह का बयान दिया गया है.' यानी अब मामला सिर्फ धार्मिक मान्यता बनाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का नहीं रह गया है, बल्कि मंत्री और तीर्थ पुरोहितों के बीच बयानबाजी भी तेज हो गई है.

वहीं, बृजेश सती ने बदरीनाथ में संगीत और साउंड सिस्टम को लेकर सतपाल महाराज के तर्क पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, 'मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर पारंपरिक धार्मिक वाद्य यंत्र बजने एवं आधुनिक साउंड सिस्टम के जरिए तेज आवाज में कार्यक्रम आयोजित होने को एक जैसा नहीं माना जा सकता.' उन्होंने न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल उठाया है.

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