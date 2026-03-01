ETV Bharat / bharat

यूपी के राज्यपाल और सीएम योगी से सतपाल महाराज व BKTC अध्यक्ष ने की भेंट, चारधाम यात्रा का दिया न्यौता

देहरादून: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज और बदरी केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने बीते दिन उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. इस दौरान दोनों नेताओं ने राज्यपाल और और सीएम योगी को आगामी चारधाम समेत बदरीनाथ व केदारनाथ धाम आने का न्यौता दिया. बीकेटीसी अध्यक्ष ने राज्यपाल और और सीएम योगी से पर्यटन- तीर्थाटन पर विस्तार से चर्चा की.

गौर हो कि उत्तराखंड में चारधाम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं. इसी कड़ी में उत्तराखंड के धर्मस्व संस्कृति मंत्री मंत्री सतपाल बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की. साथ ही दोनों नेताओं ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी को चारधाम आने का न्यौता भी दिया. बदरी केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर बताया कि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज हो रहा है.

पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में केदारनाथ धाम का भव्य पुनर्निर्माण हुआ है, जबकि बदरीनाथ धाम में पुनर्निर्माण का कार्य तेज गति से चल रहे हैं. केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल और बदरीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को श्रद्धालुओं के लिए खोले जाएंगे. जिसकी तैयारी जोरों पर चल रही है. साथ ही उन्होंने सीएम योगी को चारधाम यात्रा पर आने के लिए आमंत्रित किया.

इस दौरान हेमंत द्विवेदी ने सीएम योगी को बीकेटीसी की लखनऊ व हंसुआ-फतेहपुर की भवन एवं बगीचों, भूमि को विनिमय कर उप्र सरकार में समाहित करने, उसके स्थान पर बीकेटीसी को हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश में यूपी सरकार की उपलब्ध भूमि को दिए जाने को लेकर पत्र सौंपा. सीएम योगी ने जिस पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया.