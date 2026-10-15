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उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्या ने पति पर दर्ज कराया केस, अपमान, मारपीट और हत्या की साजिश का आरोप, लाइव पर रो पड़ीं

रेखा आर्या के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप: तहरीर के मुताबिक, आरोपी के अन्य महिलाओं से संबंध होने की जानकारी मिलने पर रेखा आर्या ने विरोध किया. शुरुआत में आरोपी गिरधारी लाल ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए लिखित और मौखिक रूप से माफी मांगी, लेकिन इसके बाद भी उसका व्यवहार नहीं बदला. कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या का आरोप है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की जाने लगी. उसे जान से मारने की धमकियां भी दी गईं.

जातिसूचक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप: कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने ये भी आरोप लगाया कि उनके पति गिरधारी लाल ने सरकारी आवास में स्टाफ के सामने उसके लिए जातिसूचक अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. इसके अलावा फर्जी हस्ताक्षर और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर संबंधित कंपनियों में उन्हें निदेशक पद से हटवाने का प्रयास किया गया. जबकि, रेखा आर्या का कहना है कि उसने न तो ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए और न ही कोई त्यागपत्र दिया.

रेखा आर्या की बिगड़ी तबीयत (फोटो सोर्स- Office Of Rekha Arya)

रेखा आर्या की हत्या की साजिश रचने का आरोप: वहीं, मंत्री रेखा आर्या ने पुलिस को एक ऑडियो मिलने की जानकारी भी दी है. आरोप है कि इसमें गिरधारी लाल साहू एक महिला से बातचीत के दौरान उनकी (रेखा आर्या) की हत्या की साजिश रचने की बात कर रहा है. अब रेखा आर्या ने अपनी और अपने नाबालिग बच्चों की सुरक्षा को खतरा बताते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की मांग की है.