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पीएम मोदी कलयुग में भगवान का अवतार, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री बोले

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है. पीएम मोदी का ना सिर्फ 12 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है बल्कि सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित रहने वाले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री बन गए हैं. यही वजह है कि भाजपा देश भर में इसका जश्न मना रही है. इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य के सभी जिलों में प्रधानमंत्री के इस ऐतिहासिक कार्यकाल को मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री प्रेसवार्ता को संबोधित कर रहे हैं. इसी क्रम में कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने बागेश्वर जिला भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है. धामी कैबिनेट के मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा कलयुग में दूसरे भगवान के रूप में पीएम मोदी का अवतार हुआ है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भाजपा इस जश्न के रूप में मना रही है. साथ ही इसके लिए 13 जून से 16 जून तक के लिए प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में दो दिवसीय प्रवास के लिए नेताओं की जिम्मेदारी तय की है. इसके अलावा 12 जून को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 12 सालों में हासिल की गई उपलब्धियां का बखान किया. इसी तरह, तमाम कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने भी बागेश्वर जिला भाजपा कार्यालय में पीएम मोदी के इन 12 सालों में हासिल की गई उपलब्धियां का बखान करने के लिए प्रेसवार्ता की.

राम सिंह कैड़ा (ETV Bharat)

बागेश्वर जिले के भाजपा कार्यालय कैबिनेट मंत्री राम सिंह कैड़ा ने कहा इस कलयुग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरे भगवान के रूप में अवतार हुआ है. पीएम मोदी के पद चिन्हों पर चलकर सीएम धामी और मोदी, गांव गांव और वार्ड स्तर तक की समस्याओं का समाधान करने का काम कर रहे हैं. पीएम मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जो 12 साल का कार्यकाल हुआ वो देश की आजादी के बाद वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन चुके हैं, जबकि निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री इतना अधिक कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है. उन्होंने कहा भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प पीएम मोदी पूरा करने जा रहे हैं.