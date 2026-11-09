मंत्री खजान दास ने दिसंबर तक अंकिता केस की जांच पूरी होने की भविष्यवाणी, कांग्रेस ने उठाए सवाल
उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सियासी मुद्दा बन सकता है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2026 at 8:24 AM IST|
Updated : November 9, 2026 at 11:02 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ सकता है. इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर अब दिसंबर महीने की डेडलाइन सामने आई है. खास बात यह है कि यह उम्मीद किसी विपक्षी दल की तरफ से नहीं, बल्कि भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने जताई है. उन्होंने दिसंबर तक सीबीआई जांच पूरी होने की उम्मीद जताई है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में सीबीआई की जांच की प्रगति काफी धीमी है.
अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद से ही जांच की रफ्तार और कथित VIP के नाम के खुलासे को लेकर सवाल उठते रहे हैं. विपक्ष के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों और लोगों की तरफ से भी लगातार यह मांग उठती रही है कि मामले में शामिल कथित VIP की पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए. हालांकि अब तक इस दिशा में किसी निर्णायक खुलासे की जानकारी सामने नहीं आई है.
अंकित भंडारी के परिजनों की डिमांड पर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले की सीबीआई जांच करने की संस्तुति की थी. सीबीआई की जांच जिस गति से होनी चाहिए थी उसे गति से इसे आगे नहीं बढ़ाया गया. आने वाली दिसंबर महीने तक इस मामले की जांच पूरी कर दी जाएगी और वीआईपी से जुड़े इस मामले पर सभी कड़ियां सीबीआई खोल देगी.
-खजान दास,कैबिनेट मंत्री-
खास बात यह है कि कांग्रेस ने खजान दास का बयान सामने आते ही फॉरेन इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है.
खजान दास इस बात का आकलन कैसे कर सकते हैं कि यह जांच दिसंबर तक पूरी हो जाएगी, जबकि पहले ही सीबीआई इस मामले में काफी धीमी गति से जांच कर रही है.
-अमेंद्र बिष्ट, प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस-
दरअसल उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी होने हैं ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले दिसंबर तक मामले पर जांच पूरी होने की बात सामने आने से एक बार फिर इस पर राजनीति तेज हो गई है. बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने इस बयान पर भी आशंका जताते हुए कहा कि इससे यह साफ लगता है कि सीबीआई इस मामले की जांच भाजपा से पूछ कर कर रही है और भाजपा को इस प्रकरण की हर जानकारी दे रही है. ऐसे में सीबीआई की इस जांच पर यकीन करना मुश्किल है. वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट ने इस मामले में भाजपा पर निशाना साधा और सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए.
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