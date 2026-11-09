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मंत्री खजान दास ने दिसंबर तक अंकिता केस की जांच पूरी होने की भविष्यवाणी, कांग्रेस ने उठाए सवाल

अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सियासत तेज ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ सकता है. इस मामले में सीबीआई जांच को लेकर अब दिसंबर महीने की डेडलाइन सामने आई है. खास बात यह है कि यह उम्मीद किसी विपक्षी दल की तरफ से नहीं, बल्कि भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री खजान दास ने जताई है. उन्होंने दिसंबर तक सीबीआई जांच पूरी होने की उम्मीद जताई है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में सीबीआई की जांच की प्रगति काफी धीमी है.

अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद से ही जांच की रफ्तार और कथित VIP के नाम के खुलासे को लेकर सवाल उठते रहे हैं. विपक्ष के साथ ही विभिन्न सामाजिक संगठनों और लोगों की तरफ से भी लगातार यह मांग उठती रही है कि मामले में शामिल कथित VIP की पहचान सार्वजनिक होनी चाहिए. हालांकि अब तक इस दिशा में किसी निर्णायक खुलासे की जानकारी सामने नहीं आई है.