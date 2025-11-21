उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत होंगे 'सिल्वर एलीफेंट अवॉर्ड' से सम्मानित, जानिए क्यों?
स्काउट्स एंड गाइड्स के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'सिल्वर एलीफेंट अवॉर्ड' से सम्मानित होंगे कैबिनेट मंत्री धन सिंह, यूपी राज्यपाल करेंगी सम्मानित
Published : November 21, 2025 at 3:51 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान 'सिल्वर एलीफेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया जाएगा. यह सम्मान स्काउट एंड गाइड आंदोलन में उनके बेहतर योगदान और नेतृत्व के लिए दिया जा रहा है. आगामी 26 नवंबर को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उन्हें सम्मानित करेंगी. यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित राजभवन में आयोजित होने जा रहा है.
क्या है सिल्वर एलीफेंट अवॉर्ड? बता दें कि भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की ओर से दिया जाने वाला 'सिल्वर एलीफेंट अवॉर्ड' देश में स्काउट एंड गाइड आंदोलन का सबसे बड़ा सम्मान है. यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है, जिन्होंने संगठन के विस्तार, चरित्र निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए अपना विशेष योगदान दिया हो.
कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को क्यों मिल रहा यह सम्मान? इसी कड़ी में उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत को यह सम्मान दिया जा रहा है. उन्हें यह सम्मान उत्तराखंड में स्काउट गाइड आंदोलन को मजबूत बनाने, इसे व्यापक स्तर पर लागू करने और युवाओं में अनुशासन, एकता के साथ ही देशभक्ति का भाव विकसित करने को लेकर किए गए प्रयासों के लिए दिया जा रहा है. धन सिंह रावत भारत स्काउट एंड गाइड उत्तराखंड के प्रादेशिक अध्यक्ष हैं.
धन सिंह रावत ने किए ये काम: कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने प्रदेश के सभी निजी और राजकीय शिक्षण संस्थानों में स्काउट एंड गाइड गतिविधियों को अनिवार्य रूप से लागू करने के साथ ही सभी शिक्षण संस्थानों में इसकी इकाइयां स्थापित करने की दिशा में तमाम काम किए हैं. उन्होंने स्काउट्स एंड गाइड्स की संख्या को बढ़ाकर दो लाख तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करते हुए संगठन के विस्तार को नई दिशा भी दी.
सिल्वर एलीफेंट अवॉर्ड के लिए चुने जाने पर जताया आभार: इसके अलावा उन्होंने स्काउट एंड गाइड के जरिए साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने, राज्य में तमाम सामाजिक सरोकारों पर आधारित अभियानों के संचालन और युवाओं को जिम्मेदार नागरिक के रूप में तैयार करने में भी पहल की है. वहीं, सिल्वर एलीफेंट अवॉर्ड के लिए चुने जाने पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के प्रति आभार जताया है.
क्या बोले मंत्री धन सिंह रावत? कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि 'यह संस्था देश के असंख्य युवाओं को एक जिम्मेदार, सक्षम और संवेदनशील नागरिक के रूप में तैयार करने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. स्काउट-गाइड गतिविधियां विद्यार्थियों में शारीरिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक और सामाजिक क्षमताओं के विकास के साथ विश्वव्यापी भाईचारे की भावना को भी सुदृढ़ करती हैं.'
