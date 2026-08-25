उत्तराखंड का बिजली संकट होगा दूर! कोल थर्मल पावर प्लांट को कैबिनेट से मंजूरी, जानिए कितने फायदा का सौदा
कैबिनेट से मंजूर हुआ 1320 मेगावाट का कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट उत्तराखंड के लिए कितने फायदेमंद है, उसी के बारे में जानते है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 25, 2026 at 6:07 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में बिजली जरूरतों का पूरा करने और जल विद्युत पर निर्भरता कम करने के लिए धामी सरकार में आज 25 अगस्त कैबिनेट बैठक को बड़ा फैसला लिया है. धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड में 1320 मेगावाट के कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट को मंजूरी दी है. टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग के जरिए अदानी पावर को 25 साल के लिए प्लांट की जिम्मेदारी दी गई है. इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में आवंटित कोयला केवल राज्य के लिए बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होगा.
उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों को लेकर लंबे समय से चली आ रही एक बड़ी चुनौती के समाधान की दिशा में राज्य सरकार ने अहम कदम उठाया है. ऊर्जा विभाग के 1320 मेगावाट क्षमता वाले कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट को टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए अदानी समूह को दिया गया है. छत्तीसगढ़ में इसके लिए कोल ब्लॉक का आवंटन भी हो चुका है और अब अदानी पावर ही इस प्लांट की स्थापना करेगी.
कैबिनेट बैठक में हुआ प्रस्ताव पास: मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई. यह व्यवस्था 25 साल के लिए होगी. सरकार का कहना है कि इस पूरे मॉडल का उद्देश्य कोयले से राजस्व कमाना या कोयला बेचकर मुनाफा हासिल करना नहीं, बल्कि राज्य को लंबे समय तक भरोसेमंद बिजली उपलब्ध कराना है.
कोयला उत्तराखंड नहीं आएगा, लेकिन बिजली राज्य को मिलेगी: प्रमुख सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम ने साफ किया कि छत्तीसगढ़ में उत्तराखंड के लिए आवंटित कोल ब्लॉक का इस्तेमाल केवल उसी उद्देश्य के लिए होगा, जिसके लिए उसका आवंटन किया गया है. यह कोयला उत्तराखंड लाकर बेचा नहीं जाएगा और न ही राज्य सरकार इसे राजस्व प्राप्ति के लिए बेचने वाली है. इसके बजाय जिस निजी कंपनी को प्रतिस्पर्धी बोली (competitive bidding) प्रक्रिया के माध्यम से थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई है, वह आवंटित कोयले का इस्तेमाल अपने प्लांट में बिजली उत्पादन के लिए करेगी और उस बिजली की आपूर्ति उत्तराखंड को करेगी.
मीनाक्षी सुंदरम के मुताबिक,
उत्तराखंड की सबसे बड़ी ऊर्जा चुनौतियों में से एक ऊर्जा स्रोतों का पर्याप्त डायवर्सिफिकेशन नहीं होना है. राज्य की बिजली व्यवस्था मुख्य रूप से जल विद्युत और सौर ऊर्जा पर निर्भर है. ऐसे में जब राज्य में जल विद्युत उत्पादन घटता है, खासकर सर्दियों के मौसम में, तब उत्तराखंड को बिजली की जरूरत पूरी करने के लिए पावर एक्सचेंज और केंद्रीय पूल पर निर्भर होना पड़ता है. लंबे समय के लिए कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट इसी निर्भरता को कम करने की रणनीति का हिस्सा है.
-आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, ऊर्जा-
केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सलाह पर लिया गया निर्णय: दरअसल, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की ओर से भी राज्य को लॉन्ग टर्म थर्मल पावर प्लांट पर विचार करने की सलाह दी गई थी. इसके बाद राज्य सरकार के सामने दो विकल्प थे. पहला उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी UJVNL के माध्यम से स्वयं प्लांट स्थापित करना और दूसरा टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के जरिए निजी क्षेत्र की कंपनी को प्लांट स्थापित करने की जिम्मेदारी देना.
UJVNL और THDC से शुरू हुई कोशिश, फिर बदली रणनीति: राज्य सरकार ने शुरुआत में UJVNL और THDC (Tehri Hydro Development Corporation) के संयुक्त उपक्रम के जरिए थर्मल पावर प्लांट लगाने की कोशिश की थी. हालांकि UJVNL के पास इस स्तर के प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध नहीं थे. दूसरी तरफ THDC के पास निवेश की क्षमता थी, लेकिन बाद में THDC के NTPC (National Thermal Power Corporation Limited) के अधीन आने के बाद उसके बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी. इसके बाद राज्य सरकार ने अपनी रणनीति बदली और टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के रास्ते पर आगे बढ़ी. इस प्रक्रिया में UPCL (Uttarakhand Power Corporation Limited) ने भी बोली लगाई थी. आखिरकार प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के जरिए निजी क्षेत्र की कंपनी को प्लांट स्थापित करने की जिम्मेदारी दी गई.
इसी पूरी व्यवस्था के तहत छत्तीसगढ़ में उत्तराखंड के लिए कोल ब्लॉक आवंटित हुआ है. सरकार के मुताबिक यह मॉडल इसलिए महत्वपूर्ण है. क्योंकि राज्य को प्लांट लगाने के लिए सीधे बड़े पूंजीगत निवेश का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा, बल्कि इसके उल्ट राज्य में लंबे समय तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी.
अप्रत्याशित बिजली संकट में कोल थर्मल एनर्जी बनेगी बैकअप: थर्मल पावर प्लांट की जरूरत को मौजूदा परिस्थितियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है. प्रमुख सचिव ऊर्जा ने बताया कि इस बार मानसून के दौरान भी उत्तराखंड को केंद्रीय पूल से बिजली की मांग करनी पड़ी.
सामान्य तौर पर मानसून में उत्तराखंड की जल विद्युत परियोजनाएं अधिकतम उत्पादन करती हैं और इस दौरान केंद्रीय पूल पर निर्भरता कम हो जाती है, लेकिन इस बार जल विद्युत परियोजनाओं में भारी मात्रा में सिल्टिंग आने के कारण उत्पादन प्रभावित हुआ. ब्यासी परियोजना भी अपेक्षित रूप से संचालित नहीं हो सकी. नतीजा यह रहा कि जिस अवधि में सामान्य परिस्थितियों में राज्य अपनी जल विद्युत क्षमता के दम पर बिजली की जरूरत पूरी करता है, उसी समय अप्रत्याशित बिजली संकट का सामना करना पड़ा.
-आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, ऊर्जा-
सरकार के मुताबिक आमतौर पर केंद्रीय पूल से बिजली की मांग सर्दियों या गर्मियों में करनी पड़ती है, लेकिन इस बार मानसून में भी इसकी जरूरत पड़ी. यही स्थिति बताती है कि उत्तराखंड के लिए केवल हाइड्रो और सोलर पर निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है.
थर्मल पावर प्लांट भरोसेमंद बेस-लोड विकल्प: जल विद्युत उत्पादन मौसम, जल प्रवाह और सिल्टिंग जैसी परिस्थितियों से प्रभावित हो सकता है, जबकि सौर ऊर्जा भी लगातार 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का स्रोत नहीं है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट को एक स्थिर और भरोसेमंद बेस-लोड विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है.
सरकार की रणनीति का मूल उद्देश्य यही है कि जब राज्य की अपनी जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादन कम हो या अचानक किसी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण बिजली की उपलब्धता प्रभावित हो, तब केंद्रीय पूल या पावर एक्सचेंज पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय राज्य के पास अपना दीर्घकालिक थर्मल पावर बैकअप मौजूद रहे. 1320 मेगावाट का यह प्लांट इसी ऊर्जा सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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