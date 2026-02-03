ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में भीषण हादसा: HRTC की बस देहरादून के क्वानू में खाई में गिरी, 3 की मौत, कई घायल

बस हादसा ( Photo courtesy - SDRF )

देहरादून (उत्तराखंड): राज्य के देहरादून जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है. एचआरटीसी (हिमाचल पथ परिवहन निगम) की एक बस खाई में गिर गई. इस हादसे में 3 लोगों की मौत बताई जा रही है. अनेक यात्री घायल हैं. हिमाचल प्रदेश से पांवटा जा रही एचआरटीसी की ये बस हरिपुर क्वानू मीनस मार्ग पर अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई. हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस उत्तराखंड में खाई में गिरी: इस भीषण हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई है. कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं. पुलिस और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मौके पर पहुंच चुके हैं. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. ये हादसा आज मंगलवार सुबह हुआ है. बताया जा रहा है कि बस में कुल 30 लोग सवार थे.