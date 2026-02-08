ETV Bharat / bharat

बजट से पहले उत्तराखंड का बहीखाता, आंकड़ों से समझिए क्या है कमाई-खर्च का पूरा गणित

देहरादून: इन दिनों सवा करोड़ उत्तराखंडवासियों के लिए करीब 1 लाख करोड़ के बजट का खाका तैयार किया जा रहा है. इसके लिए विभिन्न विभागों से मशविरा करने के साथ आम लोगों की भी राय ली जा रही है.केंद्रीय बजट के बाद उत्तराखंड का ये बजट राज्य के लिए बेहद अहम होने जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि ये धामी सरकार का चुनावी वर्ष के चलते आखिरी बजट सत्र होगा. लिहाजा करीब 1 लाख करोड़ के इस बजट को समझने के लिए राज्य की आमदनी और खर्चे को जानना भी जरूरी होगा.

खर्च और कमाई पर निर्भर बजट: उत्तराखंड को केंद्रीय बजट से यूं तो अलग-अलग सेक्टर में काफी कुछ मिला, लेकिन धामी सरकार के प्रस्ताव की कई अहम बातें छूट भी गई. लिहाजा प्रदेश में साल 2027 के दौरान होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार के पास राज्यवासियों के लिए बजट में कुछ खास करने का मौका होगा. इसी बात को समझते हुए धामी सरकार उत्तराखंड के आगामी राज्य बजट को लेकर कुछ खास बातों पर फोकस करने जा रही है. राज्य सरकार बजट को कितना लोक लुभावना बना पाएगी? यह बजट कितना बेहतर हो सकेगा? यह प्रदेश के खर्च और कमाई पर भी निर्भर करता है.

पैसा टैक्स और नॉन टैक्स के रूप में आता है: जानिए प्रदेश के बजट को लेकर फिलहाल स्थिति क्या है. राज्य के आय -व्यय से जुड़े आंकड़े सरकार को बेहतर बजट बनाने के लिए कितनी मदद कर रहे हैं.. इससे पहले प्रदेश वासियों का यह जानना जरूरी है कि राज्य की आमदनी और खर्चे किन किन रूपों में होते हैं जो बजट का आधार बनते हैं. दरअसल, आमदनी को देखा जाए तो उत्तराखंड को मिलने वाला पैसा टैक्स और नॉन टैक्स के रूप में आता है. उधर राज्य का खर्चा योजनागत और अयोजनागत मद के रूप में होता है.

कहां-कहां से होती है कमाई: सबसे पहले जानिए कि उत्तराखंड की कहां से कितनी कमाई होती है. टैक्स के रूप में उत्तराखंड जीएसटी, वैट, स्टांप शुल्क ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी और ट्रांसपोर्ट टैक्स से पैसा कमाता है. या कहें कि इन टैक्स से राज्य को रेवेन्यू मिलता है. इसमें GST से करीब 10 हजार करोड़ की प्राप्ति होती है. VAT से 2600 करोड़ रुपए मिलते हैं. स्टांप ड्यूटी से राज्य को इतने ही यानी करीब 2600 से 3000 करोड़ रुपए मिलते हैं. एक्साइज ड्यूटी से राज्य को 5000 करोड़ रुपए प्राप्त होते हैं. ट्रांसपोर्ट टैक्स के जरिए उत्तराखंड 1500 से 2000 करोड़ रुपए कमाता है.

नॉन टैक्स रेवेन्यू से उत्तराखंड की कमाई: नॉन टैक्स रिवेन्यू को देखें तो उत्तराखंड को खनन से 1000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्राप्त होता है. इसी तरह फॉरेस्ट से 600 करोड़ रुपए मिलते हैं. पावर सेक्टर से 1000 करोड़ रूपया राज्य को मिलता है. इसके अलावा स्कूल फीस, हॉस्पिटल और दूसरी सरकारी सेवाओं की फीस के रूप में राज्य करीब 600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जेनरेट करता है. इसके अलावा विभिन्न विभागों को दिए जाने वाले करोड़ों रुपए के बजट को एफडी के रूप में रखने के चलते सरकार को करीब 100 करोड़ का ब्याज मिलता है. यही नहीं राज्य सरकार बिजली और पानी के टैक्स के रूप में 250 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त करती है.

केंद्र से मिलते हैं ₹17000 करोड़: उत्तराखंड को करीब 15 से 17000 करोड़ रुपए केंद्रीय टैक्स से प्राप्त होता है. दरअसल, केंद्र सरकार विभिन्न राज्यों से मिलने वाले टैक्स का एक हिस्सा राज्यों में बांट देती है. इसमें केंद्र सरकार कुल प्राप्त टैक्स का 58 फ़ीसदी हिस्सा अपने पास रखती है. 42 फ़ीसदी हिस्सा राज्यों को बांट देती है. राज्य को उत्तर प्रदेश से भी पेंशनर्स की पेंशन के लिए 1000 करोड़ रुपए का बजट मिलता है.

एसडीआरएफ ग्रांट के लिए भी मिलते हैं करोड़ों: उत्तराखंड एसडीआरएफ ग्रांट के रूप में 911 करोड़ रुपए प्राप्त करता है. एनडीआरएफ के लिए भी राज्य को 300 करोड़ रुपए मिलते हैं. इस तरह आकलन किया जाए तो प्रदेश को तकरीबन 45 से 48000 करोड़ रूपए राजस्व के रूप में प्राप्त होते हैं. इसमें करीब 22 से 25000 करोड़ रुपए टैक्स से प्राप्त होता है. इतनी ही रकम नॉन टैक्स से भी मिलती है.