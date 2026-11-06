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भालू से भिड़ा आरव, बचाने के लिए जान पर खेली दिव्या, दीपिका ने बचाई 9 बच्चों की जिंदगी, जानिए वीरता की कहानी

Chamoli Student Bravery Award ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ों में मानव और वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं. जंगलों से सटे गांवों और स्कूलों में रहने वाले बच्चों के लिए जंगली जानवरों का खतरा कई बार जानलेवा साबित होता है, लेकिन चमोली जिले के तीन बच्चों ने एक ऐसी घटना में अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय दिया, जिसे सुनकर हर कोई उनकी बहादुरी को सलाम कर रहा है.

इन बच्चों ने न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश की, बल्कि अपने साथी को बचाने और दूसरे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए भी हिम्मत दिखाई. ये कहानी है चमोली के आरव सिंह, दिव्या और दीपिका की, जिन्होंने भालू के हमले के दौरान डर के बावजूद हार नहीं मानी. खुद के साथ अन्य बच्चों की जान बचाई. यही वजह है कि आज उन्हें राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.

भालू से भिड़ने वाले चमोली के तीन छात्र-छात्राएं सम्मानित (वीडियो- ETV Bharat) क्या था मामला? दरअसल, 22 दिसंबर 2025 की सुबह चमोली के जीआईसी यूपीएस हरिशंकर स्कूल परिसर में रोजाना की तरह बच्चों की गतिविधियां चल रही थीं. सुबह करीब 9:30 बजे अचानक एक भालू विद्यालय परिसर में घुस आया. इसी दौरान कक्षा 6 में पढ़ने वाला आरव सिंह पुंडीर कूड़ा डालने गया था. तभी भालू ने उस पर हमला कर दिया. अचानक हुए इस हमले से आरव को संभलने का मौका तक नहीं मिला. भालू ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले जाने लगा. आरव ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन भालू की पकड़ से निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था. उस वक्त उसके सामने जान बचाने की चुनौती थी. इसी बीच आरव ने अपनी सहपाठी दिव्या को आवाज लगाकर मदद मांगी. भालू से भिड़ने वाला छात्र आरव पुंडीर (फोटो- ETV Bharat) दिव्या ने अपनी जान की परवाह किए बिना भालू आरव को बचाया: आरव की आवाज सुनते ही कक्षा 8 में पढ़ने वाली दिव्या ने जो किया, वो किसी के लिए भी आसान नहीं था. सामने भालू था और उसका साथी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था. इसके बावजूद दिव्या ने अपनी जान की परवाह नहीं की और आरव की मदद के लिए दौड़ पड़ीं. उसने भालू को वहां से भगाने और आरव को बचाने का प्रयास किया. भालू आरव को घसीटकर झाड़ियों की तरफ ले गया था. दिव्या ने हार नहीं मानी और लगातार उसे खोजने और आवाज लगाने की कोशिश करती रहीं. आखिरकार आरव घायल अवस्था में मिला. भालू के हमले में उसे गंभीर चोटें आई थीं. दिव्या की हिम्मत और समय पर की गई कोशिश ने आरव को बचाने में अहम भूमिका निभाई. आरव को भालू से बचाने वाली छात्रा दिव्या (फोटो- ETV Bharat) दीपिका ने 9 बच्चों की भालू से बचाई जान: वहीं, इस पूरी घटना के दौरान तीसरी बहादुर बच्ची दीपिका ने भी गजब की सूझबूझ दिखाई. जब स्कूल परिसर में भालू के घुसने से अफरा-तफरी मची हुई थी और बच्चे डर के कारण इधर-उधर भाग रहे थे, तब दीपिका ने घबराने के बजाय बाकी बच्चों को सुरक्षित करने का फैसला लिया. उसने तत्काल 9 अन्य विद्यार्थियों को क्षा सात के कमरे में पहुंचाया और उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था की.