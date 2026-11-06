भालू से भिड़ा आरव, बचाने के लिए जान पर खेली दिव्या, दीपिका ने बचाई 9 बच्चों की जिंदगी, जानिए वीरता की कहानी
चमोली में भालू के हमले के दौरान 3 बच्चों ने दिखाई थी अद्भुत बहादुरी, मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से हुए सम्मानित, ईटीवी भारत से बातचीत में बच्चों ने सुनाई उस खौफनाक दिन की पूरी कहानी
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 6, 2026 at 4:56 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ों में मानव और वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं. जंगलों से सटे गांवों और स्कूलों में रहने वाले बच्चों के लिए जंगली जानवरों का खतरा कई बार जानलेवा साबित होता है, लेकिन चमोली जिले के तीन बच्चों ने एक ऐसी घटना में अदम्य साहस और सूझबूझ का परिचय दिया, जिसे सुनकर हर कोई उनकी बहादुरी को सलाम कर रहा है.
इन बच्चों ने न केवल अपनी जान बचाने की कोशिश की, बल्कि अपने साथी को बचाने और दूसरे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए भी हिम्मत दिखाई. ये कहानी है चमोली के आरव सिंह, दिव्या और दीपिका की, जिन्होंने भालू के हमले के दौरान डर के बावजूद हार नहीं मानी. खुद के साथ अन्य बच्चों की जान बचाई. यही वजह है कि आज उन्हें राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है.
क्या था मामला? दरअसल, 22 दिसंबर 2025 की सुबह चमोली के जीआईसी यूपीएस हरिशंकर स्कूल परिसर में रोजाना की तरह बच्चों की गतिविधियां चल रही थीं. सुबह करीब 9:30 बजे अचानक एक भालू विद्यालय परिसर में घुस आया. इसी दौरान कक्षा 6 में पढ़ने वाला आरव सिंह पुंडीर कूड़ा डालने गया था. तभी भालू ने उस पर हमला कर दिया.
अचानक हुए इस हमले से आरव को संभलने का मौका तक नहीं मिला. भालू ने उसे अपने कब्जे में ले लिया और घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ ले जाने लगा. आरव ने खुद को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन भालू की पकड़ से निकलना उसके लिए मुश्किल हो रहा था. उस वक्त उसके सामने जान बचाने की चुनौती थी. इसी बीच आरव ने अपनी सहपाठी दिव्या को आवाज लगाकर मदद मांगी.
दिव्या ने अपनी जान की परवाह किए बिना भालू आरव को बचाया: आरव की आवाज सुनते ही कक्षा 8 में पढ़ने वाली दिव्या ने जो किया, वो किसी के लिए भी आसान नहीं था. सामने भालू था और उसका साथी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा था. इसके बावजूद दिव्या ने अपनी जान की परवाह नहीं की और आरव की मदद के लिए दौड़ पड़ीं. उसने भालू को वहां से भगाने और आरव को बचाने का प्रयास किया.
भालू आरव को घसीटकर झाड़ियों की तरफ ले गया था. दिव्या ने हार नहीं मानी और लगातार उसे खोजने और आवाज लगाने की कोशिश करती रहीं. आखिरकार आरव घायल अवस्था में मिला. भालू के हमले में उसे गंभीर चोटें आई थीं. दिव्या की हिम्मत और समय पर की गई कोशिश ने आरव को बचाने में अहम भूमिका निभाई.
दीपिका ने 9 बच्चों की भालू से बचाई जान: वहीं, इस पूरी घटना के दौरान तीसरी बहादुर बच्ची दीपिका ने भी गजब की सूझबूझ दिखाई. जब स्कूल परिसर में भालू के घुसने से अफरा-तफरी मची हुई थी और बच्चे डर के कारण इधर-उधर भाग रहे थे, तब दीपिका ने घबराने के बजाय बाकी बच्चों को सुरक्षित करने का फैसला लिया. उसने तत्काल 9 अन्य विद्यार्थियों को क्षा सात के कमरे में पहुंचाया और उन्हें सुरक्षित रखने की व्यवस्था की.
स्थिति तब और खतरनाक हो गई, जब भालू कक्षा के कमरे तक पहुंच गया. ऐसे में दीपिका और कमरे में मौजूद बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी और दरवाजे को अंदर से मजबूती से पकड़कर रखा. भालू ने कमरे में घुसने की कोशिश की, लेकिन बच्चों की एकजुटता और सूझबूझ के चलते वह अंदर नहीं आ सका. इस तरह दीपिका ने अपने साथी विद्यार्थियों की जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
इस घटना में तीनों बच्चों की भूमिका अलग-अलग थी, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था. आरव ने भालू के हमले के दौरान खुद को बचाने के लिए संघर्ष किया. दिव्या ने अपनी जान की परवाह किए बिना साथी की मदद की और दीपिका ने अपनी समझदारी से नौ बच्चों को सुरक्षित रखा. उस दिन इन बच्चों ने साबित किया कि साहस का मतलब केवल ताकत दिखाना नहीं, बल्कि मुश्किल समय में सही फैसला लेना भी है.
अमित शाह ने मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से किया सम्मानित: उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इन तीनों बच्चों की बहादुरी को प्रदेश स्तर पर पहचान मिली. 6 नवंबर को देहरादून के परेड ग्राउंड में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आरव सिंह, दिव्या और दीपिका समेत प्रदेश के 6 बच्चों को प्रथम मुख्यमंत्री राज्य बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया.
सभी बच्चों को पदक और प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए. इसके साथ ही प्रत्येक बच्चे के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से 51 हजार रुपए की पुरस्कार राशि भी भेजी गई. महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 में पहली बार यह पुरस्कार शुरू किया गया है, राज्य स्तर पर प्राप्त आवेदनों में से 6 बच्चों का चयन किया गया, जिनमें चमोली के 3 और चंपावत, देहरादून, टिहरी गढ़वाल के एक-एक बच्चे शामिल हैं.
ईटीवी भारत पर साझा किया अनुभव: वहीं, पुरस्कार मिलने के बाद ईटीवी भारत ने तीनों बच्चों से खास बातचीत की और उस दिन के अनुभवों के बारे में जाना. बातचीत के दौरान बच्चों ने बताया कि भालू के हमले के समय उन्हें डर तो बहुत लगा था, लेकिन उस वक्त अपने साथी को बचाना और दूसरे बच्चों को सुरक्षित रखना सबसे जरूरी था. उनके लिए यह सम्मान केवल पुरस्कार नहीं, बल्कि उस मुश्किल समय में किए गए प्रयासों की पहचान है.
इन बच्चों की कहानी बताती है कि विपरीत परिस्थितियों में सूझबूझ और हिम्मत कितनी महत्वपूर्ण होती है. चमोली के आरव, दिव्या और दीपिका की बहादुरी अब पूरे प्रदेश के लिए एक मिसाल बन गई है. पहाड़ के इन तीन नन्हें बच्चों ने उस दिन जिस हिम्मत का परिचय दिया, उसने यह साबित कर दिया कि उम्र छोटी हो सकती है, लेकिन हौसले कभी छोटे नहीं होते.
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