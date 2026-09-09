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हल्द्वानी में बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति शुरू, कार्यकर्ताओं में उत्साह, दोपहर बाद पहुंचेंगे नितिन नवीन

बीजेपी की विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति ( Etv Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी में बीजेपी की दो दिवसीय विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति आज से शुरू हो गई है. दोपहर बाद बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल होंगे. इस दौरान प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सीएम पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, तीरथ सिंह रावत सहित तमाम नेता कार्यसमिति में पहुंचे हैं. कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के मार्गदर्शन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है. उन्होंने कहा कि बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों की रणनीति पर चर्चा होगी. बीजेपी उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाकर हैट्रिक लगाएगी. हल्द्वानी में बीजेपी की प्रदेश कार्यसमिति शुरू: हल्द्वानी में बीजेपी की दो दिवसीय विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. प्रदेशभर से बीजेपी के वरिष्ठ नेता, सांसद, विधायक और पदाधिकारी कार्यसमिति में शामिल हो रहे हैं. कार्यसमिति के पहले दिन राजनीतिक प्रस्ताव और विकसित उत्तराखंड संकल्प प्रस्ताव समेत संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है. दोपहर बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और प्रदेश कार्यसमिति को संबोधित करेंगे.