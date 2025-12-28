ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस में शिकायत दर्ज

देहरादून: अंकिता भंडारी मामले को लेकर इन दिनों सियासी तापमान गरमाया हुआ है. इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने है. प्रकरण को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी की तरफ से पुलिस में शिकायत भी कर दी गई है.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को मिली जान से मारने की धमकी: उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. आरोप है कि महेंद्र भट्ट को किसी अनजान नंबर से आए कॉल से लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है.

बताया ये भी गया है कि महेंद्र भट्ट ने धमकी देने वाले को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन संबंधित व्यक्ति नहीं माना और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा.

देहरादून पुलिस में दी गई शिकायत: उधर, मामला सामने आते ही बीजेपी ने फौरन इस पर प्रतिक्रिया भी दी है. साथ ही प्रकरण की जानकारी लिखित रूप से तहरीर के रूप में पुलिस में भी दे दी गई है. इस गंभीर प्रकरण को लेकर देहरादून पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई है.

शिकायत में बताया गया है कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से लगातार अभद्र भाषा, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी जा रही है. लिहाजा, महेंद्र भट्ट ने पुलिस से आरोपी व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है.