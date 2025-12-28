उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को मिली जान से मारने की धमकी, पुलिस में शिकायत दर्ज
Published : December 28, 2025 at 10:24 PM IST
देहरादून: अंकिता भंडारी मामले को लेकर इन दिनों सियासी तापमान गरमाया हुआ है. इसी बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने है. प्रकरण को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी की तरफ से पुलिस में शिकायत भी कर दी गई है.
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को मिली जान से मारने की धमकी: उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट को जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. आरोप है कि महेंद्र भट्ट को किसी अनजान नंबर से आए कॉल से लगातार जान से मारने की धमकी दी जा रही है.
बताया ये भी गया है कि महेंद्र भट्ट ने धमकी देने वाले को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन संबंधित व्यक्ति नहीं माना और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा.
देहरादून पुलिस में दी गई शिकायत: उधर, मामला सामने आते ही बीजेपी ने फौरन इस पर प्रतिक्रिया भी दी है. साथ ही प्रकरण की जानकारी लिखित रूप से तहरीर के रूप में पुलिस में भी दे दी गई है. इस गंभीर प्रकरण को लेकर देहरादून पुलिस से शिकायत दर्ज कराई गई है.
शिकायत में बताया गया है कि एक अज्ञात मोबाइल नंबर से लगातार अभद्र भाषा, गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी जा रही है. लिहाजा, महेंद्र भट्ट ने पुलिस से आरोपी व्यक्ति की पहचान कर उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया है.
"बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने खुद देहरादून एसएसपी को शिकायती पत्र सौंपा है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि अज्ञात कॉलर उनके निजी मोबाइल नंबर पर बार-बार कॉल कर रहा है और अपशब्दों का प्रयोग कर जान से मारने की धमकी दे रहा है. इस दौरान महेंद्र भट्ट ने कई बार कॉल करने वाले व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद कॉल और दुर्व्यवहार जारी रहा."- मनवीर सिंह चौहान, प्रदेश मीडिया प्रभारी, बीजेपी
शिकायत में आशंका जताई गई है कि यह कृत्य किसी राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित हो सकता है. कॉल करने वाले व्यक्ति के व्यवहार से ये भी प्रतीत होता है कि वो अत्यधिक उत्तेजित स्वभाव का है, जिससे न केवल प्रदेशाध्यक्ष की राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंच सकता है, बल्कि उनके जीवन को भी खतरा हो सकता है.
प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को दी गई जानलेवा धमकी और अभद्र भाषा का प्रयोग पार्टी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं में इस तरह के असभ्य व्यवहार के लिए कोई स्थान नहीं है.
पार्टी को उम्मीद है कि पुलिस जल्द कार्रवाई कर दोषी के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि इस तरह की धमकियों से बीजेपी कार्यकर्ता अपने कर्तव्यों से विचलित नहीं होंगे और जनकल्याण व राज्य विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करते रहेंगे.
अंकिता भंडारी मर्डर केस का मामला पकड़ रहा तूल: गौर हो कि उत्तराखंड में अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर राजनीति गरमाई हुई है. इस मामले में बीजेपी से निष्कासित विधायक की कथित पत्नी लगातार बीजेपी के कुछ नेताओं पर हमलावर रही है.
अभी यह मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ ही है कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जान से मारने की धमकी का प्रकरण भी सामने आ गया है, जिस पर अब पुलिस जांच कर रही है. उधर, अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर कांग्रेस से लेकर तमाम संगठन सड़कों पर कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं.
