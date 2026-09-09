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टीका विवाद से फिर चर्चाओं में दुष्यंत गौतम, कांग्रेस ने घेरा, सनातन के अपमान का लगाया आरोप

देहरादून: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं. उत्तराखंड दौरे के पहले दिन नितिन नवीन ने हल्द्वानी में आयोजित भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लिया. इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम भी शामिल हुए. प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए जब सभी नेता कार्यक्रम स्थल की ओर रवाना हो रहे थे. उस दौरान स्वागत के लिए खड़ी महिलाओं ने सभी नेताओं के साथ प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का भी स्वागत करते हुए उन्हें टीका लगाया, मगर उन्होंने थोड़ी ही देर में रुमाल से टीका पोंछ दिया.

दुष्यंत गौतम के रूमाल से टीका पोंछने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को बैठे बिठाए एक ओर बड़ा मुद्दा मिल गया है.

दुष्यंत गौतम टीका विवाद (ETV Bharat)