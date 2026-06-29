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PM मोदी की अपील को सड़क पर उतार लाया उत्तराखंड का ये नेता, रोज 5 घंटे चलाता है साइकिल, ऊर्जा संरक्षण का संदेश

डेढ़ महीने से साइकिल से यात्रा कर रहे नवीन: आज, लगभग डेढ़ महीने से अधिक समय गुजर जाने के बाद भी नवीन ठाकुर उसी संकल्प के साथ साइकिल चला रहे हैं. सुबह की पहली किरणों से लेकर तपती दोपहर तक देहरादून की सड़कों पर उनकी साइकिल दिखाई दे जाती है. दिलचस्प बात यह है कि वे किसी आधुनिक, महंगी या मल्टी-गियर साइकिल का उपयोग नहीं करते. उनके पास वर्ष 2009 की एक साधारण साइकिल है. वही साइकिल, जिसे कभी गांव-कस्बों में आम आदमी की सवारी माना जाता था. समय के साथ यह साइकिल नवीन ठाकुर के संकल्प और पहचान दोनों का प्रतीक बन गई है.

2009 की साइकिल बनी अभियान की साथी: समय बीता, सुर्खियां बदलीं और अधिकांश जगहों पर ईंधन बचत का अभियान भी चर्चा से बाहर हो गया. लेकिन देहरादून जिले के सहसपुर क्षेत्र में रहने वाले भाजपा नेता नवीन ठाकुर के लिए प्रधानमंत्री का यह संदेश एक दिन की चर्चा या किसी फोटो सेशन का विषय नहीं था. उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया कि जहां तक संभव होगा, अपने स्थानीय और संगठनात्मक कार्यों के लिए साइकिल का उपयोग करेंगे. शायद उस समय उन्हें भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि यह संकल्प आने वाले दिनों में हजारों किलोमीटर की यात्रा और एक अनोखी पहचान में बदल जाएगा.

ईंधन बचाने के लिए रोज साइकिल से दफ्तर पहुंचते हैं नवीन ठाकुर: प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं, वैश्विक परिस्थितियों और इस तथ्य का उल्लेख किया था कि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है. उन्होंने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल का विवेकपूर्ण उपयोग करने का आह्वान किया था. प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद देशभर में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलीं. कई नेताओं ने अपने काफिले कम करने की बात कही, कहीं प्रतीकात्मक साइकिल यात्राएं निकाली गईं, तो कहीं ईंधन बचत के नाम पर कार्यक्रम आयोजित हुए. सोशल मीडिया पर तस्वीरें और वीडियो भी खूब साझा किए गए. लेकिन राजनीति को करीब से देखने वाले लोग जानते हैं कि ऐसे अभियानों की असली परीक्षा समय करता है.

पीएम मोदी ने कहा ईंधन बचाओ तो नवीन ने निकाल ली साइकिल: उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता और उत्तरकाशी प्रभारी नवीन ठाकुर की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो यह बताती है कि राजनीति में आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, जिनके लिए संकल्प केवल भाषण का हिस्सा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका होता है. दरअसल, 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन बचाने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की थी.

पीएम मोदी की अपील पर अमल कर रहा उत्तराखंड बीजेपी का ये नेता: आज के दौर में राजनीतिक घोषणाओं, वादों और संकल्पों को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता. जनता भी जानती है कि मंचों से कही गई हर बात का कोई भरोसा नहीं होता. चुनावी सभाओं, राजनीतिक कार्यक्रमों और सार्वजनिक मंचों से समय-समय पर बड़े-बड़े संकल्प लिए जाते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश समय की धूल में कहीं खो जाते हैं. यही कारण है कि जब कोई नेता या कार्यकर्ता किसी सार्वजनिक संकल्प को अपने जीवन का हिस्सा बना ले और उसे लगातार निभाता रहे, तो वह लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है.

देहरादून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2026 को तेलंगाना के सिकंदराबाद स्थित परेड ग्राउंड पर जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की थी. पीएम मोदी ने ये अपील पश्चिम एशिया के संकट (West Asia crisis) के कारण उत्पन्न वैश्विक चुनौतियों और कच्चे तेल की कीमतों के मद्देनजर की थी. पीएम मोदी की ईंधन बचत अपील को उत्तराखंड बीजेपी के एक नेता ने अपनी जीवनशैली में ही ढाल लिया. 47 वर्षीय भाजपा नेता नवीन ठाकुर 10 मई से अब तक 4 हजार किलोमीटर से अधिक साइकिल चला चुके हैं.

साइकिल पर लिखा है ऊर्जा संरक्षण का संदेश: साइकिल के कैरियर पर एक बैग हमेशा टंगा रहता है. इस बैग में पानी की बोतल, नारंगी छाता, संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े जरूरी दस्तावेज और भगवत गीता रहती है. साइकिल पर प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचत और ऊर्जा संरक्षण से जुड़े संदेश लिखे गए हैं. रास्ते में जब लोग उन्हें रोककर उनके प्रयास के बारे में पूछते हैं, तो वे न केवल उनसे संवाद करते हैं, बल्कि कई बार उन्हें भगवत गीता भी भेंट करते हैं. बच्चों से मुलाकात होने पर वे उन्हें भाजपा ब्रांडिंग वाले पेन उपहार स्वरूप देते हैं. उनके लिए यह केवल यात्रा नहीं, बल्कि संवाद और जागरूकता का एक चलता-फिरता अभियान बन चुका है.

रोज 74 किलोमीटर और पांच घंटे का सफर: नवीन ठाकुर का घर सहसपुर में है. भाजपा का प्रदेश मुख्यालय देहरादून के बलबीर रोड स्थित कार्यालय में है. दोनों स्थानों के बीच की दूरी लगभग 37 किलोमीटर है. ऐसे में वे रोजाना साइकिल से कार्यालय पहुंचते हैं और वापस घर लौटते हैं. इस तरह उनका प्रतिदिन का कुल सफर लगभग 74 किलोमीटर का हो जाता है. सहसपुर से भाजपा कार्यालय तक पहुंचने में उन्हें लगभग ढाई घंटे का समय लगता है. यानी आने-जाने में ही पांच घंटे तक साइकिल चलानी पड़ती है.

47 साल की उम्र में शानदार संकल्प: 47 वर्ष की उम्र में रोजाना इतना लंबा सफर तय करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है. गर्मी, उमस, बारिश, ट्रैफिक और व्यस्त राजनीतिक कार्यक्रमों के बावजूद उनका यह क्रम लगातार जारी है. वे बताते हैं कि कई बार कार्यक्रम देर रात तक चलते हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्हें साइकिल से घर लौटना होता है. हालांकि उनके अनुसार जब कोई काम संकल्प बन जाता है, तो फिर कठिनाइयां रास्ता नहीं रोक पातीं.

पीएम मोदी की अपील से प्रभावित हैं नवीन: ईटीवी भारत से खास बातचीत में नवीन ठाकुर ने बताया कि-

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील ने मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित किया. मैंने महसूस किया कि यदि देश का प्रत्येक नागरिक अपने स्तर पर थोड़ा-सा प्रयास करे, तो ऊर्जा संरक्षण की दिशा में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है. इसी सोच के साथ मैंने सहसपुर, विकासनगर, डाकपत्थर और देहरादून क्षेत्र में होने वाले अधिकांश स्थानीय कार्यों के लिए साइकिल को अपना नियमित परिवहन माध्यम बना लिया.

-नवीन ठाकुर, बीजेपी प्रवक्ता-

4 हजार किलोमीटर का सफर और हजारों रुपये की बचत: नवीन ठाकुर बताते हैं कि 10 मई से अब तक वे 4 हजार किलोमीटर से अधिक साइकिल चला चुके हैं. यह वही दूरी है, जिसे पहले वे स्कूटी या अन्य वाहनों से तय किया करते थे. यदि इस दूरी को औसत दोपहिया वाहन के हिसाब से देखा जाए, तो लगभग 80 से 100 लीटर पेट्रोल की बचत हुई है. मौजूदा पेट्रोल कीमतों के आधार पर यह करीब 8 से 10 हजार रुपये की बचत के बराबर है. वहीं यदि यही दूरी कार से तय की जाती तो पेट्रोल पर 25 हजार रुपये से अधिक खर्च हो सकता था.

पैसे नहीं पर्यावरण और ऊर्जा संरक्षण का सवाल: हालांकि नवीन ठाकुर के लिए यह केवल पैसों का सवाल नहीं है. वे इसे पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और राष्ट्रहित से जोड़कर देखते हैं. उनका मानना है कि यदि लोग छोटी दूरी के लिए भी मोटरसाइकिल और कार की बजाय साइकिल का उपयोग करना शुरू कर दें, तो इससे न केवल ईंधन की बचत होगी, बल्कि प्रदूषण और यातायात के दबाव को भी कम किया जा सकेगा. नवीन बताते हैं कि संगठनात्मक जिम्मेदारियों के तहत जब उन्हें उत्तरकाशी, पुरोला, टिहरी, कोटद्वार या चंपावत जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में जाना होता है तो वे दोपहिया वाहन का उपयोग करते हैं. लेकिन स्थानीय और दैनिक गतिविधियों में साइकिल को प्राथमिकता देते हैं. उनका कहना है कि उद्देश्य केवल साइकिल चलाना नहीं, बल्कि जहां संभव हो वहां अनावश्यक ईंधन खपत को कम करना है.

नवीन ठाकुर डेढ़ महीने में करीब 4 हजार किलोमीटर साइकिल चला चुके हैं (ETV Bharat)

जब जेपी नड्डा भी पहुंचे नवीन की साइकिल तक: शनिवार 27 जून को उनका यह संकल्प उस समय चर्चा का विषय बन गया, जब केंद्रीय मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के जौलीग्रांट एयरपोर्ट आगमन पर नवीन ठाकुर साइकिल से वहां पहुंचे. उस दिन उन्होंने कुल मिलाकर लगभग 140 किलोमीटर की दूरी तय की. सामान्य परिस्थितियों में इतनी दूरी साइकिल से तय करना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं माना जाता, लेकिन नवीन ने इसे भी अपने संकल्प का हिस्सा माना.

जेपी नड्डा ने नवीन ठाकुर की तारीफ की: एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार और प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान की मौजूदगी में केंद्रीय मंत्री नड्डा ने नवीन ठाकुर से मुलाकात की. मौजूद लोगों के अनुसार नड्डा स्वयं उनकी साइकिल तक पहुंचे, उनका उत्साहवर्धन किया और इस प्रयास की सराहना की. उन्होंने कहा कि साइकिल केवल ईंधन बचत का माध्यम नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण, बेहतर स्वास्थ्य और यातायात का दबाव कम करने की दिशा में भी एक प्रभावी पहल है. उन्होंने इस अभियान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण और राष्ट्रहित के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बताया. नवीन ठाकुर कहते हैं कि उनके लिए यह सम्मान इसलिए भी खास था क्योंकि जिस प्रेरणा से उन्होंने यह संकल्प शुरू किया था, उसी विचारधारा के शीर्ष नेतृत्व ने उनके प्रयास को सराहा. उनके अनुसार इससे उन्हें आगे भी इस अभियान को जारी रखने की नई ऊर्जा मिली है.

देहरादून की सड़कों पर रोज दौड़ती है बीजेपी नेता नवीन की 17 साल पुरानी साइकिल: राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि वादों और संकल्पों की उम्र बहुत लंबी नहीं होती. लेकिन देहरादून की सड़कों पर रोज दौड़ती 17 साल पुरानी एक साधारण साइकिल इस धारणा को चुनौती देती दिखाई देती है. चार हजार किलोमीटर से अधिक की यात्रा, रोजाना 74 किलोमीटर का सफर, पांच घंटे की नियमित मेहनत और ईंधन बचत का संदेश लेकर चल रहा यह अभियान बताता है कि संकल्प यदि दिल से लिया जाए तो वह भाषणों से निकलकर व्यवहार में भी दिखाई देता है. शायद यही वजह है कि आज नवीन ठाकुर की साइकिल केवल एक सवारी नहीं, बल्कि राजनीतिक प्रतिबद्धता, ऊर्जा संरक्षण और व्यक्तिगत अनुशासन की चलती-फिरती मिसाल बन चुकी है.

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