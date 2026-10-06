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उत्तराखंड BJP राज्यसभा प्रत्याशी दिनेश आर्य ने किया नामांकन, सीएम धामी, महेंद्र भट्ट समेत विधायक रहे मौजूद

दिनेश आर्य ने किया नामांकन ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड के कोटे से उच्च सदन (राज्यसभा) जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार दिनेश आर्य ने आज 6 अक्टूबर 2026 को देहरादून स्थित विधानसभा परिसर में अपना पर्चा दाखिल किया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी विधायकों की मौजूदगी में दिनेश आर्य ने नामांकन दाखिल किया है. नामांकन से पहले सुबह 10 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी.