उत्तराखंड BJP राज्यसभा प्रत्याशी दिनेश आर्य ने किया नामांकन, सीएम धामी, महेंद्र भट्ट समेत विधायक रहे मौजूद
दिनेश आर्य के नामांकन दाखिल करने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने उनके निर्विरोध निर्वाचित होने की उम्मीद जताई
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 6, 2026 at 12:07 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड के कोटे से उच्च सदन (राज्यसभा) जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार दिनेश आर्य ने आज 6 अक्टूबर 2026 को देहरादून स्थित विधानसभा परिसर में अपना पर्चा दाखिल किया. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी विधायकों की मौजूदगी में दिनेश आर्य ने नामांकन दाखिल किया है. नामांकन से पहले सुबह 10 बजे भाजपा विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी.
BJP राज्यसभा प्रत्याशी दिनेश आर्य ने दाखिल किया नामांकन: वहीं, दिनेश आर्य के विधिवत नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने उनके निर्विरोध निर्वाचित होने की उम्मीद जताई. भट्ट ने कहा कि राज्य के सभी वर्गों और भाजपा कार्यकर्ताओं में इस निर्णय से उत्साह का माहौल है.
सीएम धामी और महेंद्र भट्ट समेत तमाम विधायक रहे मौजूद: गौर हो कि, भारत निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के अनुसार, आज नामांकन दाखिल करने की आखिरी डेट है. नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर को होगी और नाम वापसी की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2026 है. इसके बाद 16 अक्टूबर 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से मतगणना की जाएगी.
2032 तक रहेगा दिनेश आर्य का कार्यकाल: राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 साल का होता है. राज्यसभा एक स्थायी सदन है, जो कभी भंग नहीं होता है. इसके हर दो साल में एक-तिहाई (1/3) सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं और उनकी जगह नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है. अभी जो राज्यसभा सदस्य चुने जाएंगे उनका कार्यकाल अगले 6 वर्ष यानी 2032 तक रहेगा.
नरेश बंसल का कार्यकाल हो रहा है पूरा: उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल पूरा हो रहा है. नरेश बंसल निर्विरोध चुनकर राज्यसभा पहुंचे थे. अब नरेश बंसल का बतौर राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को पूरा हो रहा है.
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