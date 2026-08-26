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महेंद्र भट्ट ने रामलीला मैदान शुद्धिकरण को सही ठहराया, बोले- खड़गे भी जानते होंगे उनके नाम पर राजनीति कर रही कांग्रेस

दलित समाज से जोड़कर मुद्दे को राजनीतिक रंग देना गलत- महेंद्र भट्ट: भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस इस मामले को अनुसूचित जाति से जोड़कर अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का मजाक बना रही है. उन्होंने कहा कि खड़गे के नाम पर उत्तराखंड में कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है, उसे खुद खड़गे भी समझते होंगे.

रामलीला मैदान शुद्धिकरण को महेंद्र भट्ट ने सही ठहराया: मसूरी में पत्रकारों से बातचीत में महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हल्द्वानी में हुई रैली रामलीला मैदान में आयोजित की गई थी. उनके अनुसार, रैली के दौरान वहां जिस तरह की स्थिति बनी और कुछ नारे लगाए गए, वह रामलीला मैदान की मर्यादा के अनुरूप नहीं थे. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के बाद यदि मैदान का शुद्धिकरण किया गया तो इसमें गलत क्या है.

मसूरी: भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मसूरी में सनसनीखेज बयान दिया है. हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद कथित रूप से शुद्धिकरण के मामले को उन्होंने सही ठहराया है. कांग्रेस पर निशाना साधते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि विपक्ष के पास न तो कोई ठोस मुद्दा है और न ही कोई कार्यक्रम. इसलिए वह ऐसे विषयों को तूल दे रहा है, जिनसे समाज का माहौल खराब और दूषित होता है.

महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर समाज को बांटने का आरोप लगाया: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि किसी धार्मिक स्थल या आयोजन स्थल की स्वच्छता और शुद्धिकरण को राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस पर समाज को बांटने वाले मुद्दे खड़े करने का आरोप लगाया.

महेंद्र भट्ट ने मसूरी में बयान दिया (ETV Bharat)

ये था रामलीला मैदान शुद्धिकरण का मामला: गौरतलब है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड में हल्द्वानी के रामलीला मैदान में एक रैली को संबोधित किया था. ‘श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास’ ने रैली के दौरान हिंदू धर्म विरोधी नारे लगाने का आरोप लगाते हुए 10 अगस्त को हवन कर रामलीला मैदान का शुद्धिकरण करने का दावा किया था. संगठन का आरोप था कि रामलीला मैदान धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए है, लेकिन कांग्रेस की रैली के दौरान मंच से कथित तौर पर धर्म विशेष के समर्थन में नारे और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गईं, जिससे स्थल की पवित्रता भंग हुई.

खड़गे ने राज्यसभा में मामला उठाया था: कांग्रेस ने इस शुद्धिकरण के मामले को मुद्दा बना लिया था. यहां तक कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे राज्यसभा में तक उठा दिया था, जिस पर जेपी नड्डा को वक्तव्य देना पड़ा था. कांग्रेस शुद्धिकरण आयोजन के लिए बीजेपी को दोषी ठहरा रही थी. लेकिन बीजेपी ने आरोपों को गलत बताते हुए शुद्धिकरण मामले से जुड़े संगठन से पल्ला झाड़ा था.

महेंद्र भट्ट राखी मिलन कार्यक्रम में गए थे (ETV Bharat)

टिकट पर महेंद्र भट्ट बोले पार्टी करेगी फैसला: आगामी चुनाव में टिकट वितरण को लेकर पूछे गए सवाल पर महेंद्र भट्ट ने कहा कि किसे टिकट देना है और किसे नहीं, इसका निर्णय पार्टी संगठन करेगा. उन्होंने कहा कि टिकट को लेकर अंतिम फैसला पार्टी की प्रक्रिया और नेतृत्व के स्तर पर लिया जाएगा.

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