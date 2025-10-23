बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार में उतरेगी उत्तराखंड से बीजेपी कार्यकर्ताओं की 'फौज', ये रहे कुछ नाम
बिहार में चुनाव प्रचार आखिरी चरण में है. उत्तराखंड से भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बड़ी टीम बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जा रही है.
देहरादून: बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है. एक तरफ जहां गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ रही है तो वहीं बीजेपी भी पूरे देशभर से अपने कार्यकर्ताओं को बिहार में चुनाव प्रचार के लिए झोंक रही है. बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने पहले ही बिहार चुनाव के लिए अपने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को प्रत्याशियों की नॉमिनेशन पर उतारा था तो वहीं अब अन्य कार्यकर्ताओं को भी बीजेपी का सेंट्रल कमांड ऑफिस लगातार बिहार में चुनाव प्रचार के लिए भेज रहा है.
सीएम धामी कर चुके प्रचार: उत्तराखंड से बिहार में चुनाव प्रचार के लिए जा रहे लोगों की सूची की बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का नाम सबसे ऊपर है, जो कि बिहार का दौरा कर प्रचार भी कर चुके हैं तो वहीं इसके अलावा उत्तराखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय पिछले एक महीने से लगातार बिहार में बीजेपी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं. इसके अलावा उत्तराखंड से नैनीताल सांसद अजय भट्ट पिछले 25 दिनों से बिहार में चुनाव प्रचार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं.
उत्तराखंड से ये नेता भी संभालेंगे बिहार में चुनाव की कमान: सांसद अजय भट्ट के अलावा उत्तराखंड बीजेपी में पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक अरविंद पांडे की भी बिहार चुनाव में ड्यूटी लगी है. वो भी बिहार में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे. इसके अलावा बिहार चुनाव के लिए उत्तराखंड से जाने वाले बीजेपी नेताओं में प्रदीप बत्रा, राजेश शुक्ला, शिव अरोड़ा के नाम शामिल हैं. ये सभी बिहार में बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे.
"बिहार में चल रहे चुनाव के लिए उत्तराखंड से बीजेपी के कई नेता प्रचार करने के लिए जा रहे हैं. क्योंकि, उत्तराखंड में बीजेपी संगठन की बूथ संरचना और बूथ स्तरीय कार्यक्रमों की पूरे देशभर में प्रशंसा की जाती है. यही वजह है कि जिस-जिस राज्य में चुनाव होती है, वहां पर उत्तराखंड के कार्यकर्ताओं की मांग रहती है."- कुंदन परिहार, प्रदेश महामंत्री बीजेपी, उत्तराखंड
उत्तराखंड से युवा और महिला मोर्चा के सदस्यों को भी प्रचार में भेजा जाएगा: इसके अलावा बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि बिहार चुनाव में उत्तराखंड से विशेष तौर से युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के सदस्यों को दिल्ली बुलाया गया था, वहां पर उनकी ट्रेनिंग भी की गई और जल्द ही उन्हें बिहार में अलग-अलग जगह पर चुनाव प्रचार अभियान में शामिल किया जाएगा. फिलहाल, बिहार में चुनाव रोचक होता जा रहा है. अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता किसके सिर पर जीत का सेहरा बांधती है.
