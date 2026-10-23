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2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को धार देने में जुटी बीजेपी, राम माधव आज करेंगे पदाधिकारियों संग मंथन

भाजपा प्रदेश प्रभारी राम माधव पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करना शुरू कर दिया है. चुनावी तैयारियों को धार देने के साथ ही पार्टी नेतृत्व प्रदेश से लेकर जिलों तक संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राम माधव और सह प्रभारी अरविंद मेनन व बांसुरी स्वराज आज देहरादून में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.

आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज: बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, जिलों में चल रही गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होने की संभावना है. प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी भाजपा के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है. ऐसे में पार्टी का जोर सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के साथ संगठन को चुनावी दृष्टि से मजबूत बनाने पर भी है. प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की सक्रियता को इसी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है. बैठक के जरिए संगठन के विभिन्न स्तरों पर चल रही तैयारियों की समीक्षा करने और आगे की कार्ययोजना को दिशा देने पर जोर रहेगा.