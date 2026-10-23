2027 विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को धार देने में जुटी बीजेपी, राम माधव आज करेंगे पदाधिकारियों संग मंथन
उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है. साथ ही बैठकों का दौर जारी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 23, 2026 at 9:08 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक गतिविधियों को तेज करना शुरू कर दिया है. चुनावी तैयारियों को धार देने के साथ ही पार्टी नेतृत्व प्रदेश से लेकर जिलों तक संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर ध्यान केंद्रित कर रहा है. इसी क्रम में भाजपा के प्रदेश प्रभारी राम माधव और सह प्रभारी अरविंद मेनन व बांसुरी स्वराज आज देहरादून में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे.
आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज: बैठक में संगठन की मौजूदा स्थिति, जिलों में चल रही गतिविधियों और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होने की संभावना है. प्रदेश में लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी भाजपा के लिए एक बड़ी राजनीतिक चुनौती है. ऐसे में पार्टी का जोर सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के साथ संगठन को चुनावी दृष्टि से मजबूत बनाने पर भी है. प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की सक्रियता को इसी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है. बैठक के जरिए संगठन के विभिन्न स्तरों पर चल रही तैयारियों की समीक्षा करने और आगे की कार्ययोजना को दिशा देने पर जोर रहेगा.
प्रदेश पदाधिकारियों और जिलाध्यक्षों के साथ होगी बैठक: भाजपा की इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ जिलाध्यक्षों और संगठन से जुड़े अन्य प्रमुख पदाधिकारियों के शामिल होने का कार्यक्रम है. पार्टी के सामने प्रदेश के सभी जिलों में संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने और कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने की चुनौती है. विधानसभा चुनाव से पहले जिला स्तर पर संगठन की तैयारियां कितनी प्रभावी हैं, यह भी पार्टी की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
राजनीतिक दृष्टि से देखें तो विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर का प्रबंधन, स्थानीय मुद्दों की पहचान और कार्यकर्ताओं की सक्रियता निर्णायक भूमिका निभाती है. ऐसे में प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय संगठन के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करना भाजपा की प्राथमिकताओं में शामिल है. बैठक में जिलों से मिलने वाला फीडबैक आगामी रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभा सकता है.
तीन सदस्यीय टीम के जिम्मे चुनावी तैयारियों की निगरानी: भाजपा ने आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड में संगठनात्मक जिम्मेदारियों में बदलाव किया है. राम माधव को प्रदेश प्रभारी बनाया गया है, जबकि अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज को सह प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. नई टीम के सामने राज्य में संगठन को मजबूत करने, प्रदेश नेतृत्व के साथ समन्वय बढ़ाने और चुनावी तैयारियों को गति देने की जिम्मेदारी है.
इस बदलाव को केवल संगठनात्मक नियुक्ति के तौर पर नहीं, बल्कि चुनाव से पहले केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता बढ़ाने के प्रयास के रूप में भी देखा जा रहा है. उत्तराखंड में भाजपा के सामने सत्ता में वापसी के साथ-साथ क्षेत्रीय और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को साधने की चुनौती भी है. ऐसे में पार्टी नेतृत्व की नजर संगठन के प्रदर्शन और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर रहेगी.
क्षेत्रीय प्रवास के जरिए संगठन की नब्ज टटोलेंगे नेता: देहरादून में बैठक के साथ ही प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों के क्षेत्रीय प्रवास भी चुनावी तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं. अरविंद मेनन 24 अक्टूबर से कुमाऊं मंडल के प्रवास पर रहेंगे. वहीं बांसुरी स्वराज का 28 अक्टूबर से उत्तरकाशी और आसपास के जिलों में तीन दिवसीय प्रवास प्रस्तावित है. इन दौरों के जरिए अलग-अलग क्षेत्रों में संगठनात्मक गतिविधियों और स्थानीय परिस्थितियों को समझने का अवसर मिलेगा.
उत्तराखंड की राजनीति में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के साथ मैदानी जिलों की परिस्थितियां भी अलग-अलग हैं. पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, रोजगार और आपदा प्रबंधन जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण रहते हैं, जबकि मैदानी क्षेत्रों में शहरी विकास, औद्योगिक गतिविधियां, किसान, रोजगार और स्थानीय सामाजिक समीकरण राजनीतिक विमर्श को प्रभावित करते हैं. ऐसे में क्षेत्रवार फीडबैक चुनावी रणनीति तैयार करने में उपयोगी हो सकता है.
सत्ता में वापसी के लिए संगठन और सरकार के बीच तालमेल अहम: वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के सामने अपनी सरकार के कामकाज को जनता के बीच प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी होगी. इसके साथ ही विपक्ष की ओर से उठाए जाने वाले सवालों का जवाब देने और स्थानीय स्तर पर जनता से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहने की भी आवश्यकता होगी. इसके लिए सरकार और संगठन के बीच समन्वय महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठकों से यह संकेत मिलता है कि पार्टी चुनाव से पहले संगठनात्मक स्तर पर अपनी तैयारियों को व्यवस्थित करने में जुटी है. हालांकि इन बैठकों में सामने आने वाले फीडबैक और उसके आधार पर होने वाले फैसलों से ही आगे की रणनीति की वास्तविक दिशा स्पष्ट होगी. फिलहाल देहरादून में होने वाला संगठनात्मक मंथन और इसके बाद प्रस्तावित क्षेत्रीय प्रवास भाजपा की चुनावी तैयारी के लिहाज से अहम हैं. आने वाले महीनों में पार्टी की गतिविधियां किस तरह आगे बढ़ती हैं और संगठन जमीनी स्तर पर कितना सक्रिय होता है, इस पर राजनीतिक नजरें रहेंगी.
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