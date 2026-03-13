ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड बन रहा सेलिब्रिटी शादियों का नया ठिकाना, क्रिकेटरों को भा रहीं देहरादून-मसूरी की वादियां

अगले दिन पूरे पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शादी संपन्न कराई गई. उस समय एमएस धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे लोकप्रिय और सफल कप्तानों में शामिल थे. इसलिए उनकी शादी ने पूरे देश में सुर्खियां बटोरी थीं. देहरादून में आयोजित इस विवाह समारोह ने राज्य को डेस्टिनेशन विवाह स्थल के रूप में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

यह समारोह देहरादून से कुछ दूरी पर स्थित विश्रांति नाम से शांत और प्राकृतिक वातावरण वाले पर्यटन स्थल में आयोजित किया गया था. हालांकि, उस समय यह विवाह बेहद निजी रखा गया था और इसमें केवल परिवार के सदस्य, करीबी रिश्तेदार और कुछ खास मित्र ही शामिल हुए थे. बताया जाता है कि विवाह से एक दिन पहले इसी स्थान पर सगाई का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था.

देहरादून बना क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी की शादी का गवाह: भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की शादी उत्तराखंड में हुई सबसे चर्चित शादियों में गिनी जाती है. 4 जुलाई साल 2010 को एमएस धोनी ने साक्षी रावत के साथ देहरादून में विवाह बंधन में बंधकर नई जीवन यात्रा की शुरुआत की थी.

मसूरी में सचिन ने अपना एक अशियाना भी बनवाया था. उनकी इन यात्राओं ने भी उस वक्त देशभर के लोगों का ध्यान मसूरी की ओर आकर्षित किया. धीरे-धीरे यह जगह केवल घूमने फिरने के लिए ही नहीं बल्कि, निजी और विशेष आयोजनों के लिए भी पसंद किया जाने लगा. यही कारण है कि समय के साथ क्रिकेट जगत के अन्य खिलाड़ियों का भी रुझान उत्तराखंड की ओर बढ़ता गया.

अपने लंबे क्रिकेट जीवन के दौरान जब भी उन्हें व्यस्त कार्यक्रम से थोड़ा अवकाश मिलता था, वो परिवार के साथ मसूरी की वादियों में समय बिताने के लिए पहुंच जाते थे. मसूरी की शांत पहाड़ियां, देवदार और बांज के घने जंगल, ठंडी हवाएं और हिमालय की मनोहारी झलक उन्हें बेहद प्रिय रही हैं.

मसूरी से जुड़ा है सचिन तेंदुलकर का पुराना रिश्ता: मसूरी वैसे तो अपने आप में बेहद लोकप्रिय है, लेकिन एक समय था जब क्रिकेट के महान खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर का खेल के मैदान के बाद अगर कहीं दिल लगता था तो वो यही जगह थी. यहां सचिन अक्सर मैच खेलने के बाद अपने परिवार के साथ आ जाया करते थे. कई दिनों तक यहां रहने के बाद वो फिर से मैदान या मुंबई के लिए रवाना होते थे.

देहरादून और पहाड़ों की रानी मसूरी विशेष रूप से ऐसे समारोहों के लिए लोकप्रिय हो रहे हैं. शादी के मौसम में यहां के कई शानदार अतिथि गृह, होटल और पर्यटन स्थल लगातार बड़े आयोजनों के गवाह बन रहे हैं. जिससे उत्तराखंड धीरे-धीरे विवाह पर्यटन के मैप पर मजबूत पहचान बना रहा है.

गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, ठंडा और सुहावना मौसम, पर्वतीय संस्कृति अब केवल पर्यटकों को ही आकर्षित नहीं कर रही बल्कि, क्रिकेट जगत, फिल्म जगत और उद्योग जगत से जुड़े बड़े नाम भी यहां अपने जीवन के सबसे खास दिन को यादगार बनाने के लिए पहुंच रहे हैं.

देहरादून: लंबे समय तक देश में वीआईपी विवाह समारोहों के लिए राजस्थान को सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय डेस्टिनेशन माना जाता रहा है. राजस्थान में दुनियाभर के लोग शादी करने पहुंचते हैं. लेकिन अब हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड की वादियां भी तेजी से वीआईपी विवाह स्थल के रूप में उभरने लगी हैं.

क्रिकेटर ऋषभ पंत की बहन की शादी ने बढ़ाई मसूरी की चमक: भारतीय क्रिकेट टीम के युवा विकेटकीपर व बल्लेबाज ऋषभ पंत का परिवार भी उत्तराखंड की वादियों में भव्य विवाह समारोह आयोजित कर चुका है. ऋषभ पंत की बहन साक्षी पंत की शादी मसूरी में बड़े ही शानदार अंदाज में संपन्न हुई थी.

इस विवाह समारोह के लिए मसूरी के एक भव्य और ऐतिहासिक होटल को चुना गया था. जहां कई दिनों तक विवाह से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए. हल्दी, मेहंदी और संगीत जैसे पारंपरिक समारोहों में परिवार और मेहमानों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया समारोह में क्रिकेट जगत से जुड़े कई खिलाड़ी और पंत परिवार के करीबी लोग भी पहुंचे थे.

पहाड़ों के बीच सजे इस आयोजन स्थल को रंगीन रोशनी और फूलों से सजाया गया था, जिससे पूरा वातावरण बेहद आकर्षक दिखाई दे रहा था. मसूरी की वादियों में आयोजित इस शादी की तस्वीरें और वीडियो काफी चर्चा में रही. एक बार फिर उत्तराखंड की प्राकृतिक सुंदरता देशभर में चर्चा का विषय बन गई.

अब क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी का गवाह बन रहा है उत्तराखंड: भारतीय क्रिकेट टीम के नामी स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव का नाम भी अब उत्तराखंड से जुड़ रहा है. कुलदीप यादव अपनी शादी के लिए मसूरी पहुंच गए हैं. जहां 14 मार्च को वो यही पर शादी के शादी के बंधन में बंधेगे.

शादी कितनी भव्य होगी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मसूरी में 6 अलग-अलग जगहों पर मेहमानों के रुकने की व्यवस्था की गई है. 13 मार्च को मेहंदी और हल्दी की रस्में होंगी. जबकि, शाम को संगीत और कॉकटेल पार्टी रखी गई है. 14 की शाम शादी की बाकी रस्में होंगी.

बताया जा रहा है कि शादी समारोह में क्रिकेट जगत की कई बड़ी हस्तियां शामिल हो सकती हैं. इसमें आईसीसी अध्यक्ष जय शाह, स्टार बल्लेबाज सूर्यकुमार यादव समेत कई खिलाड़ी और वीआईपी मेहमान समारोह में पहुंच सकते हैं. अभी क्रिकेटर रिंकू सिंह और उनकी मंगेतर प्रिया सरोज, यजुवेंद्र चहल, मोहित शर्मा आदि पहुंच चुके हैं.

महेंद्र सिंह धोनी, विरोट कोहली भी मसूरी आ सकते हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी शादी के लिए निमंत्रण भेजा गया है. हालांकि, उनके कार्यक्रम में शामिल होने की संभावना कम ही बताई जा रही है. क्योंकि, एक बड़ा आयोजन लखनऊ में भी होना है, जिसमे कई खिलाड़ी और बड़े नामी लोग पहुंचेंगे.

प्राकृतिक सुंदरता बना रही है उत्तराखंड को खास: क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड (CAU) के पूर्व सचिव महिम वर्मा कहते हैं कि कुलदीप यादव के लिए हम लोकल गार्जियन है और मसूरी में उनकी शादी होना बेहद अच्छी बात है. इससे साफ जाहिर होता है कि उत्तराखंड की बढ़ती लोकप्रियता के पीछे उसकी प्राकृतिक सुंदरता है.

हिमालय की ऊंची चोटियां, घने जंगल, स्वच्छ वातावरण और शांत माहौल विवाह समारोहों के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं. इसके अलावा देहरादून का हवाई अड्डा और सड़क संपर्क भी अब पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गया है. जिससे देश के बड़े शहरों से यहां पहुंचना आसान हो गया है. पीएम मोदी भी इस राज्य को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में प्रचारित कर चुके हैं.

सरकार भी बना रही विवाह पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना: उत्तराखंड सरकार भी राज्य को विवाह पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है. मुख्यमंत्री के अपर सचिव और सूचना विभाग के निदेशक बंशीधर तिवारी कहते हैं कि कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिनका मकसद प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को भव्य विवाह समारोहों के लिए और ज्यादा आकर्षक बनाना है.

मसूरी, ऋषिकेश, टिहरी झील, नैनीताल और औली जैसे स्थानों को विशेष रूप से विवाह स्थलों के रूप में प्रचारित किया जा रहा है. इसके साथ ही होटल और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधाएं देने और अनुमति प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं.

सरकार का मानना है कि यदि विवाह पर्यटन को योजनाबद्ध तरीके से बढ़ावा दिया जाए तो इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. बता दें कि, उत्तराखंड में त्रियुगीनारायण पहले ही वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर फेमस है. माना जाता है कि यहां शिव-पार्वती का विवाह हुआ था, जिस वजह से यहां शादी के लिए लोग आते हैं.

पर्यटन और रोजगार के नए अवसर खोल रहा विवाह पर्यटन: बंशीधर तिवारी का मानना है कि, ऐसे आयोजन केवल सामाजिक दृष्टि से नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. राज्य में बड़े विवाह समारोहों के आयोजन से होटल, परिवहन, सजावट, भोजन व्यवस्था, फोटोग्राफी और स्थानीय हस्तशिल्प से जुड़े लोगों को सीधे लाभ मिलता है.

यदि राज्य में इस तरह के आयोजन बढ़ते हैं तो स्थानीय युवाओं के लिए भी रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. यही वजह है कि पर्यटन विभाग भी इसे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देख रहा है. राज्य में त्रियुगीनारायण इसका प्रमुख उदाहरण है.

