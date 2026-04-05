ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में सवालों में घिरी हरियाणा पुलिस, हिरासत में मौत का आरोप, जानिए पूरा मामला

बलवंत सिंह के खिलाफ हरियाणा पुलिस NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही थी. इसी के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

BALWANT SINGH DEATH
हिरासत में उत्तराखंड के बलवंत की मौत (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 5, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: चमोली जिले के जोशीमठ क्षेत्र के एक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. जिससे परिजनों में आक्रोश फैल गया है. मृतक की पहचान बलवंत सिंह (65 वर्ष), निवासी गांव मोलटा, जोशीमठ के रूप में हुई है.

बलवंत सिंह के पुत्र आशीष और प्रवेश पंवार ने बताया कि उनके पिता प्रवेश के बच्चों के साथ गोपेश्वर में रहते हैं. उनका आरोप है कि रविवार सुबह करीब 7 बजे कुछ लोग बिना वर्दी के उनके घर पहुंचे. उन्होंने खुद को हरियाणा पुलिस का जवान बताया. जिसके बाद वे उनके पिता को अपने साथ ले गए. परिजनों के अनुसार, पुलिस ने घर की तलाशी ली. मोबाइल भी अपने कब्जे में ले लिया. इसके बाद उन्होंने बताया बलवंत सिंह के खिलाफ मामला है. उन्हें थाने ले जाया जा रहा है.

उत्तराखंड के बलवंत की मौत (ETV Bharat)

परिजनों का कहना है कि कुछ समय बाद कर्णप्रयाग से फोन आया. उन्हें बताया गया कि उनके पिता की तबीयत खराब हो रही है. दवाइयों के बारे में जानकारी मांगी गई. जब तक परिजन कर्णप्रयाग पहुंचे, तब तक उन्हें श्रीनगर के बेस अस्पताल रेफर कर दिया गया. परिजन जब श्रीनगर पहुंचे तो उन्हें पिता की मौत की सूचना मिली.

परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सुबह तक उनके पिता पूरी तरह स्वस्थ थे. रास्ते में उनके साथ टॉर्चर किया गया. जिससे उनकी मौत हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा पुलिस के अधिकारी अब फोन नहीं उठा रहे हैं, न ही उनकी कोई जानकारी दी जा रही है. परिजनों ने साफ कहा है कि जब तक संबंधित पुलिसकर्मी वापस नहीं आते, वे शव नहीं ले जाएंगे.

"बलवंत सिंह के खिलाफ हरियाणा पुलिस की ओर से एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही थी. जिसके चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था. रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर पहले कर्णप्रयाग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर बेस अस्पताल श्रीकोट (श्रीनगर) रेफर किया गया. यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. बताया जा रहा है कि हरियाणा के रोहतक से आई पुलिस टीम के साथ एक अन्य आरोपी भी था. इसी कारण वे स्थानीय पुलिस को सूचना देकर वापस लौट गई."- कुलदीप सिंह, कोतवाली प्रभारी निरीक्षक

पढे़ं- बागेश्वर में खून की उल्टी से वनकर्मी की मौत, पीछे छोड़ गए भरा पूरा परिवार

पढे़ं- रुद्रपुर में टुकटुक की टक्कर में बच्चे की दर्दनाक मौत, दो कारों में भी हुई जबरदस्त भिड़ंत

TAGGED:

हरियाणा पुलिस हिरासत में मौत
जोशीमठ बलवंत सिंह मौत मामला
पुलिस हिरासत में बलवंत सिंह मौत
BALWANT SINGH DEATH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.