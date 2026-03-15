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पलायन की मार से कराह रहा पहाड़, आधा हुआ 110 परिवारों वाला भयेड़ी गांव, कब खत्म होगा दर्द?

बागेश्वर भयेड़ी गांव पलायन ( ETV Bharat )