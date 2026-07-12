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उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का 'VICTORY' प्लान! दिग्गजों से दौरे सेट, धारदार कैंपेन पर जोर

आने वाले दिनों में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे उत्तराखंड दौरे पर आएंगे. इसे कांग्रेस की चुनावी रणनीति से जोड़ा जा रहा है.

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उत्तराखंड के लिए कांग्रेस का 'VICTORY' प्लान! (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 12, 2026 at 12:49 PM IST

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देहरादून: लंबे समय से सत्ता से दूर उत्तराखंड कांग्रेस अब विधानसभा चुनाव 2027 में जीत की जंप लगाने की तैयारी कर रही है. 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसके लिए जिला स्तर पर परिवर्चन यात्राएं निकाली जा रही है. प्रदेश मुख्यालय स्तर पर बैठकों का दौर शुरू हो गया है. कांग्रेस हाईकमान ने बड़े नेताओं के उत्तराखंड दौरे भी शुरू हो गये हैं. वे राज्य के नेताओं के साथ मिलकर रणनीति बना रहे हैं.

कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे: विधानसभा चुनाव को कांग्रेस सत्ता की सीढ़ी के रूप मे देख रही है. यही कारण है कि पार्टी ने चुनाव से पहले ही केवल प्रदेश नेतृत्व तक सीमित नहीं रखी है बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व को भी सीधे मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है. नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित देहरादून दौरे से शुरू होने वाला यह अभियान आगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी और अन्य केंद्रीय नेताओं के लगातार दौरों तक पहुंचेगा. कांग्रेस का मानना है कि यदि संगठनात्मक मजबूती और जनसरोकारों के मुद्दों को समानांतर रूप से आगे बढ़ाया जाए तो राज्य की राजनीतिक तस्वीर बदली जा सकती है.

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कांग्रेस दिग्गजों के दौरे (ETV Bharat)

18 जुलाई को कांग्रेस की बैठक: चुनावी तैयारियों को अंतिम स्वरूप देने के लिए 18 जुलाई को प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी. इस बैठक में राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं के कार्यक्रमों की रूपरेखा तय होगी. साथ ही यह भी निर्धारित किया जाएगा कि किस क्षेत्र में कौन-सा नेता जनता के बीच जाएगा. कांग्रेस केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहना चाहती बल्कि पर्वतीय जिलों और ग्रामीण क्षेत्रों तक अपनी राजनीतिक पहुंच मजबूत करने की योजना पर काम कर रही है. पार्टी की परिवर्तन संकल्प यात्रा को भी ब्लॉक स्तर तक विस्तारित करने की तैयारी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है.

राहुल गांधी के दौरे से युवाओं को साधने की कोशिश: कांग्रेस का पहला बड़ा कार्यक्रम राहुल गांधी के प्रस्तावित देहरादून दौरे के रूप में सामने आएगा. जिसमें राहुल गांधी छात्रों और युवाओं के साथ संवाद करेंगे. पार्टी का मानना है कि राज्य में बेरोजगारी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं और रोजगार के सीमित अवसरों के कारण युवा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है. ऐसे में राहुल गांधी का सीधा संवाद केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि युवाओं के बीच विश्वास कायम करने का प्रयास भी होगा.

इसके साथ ही राहुल गांधी प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक स्थिति की भी समीक्षा करेंगे. कांग्रेस संगठन ने यह भी तय किया है कि आगामी महीनों में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा सहित अन्य केंद्रीय नेताओं के कार्यक्रमों में पर्वतीय क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी. पार्टी का मानना है कि लंबे समय से पहाड़ के मुद्दे केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रहे हैं. स्थानीय जनता रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं को लेकर लगातार आवाज उठाती रही है. इसी कारण कांग्रेस चाहती है कि उसके शीर्ष नेता सीधे पर्वतीय क्षेत्रों में जाकर जनसंवाद करें और स्थानीय समस्याओं को चुनावी विमर्श का केंद्र बनाएं.

वेणुगोपाल ने गुटबाजी छोड़ने का साफ संदेश: दो दिवसीय दौरे पर हाल ही में देहरादून आए कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक की. जिसमें उन्होंने संगठनात्मक अनुशासन पर सबसे अधिक जोर दिया. उन्होंने वरिष्ठ नेताओं, विधायकों और पूर्व विधायकों को स्पष्ट संदेश दिया है. उन्होंने कहा यदि पार्टी को सत्ता में वापसी करनी है तो व्यक्तिगत मतभेदों और गुटीय राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता. चुनाव केवल सामूहिक प्रयास और संगठनात्मक एकजुटता से ही जीता जा सकता है.माना जा रहा है कि यह संदेश उन आंतरिक मतभेदों को समाप्त करने की कोशिश भी है जो समय-समय पर कांग्रेस संगठन के सामने चुनौती बनते रहे हैं. कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयल की मानें तो सभी कार्यक्रम जनता से जुड़ने वाले होंगे.

उम्मीदवार चयन को लेकर रणनीति साफ: बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने उम्मीदवार चयन को लेकर भी अपनी रणनीति साफ कर दी है. पार्टी इस बार केवल पारंपरिक दावेदारों या वरिष्ठता के आधार पर टिकट देने के बजाय क्षेत्र में सक्रियता संगठनात्मक पकड़ और जीत की संभावना जैसे मानकों को प्राथमिकता देगी. संभावित प्रत्याशियों के राजनीतिक रिकॉर्ड जनता के बीच उनकी उपस्थिति और चुनाव जीतने की क्षमता का विस्तृत मूल्यांकन किया जाएगा. पार्टी का उद्देश्य टिकट वितरण के समय होने वाले विवादों को कम करना और शुरुआत से ही मजबूत उम्मीदवारों के साथ चुनावी मैदान में उतरना है.

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कांग्रेस कैंडिडेट सिलेक्शन (ETV Bharat)

जनता के मुद्दों पर केंद्रित होगा कांग्रेस का चुनावी कैंपेन: गणेश गोदियाल की मानें तो कांग्रेस ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए जिन प्रमुख विषयों को चिन्हित किया है उनमें बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल संकट और आधारभूत सुविधाओं की कमी प्रमुख है. पार्टी का प्रयास रहेगा कि चुनावी बहस को इन्हीं जनसरोकारों के इर्द-गिर्द केंद्रित किया जाये. इसके अलावा राम मंदिर और बदरीनाथ धाम में चढ़ावे में कथित अनियमितताओं जैसे विषयों को भी राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बनाने की तैयारी की जा रही है.

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घोषणापत्र को लेकर भी खास प्लान: (ETV Bharat)

घोषणापत्र को लेकर भी खास प्लान: इसके साथ ही कांग्रेस इस बार अपने घोषणा पत्र को केवल नेताओं तक सीमित नहीं रखना चाहती. पार्टी युवा नेताओं की एक अलग टीम गठित करने की तैयारी में है. ये टीम विभिन्न वर्गों से सुझाव लेकर चुनावी घोषणा पत्र का प्रारूप तैयार करेगी. इसके पीछे उद्देश्य यह है कि घोषणापत्र केवल औपचारिक दस्तावेज न होकर राज्य की वास्तविक जरूरतों और युवाओं की अपेक्षाओं का प्रतिबिंब बनाना है. इससे पार्टी युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ चुनावी एजेंडा भी अधिक जनकेद्रित बनाने की कोशिश करेगी.

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कांग्रेस का चुनावी कैंपेन (ETV Bharat)

सत्ता वापसी की चुनौती, रणनीति पर काम तेज: राजनीतिक जानकार सुनील पांडे कहते हैं कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल भाजपा से मुकाबला नहीं बल्कि लगातार चुनावी हार के बाद कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा करना भी है. इस बार पार्टी का अभियान पहले की तुलना में अधिक संगठित दिखाई दे रहा है. केंद्रीय नेतृत्व की सक्रियता, संगठनात्मक बैठकें, मुद्दा आधारित राजनीति, युवाओं पर फोकस और उम्मीदवार चयन में जीत को प्राथमिकता देना जैसी रणनीतियां इस बात का संकेत हैं कि कांग्रेस आगामी विधानसभा चुनाव को किसी सामान्य राजनीतिक मुकाबले के बजाय सत्ता में वापसी की निर्णायक लड़ाई के रूप में देख रही है.

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