बाजार में कमाल कर रहा उत्तराखंड का 'कैप', ब्रांडेड कंपनियों को दे रहा चुनौती, जानिये कैसे

'कैप' ने कई प्रोडक्ट किये तैयार: इसी क्रम में सगंध पौधा केंद्र ने रोजाना घरों में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स की तरह ही एरोमेटिक प्लांट्स के जरिए ऑर्गेनिक उत्पाद तैयार किए हैं. इससे एरोमेटिक फार्मिंग करने वाले किसानों को न सिर्फ लाभ मिल रहा है बल्कि लोगों को बेहतर और शुद्ध प्रोडक्ट्स भी मि रहे हैं. सगंध पौधा केंद्र ने लिक्विड मोस्किटो रिपेलेंट, गनिया हर्बल हैंड वॉश, फ्लोर क्लीनर, एंटी डैंड्रफ शैंपू, रूम फ्रेशनर समेत तमाम उत्पाद तैयार किए हैं.

पीएम मोदी को पसंद आया तिमूर परफ्यूम: सगंध पौध केंद्र ने साल 2023 में तिमूर से परफ्यूम भी तैयार किया. जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा गया था. प्रधानमंत्री को तिमूर से बना यह परफ्यूम काफी अधिक पसंद आया था. यही नहीं, इस परफ्यूम को लोग काफी अधिक पसंद भी कर रहे हैं.

ऑर्गेनिक उत्पाद तैयार कर रहा सगंध पौध केंद्र: केंद्र और राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है. जिसके तहत मुख्य रूप से 'वोकल फॉर लोकल' के साथ ही 'स्वदेशी अपनाओ' अभियान को बढ़ावा दिया जा रहा है. जिससे लोग अधिक से अधिक स्वदेशी उत्पादों का इस्तेमाल करें. इससे न सिर्फ स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि देश का पैसा देश में ही रहेगा. इसी क्रम में उद्यान विभाग का सगंध पौध केंद्र भी एरोमेटिक प्लांट्स से निकलने वाले तेल का इस्तेमाल कर तमाम घरेलू उत्पाद बना रहा है. ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक और हैंड मेड हैं.

देहरादून: उत्तराखंड सरकार लोकल फॉर वोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है.उत्तराखंड का कृषि एवं उद्यान विभाग भी लोकल उत्पादों पर फोकस कर रहा है. विभाग ने मुख्य रूप से सगंध पौध केंद्र (कैप), एरोमा फार्मिंग को बढ़ावा देने के साथ ही केमिकल मुक्त और उच्च गुणवत्ता के डोमेस्टिक उत्पादों को तैयार किया है. यह बाजारों में बिक रहे ब्रांडेड कंपनियों को चुनौती देने के लिए तैयार है. आखिर कौन-कौन से उत्पाद हैं जो लोग रोजाना घरों में इस्तेमाल करते हैं? सगंध पौध केंद्र की ओर से ब्रांडेड कंपनियों के उत्पादों को टक्कर देने के लिए कौन-कौन से उत्पाद तैयार किए हैं? आइये जानते हैं

'कैप' में तैयार प्रोडक्ट्स (ETV Bharat)

पौधों से निकाला जाता है एसेंशियल ऑयल: वहीं, ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए सगंध पौधा केंद्र के निदेशक निरपेंद्र चौहान ने कहा वर्तमान में बाजारों में मिलने वाले इस तरह के उत्पाद सिंथेटिक कंपाउंड बेस्ड होते हैं. प्राचीन समय में आयुर्वेद के तहत पेड़ पौधों से एसेंशियल ऑयल निकाल कर उसका इस्तेमाल किया जाता था. सिंथेटिक कंपाउंड वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के तमाम साइड इफेक्ट्स होते हैं. ये न सिर्फ स्किन को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि इससे कैंसर समय तमाम बीमारियां होने के भी संभावना रहती है. जिसको देखते हुए उनके दिमाग में यह ख्याल आया कि ऑर्गेनिक और केमिकल मुक्त उत्पादन भी तैयार किया जा सकता है. इसके इस्तेमाल से किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा.

'कैप' में तैयार हैंड वॉश (ETV Bharat)

उत्पादों का करवाया जा रहा पेटेंट: निदेशक निरपेंद्र चौहान ने कहा इसका एक बड़ा फायदा यह भी है कि स्थानीय स्तर पर तमाम ऐसे खरपतवार हैं जिनमें सुगंध होती है उसकी कोई डिमांड नहीं है. ऐसे में उसके बेहतर इस्तेमाल को लेकर प्रोडक्ट तैयार किया गया है. जिसमें वही गुण हैं जो बाजारों में बिकने वाले सिंथेटिक कंपाउंड प्रोडक्ट्स में हैं. इसके लिए सगंध पौधा केंद्र में एक लैब तैयार की गई है. जहां पर पहले अनुपयोगी खरपतवारों से एसेंशियल ऑयल निकालकर उसकी एक्टिविटी देखी गई. जिसमें पाया गया कि बाजारों में बिकने वाले उत्पादों में जो सिंथेटिक कंपाउंड इस्तेमाल किए गए हैं. उससे अच्छी एक्टिविटी इन खरपतवारों के एसेंशियल ऑयल में देखी गई. इसके बाद हैंड वॉश, एंटी डैंड्रफ शैंपू, फ्लोर क्लीनर समेत तमाम प्रोडक्ट्स तैयार किए गए. ऐसे में अब इन सभी उत्पादों को पेटेंट करवाया जा रहा है.

अगरबत्तियों में यूज होता नेचुरल फ्रेगरेंस (ETV Bharat)

पाइपलाइन में चार-पांच प्रोडक्ट: सगंध पौधा केंद्र की ओर से बनाए गए दो उत्पाद तिमूर परफ्यूम और ओमेगा 3 कैप्सूल बाजारों में मिल रहे हैं. इसके अलावा वर्तमान समय बनाए गए तीन प्रोडक्ट्स की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की प्रक्रिया चल रही है. साथ ही चार-पांच प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं. उन्होंने बताया जो प्रोडक्ट्स तैयार होते जा रहे हैं उसको बाजारों में भेजा जा रहा है.एक पौधे से प्रोडक्ट्स बनाने के बाद फिर दूसरे प्लांट पर रिसर्च की जाती है. जिसके बाद उससे प्रोडक्ट तैयार किये जाते हैं. सौगंध पौधा केंद्र का टारगेट है कि हर साल दो से तीन पौधे पर अध्ययन किया जाये.

कैप ने तैयार किये ऑर्गेनिक उत्पाद (ETV Bharat)

केमिकल प्रोफाइलिंग और स्क्रीनिंग के बाद तैयार होता प्रोडक्ट: सगंध पौधा केंद्र के वैज्ञानिक डॉ अनिल चौहान ने कहा जब किसी पौधे से एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है तो फिर उसकी केमिकल प्रोफाइल जांची जाती है. इसके बाद फिर उसकी स्क्रीनिंग की जाती है. जिससे एक बेहतर प्रोडक्ट को तैयार किया जा सके. ऐसे में प्रोडक्ट तैयार करने के बाद फिर उसकी जांच की जाती है. उसकी एक्टिविटी को देखा जाता है. इसके बाद यह भी जांच की जाती है कि इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट तो होगा या नहीं? ऐसे में इस पूरी प्रक्रिया के बाद फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है. वर्तमान समय में 6 से 7 प्रोडक्ट्स को तैयार कर लिया गया है. अन्य प्रोडक्ट्स पर काम चल रहा है.

'कैप' ब्रांडेड कंपनियों को दे रहा चुनौती (ETV Bharat)

वेस्ट से तैयार हो रही अगरबत्तियां: उन्होंने बताया जब प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं तो उस दौरान तमाम वेस्ट भी निकालते हैं. उसके बेहतर इस्तेमाल पर भी सगंध पौधा केंद्र विशेष जोर दे रहा है. सगंध पौधा केंद्र की वैज्ञानिक जाह्नवी निंबालकर ने बताया प्रोडक्ट बनाने के बाद निकलने वाले वेस्ट से अगरबत्तियां तैयार की जाती हैं. जब किसी एरोमा प्लांट से एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है तो उसमें से महत्वपूर्ण कंपाउंड को यूज कर लिया जाता है. बाकी बचे कंपाउंड से अगरबत्तियां तैयार की जाती हैं. इन कंपाउंड में भी खुशबू मौजूद रहती है. इन अगरबत्तियों को तैयार करने में किसी भी सिंथेटिक फ्रेगरेंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता है. इसमें नेचुरल फ्रेगरेंस का ही इस्तेमाल किया जाता है.

