किशाऊ परियोजना: रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के बीच जल्द होगी चर्चा, लिया जाएगा सुझाव
किशाऊ परियोजना में रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को लेकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के साथ जल्द चर्चा होगी.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 4:39 PM IST
देहरादून: पिछले 86 सालों से अटकी किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है. दरअसल, 15 सितंबर को दिल्ली में 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच परियोजना संबंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ था. उसके बाद उत्तराखंड सरकार अब हिमाचल प्रदेश के साथ अगले चरण की बातचीत की तैयारी कर रही है. संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश के साथ बैठक कर तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी. इस बैठक में परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास नीति यानी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद परियोजना से जुड़े सभी हितधारकों से भी बातचीत कर उनकी मांगों और चिंताओं को समझा जाएगा.
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 15 सितंबर को नई दिल्ली में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के जरिए यमुना बेसिन में प्रस्तावित इस परियोजना को लेकर सालों से चल रहे रुकावट को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. परियोजना को लेकर मुख्य विवाद लंबे समय तक राज्यों के बीच लागत, पानी और बिजली की हिस्सेदारी को लेकर रहा. इसके बाद जून 2026 में हुई उच्चस्तरीय बैठक में तय हुआ कि परियोजना के जल घटक की 90 फीसदी लागत केंद्र सरकार केंद्रीय सहायता के रूप में वहन करेगी, जबकि बाकी 10 फीसदी भागीदार राज्य बराबरी के आधार पर उठाएंगे.
कौन राज्य कितनी राशि वहन करेगा: किशाऊ बांध परियोजना के लिए 12 मई 1994 को एक समझौता हुआ था. जिसके तहत बेसिन में आने वाली हर भंडारण परियोजना के लिए अलग-अलग समझौते किए जाएंगे. ऐसे में साल 2019 में लखवाड़ और रेणुकाजी परियोजनाओं के विवाद समाप्त होने के बाद किशाऊ का काम आगे बढ़ा है. भारत सरकार ने किशाऊ परियोजना को साल 2008 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया है. इस परियोजना में कुल 15,624 करोड़ रुपए खर्च होंगे. ऐसे में करीब 90 फीसदी वित्तीय भार भारत सरकार वहन करेगी और बाकी 10 फीसदी राशि, साल 1994 को हुए समझौते के अनुसार राज्यों की ओर से वहन की जाएगी. अगर राज्यों के हिस्सेदारी की बात करें, सबसे अधिक हरियाणा राज्य को 478.85 करोड़, उत्तर प्रदेश को 298.76 करोड़, राजस्थान को 93.51 करोड़, दिल्ली को 60.50 करोड़, उत्तराखंड को 38.19 करोड़ और हिमाचल प्रदेश को 31.58 करोड़ रुपए वहन करने होंगे.
दिल्ली को होगा सबसे ज्यादा फायदा: किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर बहने वाली टोंस नदी पर होनी है. टोंस यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदी है. यहां 232.6 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रैविटी बांध बनाने का प्रस्ताव है, जिसमें 1,562 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी संग्रहित हो सकेगा. परियोजना पूरी होने पर करीब 97 हजार हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी. साथ ही इससे 1,476 मिलियन यूनिट स्वच्छ जलविद्युत उत्पादन का अनुमान है. दिल्ली में 15 सितंबर को हुई बैठक के दौरान, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ दिल्ली को मिलेगा, क्योंकि ये यमुना में साफ पानी की उपलब्धता बढ़ाने और दिल्ली की जल आपूर्ति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी.
इन मुद्दों पर होगी चर्चा: किशाऊ परियोजना को लेकर अब सबसे बड़ी चुनौती धरातल पर निर्माण शुरू करने से पहले सभी पक्षों की सहमति बनाने की है. हिमाचल प्रदेश के साथ होने वाली बैठक में रिहैबिलिटेशन पॉलिसी, भूमि अधिग्रहण, मुआवजा और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर ठोस रूपरेखा तैयार होने की उम्मीद है. इसके बाद स्टेकहोल्डर्स से संवाद कर उनकी मंशा को समझा जाएगा और उसके अनुसार आगे की कार्ययोजना तैयार की जाएगी. क्योंकि, किशाऊ परियोजना, सिर्फ पानी और बिजली का मुद्दा नहीं है, बल्कि परियोजना क्षेत्र में रहने वाले परिवारों का विस्थापन, उनकी जमीन, घर, खेत और आजीविका प्रभावित हो सकती है. इसलिए रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को लेकर होने वाली बातचीत को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
15 सितंबर को दिल्ली में किशाऊ बांध परियोजना को लेकर 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया. राज्यों के बीच अनुबंध हस्ताक्षर, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में हुआ था. लिहाजा, जल्द ही हिमाचल प्रदेश के साथ एक बैठक की जानी है. हिमाचल प्रदेश के साथ होने वाली बैठक के दौरान रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को लेकर भी चर्चा की जाएगी और फिर इस परियोजना से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स से बातचीत कर, उनकी मंशा को जाना जाएगा.
-आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग उत्तराखंड-
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