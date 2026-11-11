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किशाऊ परियोजना: रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के बीच जल्द होगी चर्चा, लिया जाएगा सुझाव

रिहैबिलिटेशन पॉलिसी को लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के बीच जल्द होगी चर्चा ( FILE PHOTO- @AmitShah )

देहरादून: पिछले 86 सालों से अटकी किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है. दरअसल, 15 सितंबर को दिल्ली में 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच परियोजना संबंधी अनुबंध पर हस्ताक्षर हुआ था. उसके बाद उत्तराखंड सरकार अब हिमाचल प्रदेश के साथ अगले चरण की बातचीत की तैयारी कर रही है. संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही हिमाचल प्रदेश के साथ बैठक कर तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी. इस बैठक में परियोजना से प्रभावित होने वाले परिवारों के पुनर्वास नीति यानी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद परियोजना से जुड़े सभी हितधारकों से भी बातचीत कर उनकी मांगों और चिंताओं को समझा जाएगा.

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में 15 सितंबर को नई दिल्ली में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस समझौते के जरिए यमुना बेसिन में प्रस्तावित इस परियोजना को लेकर सालों से चल रहे रुकावट को दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. परियोजना को लेकर मुख्य विवाद लंबे समय तक राज्यों के बीच लागत, पानी और बिजली की हिस्सेदारी को लेकर रहा. इसके बाद जून 2026 में हुई उच्चस्तरीय बैठक में तय हुआ कि परियोजना के जल घटक की 90 फीसदी लागत केंद्र सरकार केंद्रीय सहायता के रूप में वहन करेगी, जबकि बाकी 10 फीसदी भागीदार राज्य बराबरी के आधार पर उठाएंगे.