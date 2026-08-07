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साइबर क्राइम कंट्रोल में देश के टॉप-5 राज्यों में उत्तराखंड, US4C का नोटिफिकेशन भी जारी

दरअसल, PMO की PRAGATI समीक्षा के दौरान गृह मंत्रालय के Indian Cyber Crime Coordination Centre (I4C) की विभिन्न राष्ट्रीय साइबर पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन के आधार पर राज्यों का मूल्यांकन किया गया. इसमें S4C, e-Zero FIR, Grievance Redressal Module (GRM), Money Restoration Module (MRM), Sahyog Portal, Samanvaya, सूचना साझाकरण, CyTrain, साइबर हॉटस्पॉट विश्लेषण और साइबर जागरूकता अभियान जैसे मानकों को शामिल किया गया. इन अधिकांश मानकों पर उत्तराखंड का प्रदर्शन बेहतर रहा.

देहरादून: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) समीक्षा में उत्तराखंड पुलिस ने साइबर अपराध नियंत्रण और तकनीक आधारित पुलिसिंग के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की है. एक जनवरी से 31 जुलाई 2026 तक के प्रदर्शन के आधार पर जारी State/UT Performance Matrix में उत्तराखंड को साइबर अपराध प्रबंधन के मामले में देश के टॉप-5 राज्यों में स्थान मिला है. इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड पुलिस, एसटीएफ और संबंधित सभी टीमों को बधाई दी है.

उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (US4C) की स्थापना के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. इसके लिए अलग भवन और आवश्यक आधारभूत ढांचे का भी प्रावधान किया गया है. वहीं, एसटीएफ और I4C के सहयोग से साइबर अपराधों की रोकथाम, जांच, तकनीकी सहायता और पीड़ितों की मदद की व्यवस्था लगातार मजबूत की जा रही है.

म्यूल बैंक खातों के खिलाफ अभियान: राज्य में e-Zero FIR प्रणाली के तहत पात्र शिकायतों पर समयबद्ध मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. Money Restoration Module (MRM) के जरिए साइबर ठगी के पीड़ितों की धनराशि सुरक्षित कराने और वापस दिलाने में भी उल्लेखनीय सफलता मिली है. इसके अलावा म्यूल बैंक खातों (किसी आम इंसान का वैध बैंक खाता होता है, जिसका इस्तेमाल साइबर अपराधी या ठग अवैध रूप से ठगी या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों को इधर-उधर करने के लिए करते हैं) के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें फ्रीज करने और कानूनी कार्रवाई की जा रही है. GRM, Sahyog Portal और Samanvaya Portal के प्रभावी उपयोग से शिकायतों का त्वरित निस्तारण, अवैध ऑनलाइन सामग्री पर कार्रवाई और राज्यों के बीच समन्वय को मजबूत किया गया है.

पुलिस अधिकारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण: वहीं, CyTrain और Cyber Commando Programme के माध्यम से पुलिस अधिकारियों को नियमित प्रशिक्षण दिया जा रहा है. विद्यार्थियों, महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्यभर में साइबर जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सफलता राज्य सरकार की सरलीकरण, समाधान, निस्तारण एवं संतुष्टि की कार्यसंस्कृति, आधुनिक तकनीक के प्रभावी उपयोग और पुलिस की प्रतिबद्धता का परिणाम है.

उत्तराखंड पुलिस भविष्य में भी साइबर अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण और नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा के लिए इसी तरह कार्य करती रहेगी. PMO की PRAGATI समीक्षा में देश के शीर्ष-5 राज्यों में स्थान मिलना उत्तराखंड पुलिस के लिए गर्व की बात है. भविष्य में भी आधुनिक तकनीक, विशेषज्ञ प्रशिक्षण और जन-जागरूकता के जरिए साइबर अपराधों के खिलाफ अभियान को और मजबूत बनाया जाएगा.

-दीपम सेठ, डीजीपी, उत्तराखंड-

जनता से अपील: उत्तराखंड पुलिस ने लोगों से किसी भी व्यक्ति के साथ OTP, UPI PIN, CVV या बैंक खाते की गोपनीय जानकारी साझा नहीं करने की अपील की है. साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत 1930 राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें. समय पर शिकायत करने से धनराशि वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है.