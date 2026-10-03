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उत्तराखंड का युवक मॉरीशस में रहस्यमयी तरीके से गायब, परिनजों को बड़ी साजिश की आशंका, सरकार से मांगी मदद

विदेश में नौकरी कर अपने परिवार का सहारा बन रहे उत्तराखंड के अल्मोड़ा का रहने वाला युवक संदिग्ध संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गया.

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उत्तराखंड का युवक मॉरीशस में रहस्यमयी तरीके से गायब (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : October 3, 2026 at 9:14 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड के अल्मोड़ा निवासी धर्मेंद्र बिष्ट की मॉरीशस में संदिग्ध परिस्थितियों में गायब होने का मामला सामने आया है. परिजनों को शक है कि धर्मेंद्र बिष्ट के साथ कोई बड़ी साजिश हुई है. इस मामले में परिजनों ने अल्मोड़ा सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा से भी मुलाकात की. केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने भी इस मामले में विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा है और जांच कराने की बात कही हैं.

अल्मोड़ा जिले के रहने वाले धर्मेंद्र बिष्ट मॉरीशस के एक प्रसिद्ध रेस्तरां में बतौर मैनेजर कार्यरत है, जो बीती 27 सितंबर 2026 से अचानक लापता बताए जा रहे हैं. धर्मेंद्र बिष्ट की बहन हेमा रौतेला देहरादून में रहती है, उन्होंने अपने भाई के लापता होने की घटना को साजिश बताया है. साथ ही कुछ लोगों पर गंभीर आरोप भी लगाया है. हेमा रौतेला को शक है कि उसके भाई धर्मेंद्र बिष्ट के साथ कुछ गलत हुआ है.

उत्तराखंड का युवक मॉरीशस में रहस्यमयी तरीके से गायब (ETV Bharat)

बहन ने दोस्तों पर लगाया गंभीर आरोप: हेमा रौतेला के अनुसार उसका भाई धर्मेंद्र बिष्ट मूल रूप से अल्मोड़ा जिले की द्वाराहाट तहसील के कुंथाड़ी गांव का रहने वाला है. धर्मेंद्र बिष्ट मार्च 2025 से मॉरीशस में नौकरी कर रहा है. धर्मेंद्र बिष्ट मोका के बागाटेला मॉल में थाई फूड गैंग रेस्टोरेंट में बीते करीब 1.5 साल के सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात है.

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धर्मेंद्र बिष्ट की मॉरीशस में काम करता था. (ETV Bharat)

28 सितंबर को हेला के पति को आया था कॉल: हेमा का कहना है कि 28 सितंबर 2026 की सुबह उनके पति के पास मॉरीशस से फोन आता है कि धर्मेंद्र 27 सितंबर की शाम लगभग 5 बजे से गायब हैं. हेमा ने बताया, मेरे भाई धर्मेंद्र का रविवार को छुट्टी लेने का कोई प्लान नहीं था और न ही उन्होंने ऑफिस में कोई लीव एप्लीकेशन दी थी. रविवार की सुबह जब मेरा भाई अपने कमरे पर था, तभी चार लड़के उनसे मिलने आए.

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धर्मेंद्र बिष्ट की बहन हेमा रौतेला (ETV Bharat)

जानकारी मिली है कि वे चारों शराब के नशे में धुत थे, वे जबरन मेरे भाई को उसके कमरे से अपने साथ मॉरीशस की 'पॉइंट नेचुरल' नाम के समुद्री किनारे बीच पर ले गए. इन चारों लड़कों का नाम आयुष बिष्ट, गौरव मेहता, भूपेंद्र राणा और राहुल राणा है. मेरा भाई इनमें से सिर्फ आयुष बिष्ट को जानता था, बाकी तीनों को वह ठीक से पहचानता भी नहीं था और वे उसके रेस्टोरेंट में काम भी नहीं करते थे.

-हेमा रौतेला, धर्मेंद्र की बहन

समुद्र किनारे से अचानक गायब हुआ धर्मेंद्र: हेमा का कहना है कि इसके बाद से ही उसका भाई धर्मेंद्र गायब है. उन्हें बताया गया है कि धर्मेंद्र समुद्र किनारे से अचानक गायब हो गया है या उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया है. हेमा का कहना है कि उन्हें हैरानी इसी बात की है कि धर्मेंद्र का मोबाइल फोन और कपड़े आयुष बिष्ट के पास से बरामद हुए हैं. अगर कोई व्यक्ति समुद्र में बह जाता है या गायब होता है, तो उसका फोन और कपड़े किसी दूसरे के पास कैसे रह जाते हैं?

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परिजनों ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र. (ETV Bharat)

परिजनों को एक वीडियो भी मिला: हेमा का कहना है कि उन्हें एक वीडियो भी मिला है, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि उन चारों लड़कों की नियत खराब थी. हेमा को शक है कि उन चारों लड़कों ने ही सोची-समझी साजिश के तहत उसके भाई धर्मेंद्र के साथ कुछ गलत काम किया है. यह कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है, यह एक सोची-समझी हत्या या साजिश है.

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27 सितंबर की शाम को लापता हुआ था धर्मेंद्र बिष्ट (ETV Bharat)

इसके अलावा हेमा ने रेस्टोरेंट प्रबंधन और कंपनी मालिकों पर भी आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि रेस्तरां के मालिक रोमी और सेंडी ने भी उनकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं. न ही वे उनके सीधे बात कर रहे हैं और न ही कोई अपडेट दे रहे हैं. वहां का दूसरा मैनेजर हिमांशु बिष्ट पूरी तरह से उन चारों लड़कों का बचाव कर रहा है और पुलिस में भी सही जानकारी नहीं जाने दे रहा है.

हेमा का कहना है कि उन्हें भाई को गायब हुए 6 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन मॉरीशस पुलिस या कंपनी से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली है. उन्हें तो भी नहीं पता है कि वहां वास्तव में कोई एफआईआर दर्ज हुई है या नहीं. इसीलिए पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के साथ-साथ केंद्र सरकार से मांग की है कि उनके भाई धर्मेंद्र का जो वीडियो वायरल हो रहा है, उसकी जांच कराई जाए.

केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने विदेश मंत्रालय और दूतावास को लिखा पत्र: इस संवेदनशील और दुखद घटना को लेकर जब केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री और अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में आते ही त्वरित कदम उठाए गए हैं. केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने कहा धर्मेंद्र बिष्ट के परिजनों ने हमसे संपर्क कर शिकायत पत्र सौंपा था, जिसमें मॉरीशस में उनके लापता होने और संदिग्ध परिस्थितियों में घटित घटना की जानकारी दी गई थी. जैसे ही यह मामला मेरे सामने आया, मेरे कार्यालय द्वारा तुरंत विदेश मंत्रालय (MEA) को आधिकारिक ईमेल और पत्र भेजा गया. हमने नई दिल्ली स्थित भारतीय विदेश मंत्रालय और मॉरीशस में मौजूद भारतीय उच्चायोग को इस विषय में तत्काल हस्तक्षेप करने को कहा है.

केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए कहा कि

हमने नई दिल्ली में स्थित रेजिडेंट कमिश्नर अजय मिश्रा जी से भी सीधी बात की है और उन्हें इस पूरे केस को व्यक्तिगत रूप से फॉलो करने के निर्देश दिए हैं. विदेश मंत्रालय और भारतीय दूतावास मॉरीशस के स्थानीय पुलिस-प्रशासन और अधिकारियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं. हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि धर्मेंद्र बिष्ट की तलाश में कोई ढिलाई न बरती जाए और यदि इस मामले में कोई साजिश या आपराधिक पहलू है, तो उसकी निष्पक्ष जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलवाया जाए. हमारी सरकार और विदेश मंत्रालय परिवार के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ा है और हर संभव मदद की जा रही है.
-अजय टम्मा, केंद्रीय मंत्री-

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उत्तराखंड युवक मॉरीशस में लापता
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