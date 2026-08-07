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उत्तराखंड में तैयार हुआ 'Flying' Vehicle, सड़क छोड़ अब आसमान से घर पहुंचाएगी कार, जानिए कैसे

उत्तराखंड में तैयार हुआ 'Flying' Vehicle, ( फोटो सोर्स: रवि टम्टा )