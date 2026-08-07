उत्तराखंड में तैयार हुआ 'Flying' Vehicle, सड़क छोड़ अब आसमान से घर पहुंचाएगी कार, जानिए कैसे
अल्मोड़ा के रहने वाले रवि टम्टा ने Flying Vehicle के प्रोटोटाइप का सफल परीक्षण कर लिया है. अब वे आगे को लेकर उत्साहित हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 7, 2026 at 1:49 PM IST
देहरादून (उत्तराखंड): पहाड़ों में सफर का मतलब अक्सर घुमावदार सड़कें, लंबा रास्ता और घंटों का इंतजार होता है, लेकिन अगर सड़क पर दौड़ने वाली कार हवा में उड़कर मंजिल तक पहुंचने लगे तो सफर की पूरी तस्वीर ही बदल सकती है. उत्तराखंड के अल्मोड़ा के युवा नवाचारक रवि टम्टा ने कुछ ऐसा ही दावा किया है. रवि टम्टा का कहना है कि उन्होंने हवा में उड़ने वाला एक पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल तैयार किया है. रवि के मुताबिक, इस प्रोटोटाइप का अल्मोड़ा में सफल परीक्षण भी किया गया है. उन्होंने बाकायदा उसको उड़ाकर भी दिखाया है.
40 मिनट का सफर हवा में 12 मिनट में पूरा: रवि टम्टा ने ईटीवी भारत से अपने परीक्षण से जुड़ा अनुभव साझा किया. रवि टम्टा ने बताया उन्होंने जब अपने घर तक पहुंचने के लिए इस फ्लाइंग व्हीकल में मैप डाला तो परिणाम उनके लिए बेहद खास खास रहा. उनके मुताबिक जिस दूरी को सड़क मार्ग से तय करने में करीब 40 मिनट लगते हैं वही दूरी हवा के रास्ते इस वाहन से करीब 12 मिनट में पूरी की जा सकती थी. रवि का कहना है कि परीक्षण के दौरान इस अनुभव ने उनके उस सपने को हकीकत में बदलने का एहसास कराया जिस पर वह लंबे समय से काम कर रहे थे.
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रवि के अनुसार यह सिर्फ एक मशीन नहीं है बल्कि उनके लंबे संघर्ष और प्रयोगों का नतीजा है. उन्होंने कई वर्षों तक व्यक्तिगत हवाई परिवहन की संभावना पर काम किया है. उन्होंने इस पर अलग-अलग स्तर पर तकनीकी प्रयोग किए हैं. रवि का कहना है कि प्रोटोटाइप की पहली सफल उड़ान उनके लिए उस सपने की पहली बड़ी उपलब्धि है. जिसमें वह भविष्य के परिवहन को सड़क से आगे आसमान तक ले जाना चाहते हैं.
भारत में पहली बार बना Flying Vehicle, रवि का दावा: रवि टम्टा इसे भारत में व्यक्तिगत हवाई परिवहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयोग बता रहे हैं. उनका दावा है कि यह भारत में बनाया गया पहला Personal Flying Vehicle है. उनका विजन है कि भविष्य में ऐसी तकनीक को और विकसित किया जाए जिससे लोग छोटी दूरी के सफर के लिए सड़क के साथ-साथ हवाई रास्ते का भी इस्तेमाल कर सकें.
रवि का कहना है कि तकनीक अभी शुरुआती दौर में है. आने वाले समय में व्यक्तिगत उड़ने वाले वाहन आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं. उनका सपना है कि जिस तरह आज लगभग हर घर में कार या दोपहिया वाहन देखने को मिलता है उसी तरह भविष्य में पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल भी लोगों की पहुंच में हो.
उड़ान के लिए अभी कई इम्तिहान बाकी: अभी रवि टम्टा के इस प्रोटोटाइप परीक्षण उड़ान का दावा सामने आया है. इसे आम लोगों के इस्तेमाल में लाने की राह अभी लंबी है. किसी भी फ्लाइंग व्हीकल को सार्वजनिक या व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए कई तकनीकी परीक्षणों सुरक्षा मानकों और नियामकीय मंजूरियों से गुजरना होता है. रवि भी मानते हैं कि इस वाहन को उड़ाने और आगे विकसित करने के लिए कई परमिशन और औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी. यानी फिलहाल HAPIDA SKYNEX को एक प्रोटोटाइप और परीक्षण स्तर के नवाचार के तौर पर देखा जा रहा है. इसके बड़े पैमाने पर इस्तेमाल की संभावना भविष्य के तकनीकी परीक्षण और नियामकीय मंजूरियों पर निर्भर करेगी.
पहले भी अपने प्रयोगों से चौंका चुके हैं रवि: उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले रवि टम्टा के लिए यह पहला प्रयोग नहीं है. वह इससे पहले भी अपने अलग-अलग तकनीकी नवाचारों को लेकर चर्चा में रहे हैं. रवि की बनाई हुई स्टिक (डंडा) उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी इस्तेमाल हो रही है. इसके साथ ही इसको ऑनलाइन ऑर्डर भी मिल रहे हैं.
यह स्टिक मोबाइल चार्ज करती है, टॉर्च का काम करती है. रवि इसी तरह के काम कई बार कर चुके हैं. उन्होंने 2007 में बोतल के अंदर ही बैट्री बना कर बल्ब जलाया था. उनका यह नावाचार आज भी ऑनलाइन भी उपलब्ध है.
साल 2019 में उन्होंने एक इलेक्ट्रोलाइट पंप मशीन विकसित करने का दावा किया था. हल्द्वानी में इसके प्रदर्शन के दौरान उन्होंने दावा किया था कि इस तकनीक के जरिए इलेक्ट्रिक वाहनों को कम समय में चार्ज किया जा सकता है. इसके अलावा रवि मोबाइल चार्ज करने वाले जूते और हेलीकॉप्टर के शुरुआती मॉडल जैसे प्रयोग भी कर चुके हैं. रवि टम्टा अलग-अलग तकनीकी प्रयोगों के जरिए लगातार अपनी कल्पना को प्रोटोटाइप का रूप देने की कोशिश करते रहे हैं. रवि का कहना है उन्होंने इस हवा मे उड़ने वाली कार को कैसे और कब बनाने की सोची? वो जल्द ही इसके बारे में सब कुछ कुछ बताएंगे. फिलहाल तो वो अभी प्रोटोटाइप के सफल परीक्षण से खुश हैं.
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