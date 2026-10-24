लंदन के ग्लोबल मंच पर चमकेगा उत्तराखंड का एडवेंचर टूरिज्म, दुनिया देखेगी पहाड़ों का रोमांच!
नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन में आयोजित होगा वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2026, दुनिया के पर्यटन कारोबारी होंगे शामिल. रिपोर्ट- नवीन उनियाल
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 24, 2026 at 3:05 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड अब अपनी पहचान को चारधाम और धार्मिक पर्यटन से आगे बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की तैयारी में है. नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन में आयोजित होने जा रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2026 में दुनिया के पर्यटन कारोबारियों और खरीदारों के सामने राज्य के साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को पेश करने पर फोकस रहेगा. यह आयोजन 180 से अधिक देशों, 4,000 से ज्यादा प्रदर्शकों और 5,500 से अधिक खरीदारों को जोड़ने वाला वैश्विक मंच है.
लंदन के ग्लोबल मंच पर चमकेगा उत्तराखंड का एडवेंचर टूरिज्म: प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का केंद्र मानी जाने वाली देवभूमि अब वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नया इतिहास रचने की कोशिश में है. शांत वादियों और पावन नदियों के लिए प्रसिद्ध यह राज्य अब दुनिया भर के रोमांच-प्रेमियों के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में उभरने पर फोकस कर रहा है. इसी कड़ी में उत्तराखंड के एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म की असीम संभावनाओं को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के मंच पर नई पहचान दिलाने की तैयारी की जा चुकी है.
3 से 5 नवंबर तक होगा लंदन वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2026: ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 3 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलनों और ग्लोबल ट्रैवल मार्केट्स के मंच पर उत्तराखंड अपने साहसिक पर्यटन (Adventure Tourism) की भव्य ब्रांडिंग करने जा रहा है. इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना और राज्य को केवल एक धार्मिक पर्यटन स्थल के बजाय दुनिया के प्रमुख एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है.
अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलातीं देवभूमि की प्रमुख साहसिक गतिविधियां: उत्तराखंड की अद्वितीय भौगोलिक बनावट और विविध मौसम इसे साहसिक खेलों के लिए दुनिया के सबसे मुफीद स्थलों में से एक बनाते हैं. राज्य की प्रमुख एडवेंचर गतिविधियां न केवल देशी बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी लंबे समय से आकर्षित करती रही हैं, जिन्हें अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़े पैमाने पर प्रमोट किया जा रहा है.
ऋषिकेश की विश्व प्रसिद्ध रिवर राफ्टिंग: विश्व की योग राजधानी ऋषिकेश को भारत की राफ्टिंग कैपिटल भी कहा जाता है. गंगा की तेज धाराओं और रोमांचक रैपिड्स पर नौकायन का अनुभव लेने हर साल लाखों पर्यटक यहाँ पहुंचते हैं. द क्लब हाउस, रोलर कोस्टर और गोल्फ कोर्स जैसे प्रसिद्ध रैपिड्स राफ्टर्स को एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करते हैं. राफ्टिंग के साथ-साथ कयाकिंग और बंजी जंपिंग भी ऋषिकेश के पर्यटन का मुख्य आकर्षण हैं.
औली का अंतरराष्ट्रीय स्कीइंग डेस्टिनेशन: चमोली जिले में स्थित औली भारत के बेहतरीन और बर्फ से ढके स्की रिसॉर्ट्स में से एक है. सर्दियों के मौसम में औली की ढलानों पर स्कीइंग करने के लिए स्विट्जरलैंड और यूरोप के कई देशों से भी पर्यटक आते हैं. स्कीइंग के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित बुनियादी ढांचा औली को एक प्रमुख विंटर स्पोर्ट्स हब बनाता है.
हिमालयी ट्रेकिंग और पर्वतारोहण: उत्तराखंड की ऊंची-ऊंची चोटियां और हरी-भरी घाटियां ट्रेकर्स के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं हैं. वैली ऑफ फ्लावर्स (फूलों की घाटी), केदारकंठ ट्रेक, हर की दून, रूपकुंड और पिंडारी ग्लेशियर जैसे दुनिया के मशहूर ट्रेकिंग रूट्स हर साल हजारों विदेशी पर्वतारोहियों और ट्रेकर्स को आकर्षित करते हैं. यह गतिविधियां न केवल पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन (Eco-Tourism) को बढ़ावा देती हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराती हैं.
माउंटेन बाइकिंग और ऑफ-रोडिंग: उत्तराखंड के उबड़-खाबड़ और चुनौतीपूर्ण पहाड़ी रास्ते माउंटेन बाइकिंग (MTB) और ऑफ-रोड ड्राइविंग के शौकीनों के लिए बेहद पसंदीदा बन चुके हैं. गढ़वाल और कुमाऊं के दूरस्थ पहाड़ी रास्तों पर माउंटेन बाइकिंग रैलियों का आयोजन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के एथलीटों को आकर्षित कर रहा है.
पैराग्लाइडिंग की ऊंची उड़ान: पिथौरागढ़, भीमताल, नौकुचियाताल और उत्तरकाशी जैसे क्षेत्रों में पैराग्लाइडिंग के जरिए पर्यटक आसमान से उत्तराखंड की सुरम्य वादियों का विहंगम दृश्य देखते हैं. इन जगहों पर पैराग्लाइडिंग साइट्स को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया जा रहा है.
अल्ट्रा मैराथन और ट्रेल रनिंग: कठिन पहाड़ी चढ़ाइयों और अत्यधिक ऊंचाई पर आयोजित होने वाली अल्ट्रा मैराथन अब दुनिया भर के धावकों के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरी है. उत्तराखंड के चुनौतीपूर्ण ट्रैक पर आयोजित होने वाली मैराथन न केवल एथलीटों के स्टैमिना की परीक्षा लेती हैं, बल्कि राज्य के साहसिक पर्यटन को एक नया आयाम भी दे रही हैं.
टिहरी झील, एडवेंचर टूरिज्म का नया केंद्र: राज्य सरकार ने एडवेंचर टूरिज्म के दायरे को केवल नदियों और पहाड़ों तक सीमित न रखकर जल-क्रीड़ाओं (Water Sports) में भी विस्तार दिया है. इसका सबसे बड़ा उदाहरण टिहरी झील (Tehri Lake) है. विशालकाय टिहरी झील को एक अंतरराष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया जा चुका है. यहां जेट स्कीइंग, बनाना राइड, बोटिंग, पैरासेलिंग और सुरफिंग जैसी गतिविधियां पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. राज्य सरकार अब टिहरी झील में अंतरराष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग और वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल जैसे बड़े आयोजनों के माध्यम से दुनिया भर के एथलीटों और वाटर स्पोर्ट्स लवर्स को आमंत्रित कर रही है. ऐसे आयोजनों से राज्य को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक मजबूत पहचान मिल रही है.
लंदन में ब्रांडिंग, वैश्विक बाजार पर नजर: यूरोप और पश्चिमी देश एडवेंचर टूरिज्म के सबसे बड़े बाजार माने जाते हैं. लंदन में आयोजित होने वाले वैश्विक पर्यटन मंचों पर उत्तराखंड के पर्यटन विभाग की ओर से विशेष स्टॉल और प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य के एडवेंचर स्पोर्ट्स को प्रदर्शित किया जा रहा है.
इस बार सबसे खास बात यह है कि लंदन वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट 2026 में हिस्सा लेने न केवल टूरिज्म से जुड़ा सरकारी सिस्टम लंदन पहुंच रहा है, बल्कि पहली बार प्राइवेट स्टेक होल्डर को भी इसमें शामिल कराए जाने की कवायत आगे बढ़ी है. प्रयास यह है कि साहसिक खेलों से जुड़े लोगों को इससे सीधे जोड़ा जाए और उन्हें मार्केटिंग के बेहतर मौके दिए जाएं.
एडवेंचर्स सेक्टर पर फोकस: उत्तराखंड के पर्यटन सचिव धीराज गर्ब्याल बताते हैं कि-
उत्तराखंड को यूरोपियन मार्केट से जोड़ना है तो एडवेंचर्स सेक्टर पर फोकस करना बेहद जरूरी है. इसके लिए ही राज्य में तमाम नई एक्टिविटी शुरू की गई हैं, ताकि तमाम कार्यक्रम इस क्षेत्र में शुरू हो सकें. विदेशी पर्यटकों को भी राज्य में अलग-अलग इवेंट्स में शामिल करवाया जा सके.
-धीराज सिंह गर्ब्याल, पर्यटन सचिव, उत्तराखंड-
पूरी दुनिया हर साल लंदन में नवंबर महीने के पहले सप्ताह में होने वाले इस आयोजन को लेकर उत्साहित रहती है और यहां पर वर्ल्ड मार्केट से जुड़ने का बड़ा मौका भी सबके पास होता है. उत्तराखंड में अपना फोकस सेक्टर निर्धारित कर लिया है और इसी क्षेत्र में इस बार पूरी दुनिया के पर्यटकों को पहाड़ों के रोमांस से जोड़ने की कोशिश की जाएगी.
एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्सपर्ट का बयान: साहसिक खेलों से जुड़े मंजुल रावत कहते है कि-
उत्तराखंड को अगर सरकार साहसिक खेलों के मामले में वर्ल्ड मार्केट से जोड़ने पर प्रयास कर रही है तो ये सराहनीय है लेकिन पर्यटन विभाग को स्थानीय साहसिक खेलों से जुड़े लोगों को भी प्रमोट करना चाहिए. ऐसे बड़े बाजार में शामिल होने का मौका राज्य के एडवेंचरस स्पोर्ट्स प्रेमियों को देना चाहिए.
-मंजुल रावत, एडवेंचरस स्पोर्ट्स एक्सपर्ट-
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