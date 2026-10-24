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लंदन के ग्लोबल मंच पर चमकेगा उत्तराखंड का एडवेंचर टूरिज्म, दुनिया देखेगी पहाड़ों का रोमांच!

दुनिया देखेगी पहाड़ों का रोमांच! ( Etv Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड अब अपनी पहचान को चारधाम और धार्मिक पर्यटन से आगे बढ़ाकर अंतरराष्ट्रीय एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने की तैयारी में है. नवंबर के पहले हफ्ते में लंदन में आयोजित होने जा रहे वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2026 में दुनिया के पर्यटन कारोबारियों और खरीदारों के सामने राज्य के साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को पेश करने पर फोकस रहेगा. यह आयोजन 180 से अधिक देशों, 4,000 से ज्यादा प्रदर्शकों और 5,500 से अधिक खरीदारों को जोड़ने वाला वैश्विक मंच है.

लंदन के ग्लोबल मंच पर चमकेगा उत्तराखंड का एडवेंचर टूरिज्म: प्राकृतिक सौंदर्य और धार्मिक आस्था का केंद्र मानी जाने वाली देवभूमि अब वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक नया इतिहास रचने की कोशिश में है. शांत वादियों और पावन नदियों के लिए प्रसिद्ध यह राज्य अब दुनिया भर के रोमांच-प्रेमियों के लिए एक ग्लोबल हब के रूप में उभरने पर फोकस कर रहा है. इसी कड़ी में उत्तराखंड के एडवेंचर स्पोर्ट्स और टूरिज्म की असीम संभावनाओं को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर के मंच पर नई पहचान दिलाने की तैयारी की जा चुकी है.