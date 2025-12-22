ETV Bharat / bharat

Year Ender 2025: जंगल चुका रहे विकास की कीमत, जानिए इस साल कितनी फॉरेस्ट लैंड हुई ट्रांसफर

उत्तराखंड की फॉरेस्ट लैंड (वन भूमि) काफी बड़ी मात्रा में गैर वानिकी कार्यों की योजनाओं में शामिल हो गई.

जंगल चुका रहे विकास की कीमत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 22, 2025 at 6:47 AM IST

9 Min Read
नवीन उनियाल

देहरादून: इसमें कोई संदेह नहीं कि उत्तराखंड में काफी तेजी से विकास योजनाएं आगे बढ़ी हैं. उत्तराखंड राज्य स्थापना के बाद से अब तक इसे धरातल पर भी देखा गया, लेकिन इस विकास की कीमत उत्तराखंड के जंगलों को चुकानी पड़ी. यही कारण है कि उत्तराखंड का फॉरेस्ट लैंड (वन भूमि) बड़ी मात्रा में गैर वानिकी कार्यों की योजनाओं में शामिल हो गया. साल 2025 के आंकड़े भी कुछ इसी तरह के रहे. सैकड़ों हेक्टेयर वन भूमि को योजनाओं के लिए अन्य विभागों को सौंप दिया गया. साल 2025 में फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर की क्या रही स्थिति और राज्य में इसका क्या हो रहा असर, इसी को विस्तार से समझते हैं.

इस साल 315.539 हेक्टेयर वन भूमि को हस्तांतरित किया गया: विकास योजनाओं और बुनियादी ढांचे के लगातार विस्तार के चलते इस साल 2025 में प्रदेश के जंगलों और पर्यावरण पर गहरा असर दिखा है. जनवरी से 31 अक्टूबर 2025 तक वन अधिनियम, 1980 के तहत कुल 315.539 हेक्टेयर वन भूमि को विभिन्न योजनाओं के लिए हस्तांतरित किया गया है. इसमें कई जिलों जैसे अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, चमोली, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और उधम सिंह नगर शामिल हैं.

जानिए साल 2025 में कितनी फॉरेस्ट लैंड हुई ट्रांसफर (ETV Bharat)

जंगलों ने चुकाई विकास की कीमत: यह आंकड़ा बता रहा है कि पहाड़ी राज्य में विकास के नाम पर बड़ी मात्रा में वन भूमि का उपयोग गैर-वन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है. विकास परियोजनाओं के तहत पहाड़ी इलाकों में सड़क चौड़ीकरण, राजमार्ग विस्तार, औद्योगिक और आवासीय परियोजनाओं के लिए वन भूमि का उपयोग करने के निर्णय ने पर्यावरण प्रेमियों, स्थानीय निवासियों और वैज्ञानिकों को चिंता में डाल दिया है.

पर्यावरण प्रेमियों की चिंता: पर्यावरण समूहों का कहना है कि हिमालय की पारिस्थितिकी संवेदनशील है. यहां बड़े स्तर पर पेड़ों को काटना या हटाना, भूमि को परिवर्तित करना प्राकृतिक जल संचयन और जैव विविधता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है.

ETV Bharat
साल 2025 के जिलेवार आंकड़े. (ETV Bharat)

फॉरेस्ट लैंड ट्रांसफर का जिलेवार आंकड़ा: साल 2025 में लैंड ट्रांसफर के आंकड़ों को जिलेवार देखा जाए तो सबसे ज्यादा बागेश्वर जिले की फॉरेस्ट लैंड को गैर-वानिकी के लिए प्रयोग की गई.

ETV Bharat
25 सालों में जमकर हुआ पेड़ों का कटान. (ETV Bharat)

साल 2025 में अक्टूबर महीने तक कुल 315.539 हेक्टेयर भूमि का लैंड ट्रांसफर किया गया...

  • बागेश्वर जिले में सबसे ज्यादा 80.282 हेक्टेयर वन भूमि को विभाग के सुपुर्द किया गया.
  • दूसरे नंबर पर चमोली जिला है. यहां 63.170 हेक्टेयर भूमि को गैर वानिकी में ट्रांसफर किया गया.
  • इसी तरह अल्मोड़ा में 21.469 हेक्टेयर वन भूमि से पेड़ हटाए गए.
  • चंपावत से 55.215 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग गैर वानिकी के लिए किया गया.
  • देहरादून की बात करें तो इस जिले में 15.384 हेक्टेयर वन भूमि का इस्तेमाल गैर वानिकी (Non-forest use) के लिए किया गया.
  • नैनीताल जिले के आंकड़े बताते है कि यहां पर 4.710 हेक्टेयर वन भूमि का प्रयोग गैर वानिकी योजनाओं में किया गया.
  • पौड़ी गढ़वाल का भी यही हाल है. यहां भी 15.751 हेक्टर फॉरेस्ट लैंड अन्य योजनाओं में इस्तेमाल हुई.
  • सीमांत जिले पिथौरागढ़ में तो 23.489 हेक्टर फॉरेस्ट लैंड का इस्तेमाल गैर वानिकी योजनाओं में हुआ.
  • इसी तरह रुद्रप्रयाग में 9.250 हेक्टेयर,
  • टिहरी में 10.003 हेक्टेयर
  • उत्तरकाशी में 15.867 हेक्टेयर
  • उधम सिंह नगर में 0.950 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग बदलते हुए इन्हें योजनाओं के लिए संबंधित विभागों को सौंपा गया.

उत्तरकाशी जिले में 6 हजार पेड़ काटे जाने का विरोध: हाल ही में उत्तरकाशी में गंगोत्री तक रोड चौड़ीकरण के लिए 6,000 से अधिक देवदार के पेड़ों को काटे जाने की योजना के खिलाफ प्रबल विरोध देखा गया. गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर उत्तरकाशी से गंगोत्री तक अलग-अलग पैच में करीब 20 किलोमीटर क्षेत्र में इतना बड़ा देवदार वनों का विनाश से पारिस्थितिक संतुलन को खतरे में डालने की आशंका जताई गई. हालांकि, अब केवल मानकों में बदलाव लाया गया है. हाईवे की चौड़ाई को 11 मीटर कर दिया गया है जो पहले 12 मीटर होनी थी. जिसके बाद 6000 की जगह 1413 पेड़ काटे/ट्रांसलोकेट होने की बात सामने आ रही है.

ETV Bharat
देवदार के पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन. (ETV Bharat)

Eco Sensitive Zone में पेड़ों का काटना आपदा को न्योता देने जैसा: वहीं, ऐसी परियोजना को लेकर स्थानीय पर्यावरण संगठनों का कहना है कि इको-सेंसिटिव क्षेत्र (Eco sensitive zone) में इतने बड़े स्तर पर पेड़ों को हटाना भूस्खलन व हिमस्खलन जैसी आपदाओं के जोखिम को बढ़ावा देगा.

ETV Bharat
उत्तरकाशी में 6 हजार पेड़ों को कटाने की बात सामने आई तो लोगों ने आंदोलन किया. (ETV Bharat)

बागेश्वर और अल्मोड़ा में 5,745 पेड़ों को चिन्हित किया गया: सिर्फ उत्तरकाशी ही नहीं, बागेश्वर और अल्मोड़ा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग चौड़ीकरण के लिए लगभग 5,745 से अधिक पेड़ों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है, जो स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों के बीच एक और बड़ा पर्यावरणीय मुद्दा बन गया है. इन पेड़ों में लगभग 30 से अधिक प्रजातियां शामिल हैं, जिसमें देवदार, अखरोट, ओक, काफल, जामुन और अमरूद आदि है. जिनके कटने से जैविक विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा.

ETV Bharat
पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण प्रेमियों ने जताया अपना विरोध (ETV Bharat)

पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर पर्यावरण प्रेमियों ने जताया अपना विरोध: पर्यावरण प्रेमियों का आरोप है कि विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई से केवल हरियाली कम होगी ही नहीं, बल्कि यह भूमि की स्थिरता, जल संरक्षण क्षमता और स्थानीय जीवन शैली को भी प्रभावित करेगा. यहीं कारण है कि उत्तरकाशी में स्थानीय लोगों ने पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधकर विरोध जताया है और अनेक सामाजिक कार्यकर्ता, वैज्ञानिक व राज्य-विदेशों से आए पर्यावरणविद इस मुद्दे पर जोरदार आवाज उठा रहे हैं.

चारधाम सड़क परियोजना समेत रोड चौड़ीकरण की अन्य योजनाओं के कारण पारंपरिक वृक्षों को हटाने का निर्णय हिमालय की सुस्ती और पर्यावरणीय संकट को और अधिक गंभीर बना सकता है.
- अनूप नौटियाल, समाजसेवी -

दूसरी ओर प्रशासन और विकास समर्थकों का पक्ष यह है कि सड़क चौड़ीकरण व राजमार्गों के अपग्रेड से यातायात आपूर्ति, आपातकालीन सेवाओं व सीमा सुरक्षा में सुधार होगा, खासकर सीमावर्ती इलाकों में. कुछ पेड़ों का हटाया जाना जरूरी है, साथ ही नियमानुसार प्रत्येक कटे पेड़ के स्थान पर चार बार अधिक पौधे लगाने की योजना भी लागू की जाएगी. हालांकि, आलोचक कहते हैं कि पेड़ों के स्थान पर नए पौधे लगाना वास्तविक जंगलों और पुराने पारिस्थितिकी प्रणालियों की भरपाई नहीं कर सकता. क्योंकि पेड़ वर्षों में विकसित होते हैं और उनका पारिस्थितिक महत्व समग्र होता है.

uttarakhand
हिमालय की पारिस्थितिकी संवेदनशील है (ETV Bharat)

विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीत संतुलन स्थापित करना चुनौतीपूर्ण: प्रदेश में जंगलों की कटाई और 315.539 हेक्टेयर वन भूमि के हस्तांतरण का यह बड़ा आंकड़ा यह दर्शाते हैं कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना कितना चुनौतीपूर्ण हो गया है.

ETV Bharat
पेड़ों को बचाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते लोग. (ETV Bharat)

स्थानीय समुदायों और पर्यावरणविदों की चिंता यह है कि भविष्य में यदि इसी तरह बड़े पैमाने पर वन भूमि का उपयोग किया गया, तो भूस्खलन, मिट्टी का अपरदन यानी Soil Erosion (एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें पानी, हवा या अन्य कारकों द्वारा मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत हट जाती है), जल स्रोतों का सूखना और जैव विविधता का विनाश जैसी समस्याएं और गंभीर रूप से सामने आ सकती हैं. ऐसे में आवश्यक है कि योजनाएं बनाते समय पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, पारदर्शिता व स्थानीय समुदायों की चिंता को गंभीरता से लिया जाए. कुल मिलाकर हरियाली को बचाने के वैकल्पिक उपायों पर ज़ोर दिया जाए.

सड़क निर्माण में सबसे ज्यादा लैंड ट्रांसफर हुई: राज्य स्थापना के बाद से अब तक की स्थिति को देखें तो सड़क निर्माण में सबसे ज्यादा लैंड ट्रांसफर हुई.

  • उत्तराखंड में बीते 25 साल के दौरान करीब दस हजार हेक्टेयर वन क्षेत्र को सड़क निर्माण कार्य के लिए गैरवानकी के लिए दिया गया है.
  • इसी तरह पेयजल योजनाओं के लिए 293.948 हेक्टेयर वन भूमि योजना में दी गई है.
  • सिंचाई से जुड़ी योजना में 456.21829 हेक्टेयर भूमि का ट्रांसफर किया गया है.
  • जल विद्युत परियोजना में भी 2250.0790 हेक्टेयर वन भूमि से वनों को हटाया गया.
  • खनन से जुड़े कार्यों के लिए 9290.80 हेक्टेयर वन भूमि को योजना में दे दिया गया.
  • वहीं अन्य सेक्टर में 20790.72 हेक्टेयर वन भूमि दूसरे विभाग को दी गई.
  • इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य में अब तक 45800 से ज्यादा हेक्टेयर वन भूमि विभिन्न योजनाओं में प्रयोग की गई है.

हालांकि, वन विभाग इस मामले में वनों के साथ-साथ विकास को भी जरूरी बताते हुए ऐसी जगह पर ही वनों को काटे जाने या लैंड ट्रांसफर की अनुमति की बात कहते हैं, जहां विकास किया जाना बेहद जरूरी है.

इकोनॉमी और इकोलॉजी को जोड़ने की जरूरत है. फॉरेस्ट, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट तीनों ही जरूरी है, जो भी प्रोजेक्ट तैयार किए जाते हैं, वह इन बातों को ध्यान में रखते हुए ही तैयार होते हैं.

- रंजन कुमार मिश्र, प्रमुख वन संरक्षक हॉफ, उत्तराखंड वन विभाग -

