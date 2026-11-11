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2003 असम लड़की कथित रेप केस, सीएम हिमंता से मिली पीड़िता, हरक सिंह का किया जिक्र

पीड़िता से मुलाकात की जानकारी खुद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर दी है. मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने एक्स पर लिखा है कि

क्या है पूरा मामला: दरअसल, साल 2003 में असम की नाबालिग लड़की ने देहरादून के एक बच्चे को जन्म दिया था. पीड़िता ने उस बच्चे का पिता एनडी तिवारी सरकार के तत्कालीन कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बताया था. तब पीड़िता के आरोपों पर प्रदेश में जमकर हंगामा हुआ था. मामला बढ़ने पर हरक सिंह रावत ने मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी. इस मामले में सीबीआई जांच भी हुई थी. सीबीआई ने हरक सिंह रावत को क्लीन चिट भी दी थी. कोर्ट ने भी हरक सिंह रावत को निर्दोष बताया था.

कल मैंने असम की निवासी पीड़िता से मुलाक़ात की. उत्तराखंड के एक हरक सिंह रावत ने उनके साथ जो किया, वह अत्यंत ग़लत और निंदनीय है. उनके साथ जो अत्याचार हुआ, वैसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए. न्याय की इस लड़ाई में मैं पूरी मज़बूती से उनके साथ खड़ा हूं. -हिमंता बिस्वा सरमा, मुख्यमंत्री, असम-

अब फिर से क्यों सुर्खियों ये मामला: हुआ ये ही कि बीते दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सवाल पर साल 2003 के इस केस का जिक्र किया था. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से मुद्दा उठाने के बाद ही 23 साल पुराने इस केस पर प्रदेश की राजनीति में फिर से बहस होने लगी. वहीं सीएम धामी के बयान के बाद 23 साल बाद बीते दिनों यानी सात नवंबर को पीड़िता देहरादून पहुंची और प्रेस वार्ता की.

इस दौरान पीड़िता ने कथित तौर पर अपने बच्चे के पिता होने का आरोप कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर ही लगाया. साथ ही पीड़िता ने इस मामले में उत्तराखंड के डीजीपी को इस मामले में प्रार्थना पत्र भी दिया है और मामले की जांच करने की मांग की है.

वहीं इस मामले में हरक सिंह रावत का भी बयान आया है. उन्होंने इसे बीजेपी की साजिश बताया है. हरक सिंह रावत का कहना है कि अंकिता भंडारी के मामले को दबाने के लिए बीजेपी ने इस फर्जी मामले को उठाया है. हरक सिंह रावत का कहना है कि उन्हें इस मामले में सीबीआई के क्लीन चिट मिल चुकी है. कोर्ट ने भी उन्हें निर्दोष पाया है. इस मामले को अब सिर्फ उनकी छवि खराब करने के लिए उठाया जा रहा है. हरक सिंह रावत ने उल्टा आरोप लगाने वाली महिला पर कई गंभीर आरोप लगाए है.

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