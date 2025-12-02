ETV Bharat / bharat

आज नमो घाट पर होगा काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ; 216 लोगों का पहला जत्था पहुंचा बनारस, स्टेशन पर नगाड़ों के साथ स्वागत

रेलवे स्टेशन पर पहले जत्थे का शानदार स्वागत. ( Photo Credit; PIB )