आज नमो घाट पर होगा काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ; 216 लोगों का पहला जत्था पहुंचा बनारस, स्टेशन पर नगाड़ों के साथ स्वागत

तमिलनाडु के 1400 से अधिक प्रतिनिधि विभिन्न कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा, 15 दिसंबर को रामेश्वरम में होगा समापन.

रेलवे स्टेशन पर पहले जत्थे का शानदार स्वागत.
रेलवे स्टेशन पर पहले जत्थे का शानदार स्वागत. (Photo Credit; PIB)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 2:09 PM IST

6 Min Read
वाराणसी : आज से बनारस में काशी तमिल संगमम 4.0 का आगाज हो रहा है. नमो घाट पर शाम को 4 बजे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सीएम योगी आदित्यनाथ विधिवत इसका शुभारंभ करेंगे. यह कार्यक्रम कई मायने में खास है. इसके जरिए सांस्कृतिक विरासत, परंपरा आदि को करीब से समझने और जानने का अवसर मिलेगा. इस बार तमिल भाषा सीखने और शैक्षणिक आदान-प्रदान पर जोर रहेगा. कार्यक्रम का समापन 15 दिसंबर को रामेश्वरम में समारोह के साथ होगा.

इस बार तमिलनाडु के 1,400 से अधिक प्रतिनिधि काशी में हो रहे संगमम के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे. ये प्रतिनिधि 7 बड़ी टीमों में आ रहे हैं. इसमें छात्र, अध्‍यापक, लेखक और मीडिया प्रोफेशनल्स, कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के लोग, पेशेवर और कारीगर, महिलाएं व अध्‍यात्मिक विद्वान मौजूद होंगे. 216 लोगों का पहला जत्था मंगलवार को वाराणसी पहुंचा. रेलवे स्टेशन पर नगाड़ों के साथ इनका स्वागत हुआ. फूल भी बरसाए गए.

ढोल-नगाड़ों के साथ मेहमानों का स्वागत. (Video Credit; PIB)

इस बार का थीम है-‘तमिल कारकलम’ आइए तमिल सीखें : इस बार काशी तमिल संगमम 4.0 का थीम 'चलो तमिल सीखें' तमिल कारकलम है. यह संस्‍करण तमिल भाषा अध्‍ययन को बढ़ावा देगा. इससे इस सोच को भी बढ़ावा मिलेगा कि सभी भारतीय भाषाएं एक साझा भारतीय भाषा परिवार का हिस्सा हैं. भाषाई विविधता सांस्कृतिक एकता को मजबूत करती है.

इस साल का संस्‍करण एक मजबूत शैक्षणिक केंद्र भी पेश करेगा. इसमें भाषा-आधारित सांस्कृतिक लेन-देन और युवाओं की भागीदारी पर जोर दिया जाएगा. यह काशी क्षेत्र के छात्रों को तमिल भाषा में डूबने का मौका देगा. तमिलनाडु की समृद्ध विरासत को सीधे तौर पर अनुभव करने का अवसर देगा.

आज नमो घाट पर होगा काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ.
आज नमो घाट पर होगा काशी तमिल संगमम 4.0 का शुभारंभ. (Graphics Credit; ETV Bharat)

10 मंत्रालयों के अलावा कई अन्य लेंगे हिस्सा : शिक्षा मंत्रालय की ओर से संचालित आईआईटी मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संगमम के प्रमुख भागीदार के रूप में कार्य कर रहे हैं. रेलवे, संस्कृति, पर्यटन, कपड़ा और युवा कार्य और खेल सहित 10 मंत्रालयों की भी भागीदारी रहेगी. संगमम दोनों राज्यों के छात्रों, कारीगरों, विद्वानों, आध्यात्मिक गुरुओं, शिक्षकों और सांस्कृतिक परंपराओं को संरक्षित करने के लिए सभी को एक साथ लाएगा.

पहले जत्थे में शामिल लोगों ने रेलवे स्टेशन पर ली सेल्फी.
पहले जत्थे में शामिल लोगों ने रेलवे स्टेशन पर ली सेल्फी. (Photo Credit; PIB)

संगमम के प्रत्येक संस्करण में तमिलनाडु के छात्र, शिक्षक, कारीगर, विद्वान, आध्यात्मिक नेता और सांस्कृतिक चिकित्सक एक सप्ताह से लेकर 10 दिनों के लिए काशी आते हैं. वे काशी के मंदिरों, तमिल संबंध वाले सभी केंद्रों और अयोध्या और प्रयागराज जैसे पड़ोसी क्षेत्रों का दौरा करते हैं.

शुरू होगा अगस्त्य अभियान : केटीएस 4.0 की सबसे खास पहलों में से एक अगस्त्य अभियान है. यह एक यात्रा है. आज से तेनकासी (तमिलनाडु) से इसकी शुरुआत होगी. 10 दिसंबर को यह यात्रा काशी पहुंचेगी. यह यात्रा ऋषि अगस्त्य से जुड़े पौराणिक रास्तों से होकर गुजरेगी. यह भारतीय ज्ञान प्रणाली में तमिलनाडु के योगदान को दिखाता है. यह यात्रा पांडियन शासक की विरासत का भी सम्मान करती है.

इस बार के संगमम में तमिल सीखने पर रहेगा जोर.
इस बार के संगमम में तमिल सीखने पर रहेगा जोर. (Photo Credit; ETV Bharat)

शासक ने सांस्कृतिक एकता का संदेश फैलाने के लिए उत्तर की यात्रा की. इस दौरान एक शिव मंदिर बनवाया. इसका नाम तेनकासी (दक्षिण काशी) पड़ा. यह यात्रा चेर, चोल, पांड्या, पल्लव, चालुक्य और विजयनगर काल के सभ्यतागत संबंधों को दिखाती है. यह पारंपरिक तमिल साहित्य, सिद्ध चिकित्सा और साझा विरासत परंपराओं के बारे में जागरूक भी करती है.

यह यात्रा तमिलनाडु और काशी के बीच विचारों, संस्कृति और आध्यात्मिक शिक्षा के गहरे ऐतिहासिक आंदोलन का प्रतीक है. तमिलनाडु से 12अलग-अलग समूहों में छात्र, अध्‍यापक, कारीगर, किसान, लेखक, धर्म गुरु, पेशेवर और सांस्‍कृतिक प्रैक्टिशनर्स समेत 2500 से अधिक लोग इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं. यात्रा वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या को भी कवर करेगी.

वाराणसी में संगमम के लिए किए गए हैं बेहतर इंतजाम.
वाराणसी में संगमम के लिए किए गए हैं बेहतर इंतजाम. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस बार के संगमम में ये होगा खास : उत्तर प्रदेश में छात्रों को तमिल पढ़ाया जाएगा. वाराणसी के स्कूलों में डीबीएचपीएस प्रचारकों समेत 50 हिंदी जानने वाले तमिल अध्‍यापक तैनात किए जाएंगे. उत्तर प्रदेश आने से पहले वे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल (सीआईसीटी) में ट्रेनिंग लेंगे. प्रत्‍येक अध्‍यापक 30 छात्रों के बैच के लिए अल्‍पकालिक स्पोकन तमिल मॉड्यूल चलाएगा.

इसमें बेसिक बातचीत, उच्चारण और अल्फाबेट शामिल होंगे. इस पहल के जरिए कुल 1,500 छात्र शुरुआती तमिल सीखेंगे. बीएचयू का तमिल विभाग, सीआईआईएल मैसूर, आईआरसीटीसी और वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन आदि इसमें मदद करेंगे. यह पहल तमिलनाडु के बाहर तमिल सीखने को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है.

तमिल संगमम के शुभारंभ के लिए तैयार है बनारस का नमो घाट.
तमिल संगमम के शुभारंभ के लिए तैयार है बनारस का नमो घाट. (Photo Credit; ETV Bharat)

बड़े संस्‍थानों में चलेंगी तमिल भाषा की कक्षाएं : उत्तर प्रदेश में तमिल शिक्षण को पूरा करना काशी क्षेत्र के युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर शैक्षणिक बदलाव है. वे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल (सीआईसीटी) चेन्नई में एक ओरिएंटेशन में शामिल होंगे. इसके बाद राज्य भर के बड़े संस्‍थानों में तमिल भाषा की कक्षाएं चलेंगी. सांस्‍कृतिक सत्र भी होंगे. प्रत्‍येक संस्‍थान छात्रों की मेजबानी करेगा. विषय कोऑर्डिनेटर प्रदान करेगा. ऐतिहासिक तमिल-काशी संपर्क से जुड़ी जगहों पर स्टडी टूर आयोजित करेगा.

जत्थे पर बरसाए गए फूल.
जत्थे पर बरसाए गए फूल. (Photo Credit; PIB)

भागीदारी करने पर छात्रों को मिलेगा प्रमाणपत्र : यह कार्यक्रम सुनिश्चित करेगा है कि उत्तर भारत के जो युवा तमिल भाषा सीखना चाहते हैं वे वहां की सांस्‍कृतिक तौर-तरीकों से सीधा संपर्क स्थापित कर सकें. छात्रों को काशी विश्वनाथ मंदिर, केदार घाट, सारनाथ और तमिल हेरिटेज पॉकेट्स का दौरा कराया जाएगा. महाकवि सुब्रमण्यम भारती के पुश्तैनी घर का भी छात्र दौरा करेंगे. शहर में तमिल बोलने वाले समुदायों के साथ बातचीत करेंगे.

बीएचयू में रोजाना सांस्‍कृतिक कार्यक्रम होगा. इनमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कलाकार शामिल होंगे. हथकरघा, हस्‍तशिल्‍प, ओडीओपी उत्‍पाद, किताबें और परंपरागत खाने की प्रदर्शनियां लगेंगी. शैक्षणिक सत्र भी होंगे. इसके बाद काशी तमिल संगमम का समापन 15 दिसंबर को होगा.

