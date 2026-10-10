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अब हर ज़ुबान पर छाएगा यूपी का तराई: वर्ल्ड फेम सुबैया नल्लामुत्थू की तीसरी आंख से संसार देखेगा बाघों, गैंडों, हाथियों की दुनिया

लखनऊ: उत्तर प्रदेश का तराई क्षेत्र जंगलों से भरपूर है और यहां पर प्रकृति का असली स्वरूप देखने को मिलता है. यहां पर बाघों की दुनिया है. दुधवा और पीलीभीत जैसे घने जंगलों के बाघों की दुनिया अब पूरी दुनिया देखेगी. यह संभव हो पाएगा वि श्व प्रसिद्ध वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर सुबैया नल्लामुत्थू के कैमरे से.

उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ सुबैया नल्लामुत्थू का करार हुआ है. इसके बाद अब अगले दो से तीन वर्षों तक वह अपने कैमरे से यहां के बाघों की अनोखी दुनिया को पूरी दुनिया को दिखाने का काम करेंगे. विश्व भर में बाघों की डॉक्यूमेंट्री के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं. अपने देश के नेशनल एंथम की तर्ज पर उन्होंने बाघों के ऊपर टाइगर एंथम बनाया है. उनकी तमाम डॉक्यूमेंट्री हैं, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया है.

तराई क्षेत्र की जैव विविधता के साथ ही वन्यजीवों को व्यवहार और संरक्षण के साथ ही प्राकृतिक आवास और यहां की जैव विविधता को अपनी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनाएंगे. तराई एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर एक ही स्थान पर गैंडा, बाघ और हाथी तो मिलते ही है अन्य दुर्लभ जीव और जैव विविधता मौजूद है.

उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ करार के बाद अब सुबैया नल्लामुत्थू दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत और रानीपुर टाइगर रिजर्व में डॉक्यूमेंट्री सूट करेंगे. तराई के जंगलों में शूटिंग के लिए उन्हें दो से तीन साल का समय दिया जाएगा.

सुबैया नल्लामुत्थू दुनिया भर में रॉयल बंगाल टाइगर पर बनी अपनी फिल्मों के साथ ही डॉक्यूमेंट्री के लिए विश्व प्रसिद्ध है कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं.

चेन्नई के फिल्म एंड टेलिविजन इंस्टीट्यूट आफ तमिलनाडु से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की. इसके बाद वे इसरो में हाई स्पीड कैमरामैन के रूप में काम करना शुरू किया. लेकिन उनका जानवरों से प्रेम कम नहीं हुआ. इसरो से बाहर आने के बाद उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय चैनल जिसमें डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनल शामिल हैं, के लिए डॉक्यूमेंट्री सूट की है, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई.

दुनिया भर में फेमस वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर सुबैया नल्लामुत्थू को दुनिया में प्यार से "नल्ला" भी कहा जाता है. वह मूलत: दक्षिण भारत के तमिलनाडु के रहने वाले हैं. बचपन से ही सुबैया को जंगली जानवरों से प्यार था. उनमें भी सबसे ज्यादा बाघ से. फोटोग्राफी का शौक भी उन्हें बचपन से था. लिहाजा, उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर बनने का फैसला लिया.

यूपी का तराई: वर्ल्ड फेम सुबैया नल्लामुत्थू की तीसरी आंख से संसार देखेगा बाघों, गैंडों और हाथियों की दुनिया. (ETV Bharat)

सुबैया नल्लामुत्थू राजस्थान के रणथंभौर और सरिस्का में मछली फिल्म बना चुके हैं. जिसका नाम द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस टाइगर को सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में पुरस्कार प्राप्त हुआ था. 22 साल पहले मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्हें बी. शांताराम लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है.

तराई क्षेत्र के हाथियों को देखेगी दुनिया. (ETV Bharat)

सुबैया नल्लामुत्थू को मिल चुके हैं 5 राष्ट्रीय पुरस्कार

मशहूर वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर सुबैया नल्लामुत्थू को पांच राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं. लाइफ़ फोर्स, टाइगर डायनेस्टी और टाइगर क्वीन जैसी वन्य जीव फिल्मों से उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं. अब तक वे 11 सीरीज और 55 डॉक्यूमेंट्री सूट कर चुके हैं.

सिनेमेटोग्राफर सुबैया नल्लामुत्थू. (ETV Bharat)

क्या कहते हैं सुबैया नल्लामुत्थू

सिनेमेटोग्राफर सुबैया नल्लामुत्थू कहते हैे कि "उत्तर प्रदेश एक तराई आर्क है. दुधवा से लेकर नेपाल के बगल तक फैला क्षेत्र है. किसी ने अभी तक इतना इसे एक्सप्लोर नहीं किया. इसमें इतना पोटेंशियल है, जिसका नाम ही नहीं है. यहां जो फॉरेस्ट और एनिमल हैं, वो एक ही जगह पर हैं. मैं पिछले 20-25 साल से टाइगर फॉलो करता हूं यहां एक ही जगह पर हम टाइगर एलीफेंट और राइनो को देख सकते हैं. यहां अलग ही एनवायरमेंट है. इसको हमें वर्ल्ड वाइड पूरे इंटरनेशनल स्तर पर दिखाना है. इसमें पोटेंशियल क्या-क्या है, इसके पीछे क्या-क्या स्टोरी है. यहां का लोकल ट्राइब, कलर, कल्चर सब कुछ हम तीन साल में इकट्ठा करना चाहते हैं. इससे ईको टूरिज्म बढ़ेगा. लोकल लोगों के लिए अच्छी इनकम आएगी. यही मेरा प्लान है. राजस्थान के सरिस्का में मैंने मछली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जो बाघों पर आधारित थी. इसमें मुझे 7 साल का समय लगा था. फिल्म के बीच में दो और भी फिल्में बनाई और जब यह फिल्म खत्म की तो लगभग सात साल का समय लग गया था. जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, तो यहां की जलवायु और वातावरण बिल्कुल अलग है. यहां पर अन्य स्थानों की तुलना में बहुत सारी चीजें अलग हैं. किसी को पता नहीं है अब तक, किसी ने ख़ासतौर पर देखा नहीं है. यहां का एनिमल बिहेवियर अलग है. अब हम ऐसी कई चीजें इकट्ठा कर एक फिल्म बनाएंगे."

यूपी तराई क्षेत्र की शान. (ETV Bharat)

"ईटीवी भारत" से बात करते हुए नल्लामुत्थू ने कहा कि "साउथ इंडिया से उत्तर प्रदेश में पहली बार आ रहा हूं. यहां का माहौल बहुत अच्छा है. अभी तक इसे किसी ने एक्सप्लोर करके, इकट्ठा करके डाला नहीं है. अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और मैं मिलकर काम करेंगे और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र को दिखाने का काम करेंगे. - सुबैया नल्लामुत्थू, फेमस सिनेमेटोग्राफर."

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट सुनील चौधरी. (ETV Bharat)

क्या कहते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट सुनील चौधरी का कहना है कि "हमारे साथ सुबैया नल्लामुत्थू जुड़ गए हैं. उन्होंने अपना पूरा जीवन जंगलों में बिताया है. जंगलों में ही जीवन भर काम किया है, उन्हें तमाम सम्मान मिले हैं. उन्होंने तराई क्षेत्र में काम करने का फैसला लिया है. हमारे दुधवा और पीलीभीत में शूटिंग के लिए अनुरोध किया था. 2 साल के लिए उन्हें अनुमति दी गई है. इससे हमारे पार्टिकुलर क्षेत्र के बारे में पूरे वर्ल्ड को पता लग जाएगा. हमारे डॉयवर्सिटी के बारे में जानकारी हो सकेगी. इससे यहां पर टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा और पूरा विश्व हमारे जंगलों और जानवरों से रूबरू हो सकेगा. - सुनील चौधरी, हेड, ऑफ़ डिपार्टमेंट फॉरेस्ट"