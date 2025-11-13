ETV Bharat / bharat

एमपी-एमएलए कोर्ट में पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती की पेशी; बोले- कोर्ट ने मुझे फरार घोषित नहीं किया था, आदेश का मजाक बनाया गया

रायबरेली में कोर्ट में पेशी पर पहुंचे पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती. ( Photo Credit; ETV Bharat )

रायबरेली : दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती आज एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए. वह अपने अधिवक्ताओं के साथ न्यायाधीश विवेक कुमार की कोर्ट में हाजिर हुए. यहां अपना पक्ष रखा. कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है. पूर्व मंत्री कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. 8 नवंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया था. पेशी के बाद मीडिया से बातचीत में पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती ने कहा कि मुझे आज कोर्ट में पेश होने का आदेश मिला था. इसकी वजह से मैं कोर्ट पहुंचा. कोर्ट ने मुझे आगे की सुनवाई में वर्चुअली पेश होने की छूट दी है. जब भी कोर्ट मुझे आदेश देगी मैं फिजिकल पेश हो जाऊंगा. कोर्ट में पेश हुए सोमनाथ भारती. (Video Credit; ETV Bharat) 'मैं भी अधिवक्ता, मीडिया ने आदेश को गलत पेश किया' : सोमनाथ भारती ने आगे कहा कि कोर्ट के पिछले आदेश को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया. कोर्ट ने मुझे फरार घोषित नहीं किया था. फरार घोषित करने की प्रक्रिया काफी लंबी होती है. मैं भी अधिवक्ता हूं. मीडिया ने बिल्कुल गैर जिम्मेदराना तरीके से तोड़-मरोड़ कर आदेश को पेश किया. यह गलत है. उन्होंने कहा कि यह कोर्ट की अवमानना भी है. मीडिया से गुजारिश है कि कभी भी कोर्ट के आदेशों का मजाक न बनाएं. अपने लीगल एडवाइजर से सलाह लें. मुझ पर स्याही फेंकने वाले को 51000 दिया गया था तो क्या मुझे गोली मारने पर 2 लाख रुपये दिए जाएंगे?. पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की. मैं चाहता हूं कि योगी सरकार कार्रवाई करे.