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CM योगी आदित्यनाथ नकली संत, इस बार पीडीए भाजपा का शुद्धिकरण कर देगा : अखिलेश यादव

जयपुर में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा.

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव
यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 11, 2026 at 5:22 PM IST

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जयपुर : समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर बड़ा हमला बोला है. अखिलेश ने योगी को नकली संत करार देते हुए कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पीडीए भाजपा का शुद्धिकरण कर देगा. अखिलेश यादव ने शनिवार को जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूपी में एक नकली संत है, जो दूसरों से सर्टिफिकेट मांग रहे थे. उनके पास अपना ही सर्टिफिकेट नहीं है.

उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि वो सुबह 3:30 बजे उठते हैं, लेकिन जब उन्हें योगा करने का मौका मिला तो वो डगमगाने लगे. अभी कुछ दिन पहले ही सीएम योगी जापान गए थे. जैसे ही वहां की बुलेट ट्रेन 500 किलोमीटर की रफ्तार से ऊपर हुई तो वो ताली बजाने लगे. कभी उन्हें क्रिकेट खेलते हुए देखना, तीन टप्पे खाने के बाद भी बल्ला हवा में घूमाते रहते हैं, कभी उन्हें बास्केटबॉल खेलते हुए देखोगे तो पाओगे कि वो बुलडोजर पर चढ़कर आएंगे और अपनी बॉल को बास्केट में डाल देंगे.

जयपुर में यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव (ETV Bharat Jaipur)

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शंकराचार्य नकली संतों का सामना कर रहे हैं : अखिलेश यादव ने शंकराचार्य को मिली जान से मारने की धमकी के सवाल पर कहा कि शंकराचार्य के विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं. वो यूपी में कई नकली संतों का मुकाबला कर रहे हैं. उनकी बहादुरी को उनके साहस को हम बधाई देते हैं. पीडीए के लोग हमेशा शंकराचार्य का सम्मान करते थे और करते रहेंगे. अखिलेश यादव ने यूपी में SIR को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी शुद्धिकरण कभी महसूस नहीं कर सकती है. भाजपा के लोग जनता को इशारा कर रहे हैं कि हम आपको तभी वोट डालने देंगे जब आपका शुद्धिकरण कर देंगे.

उन्होंने कहा कि भाजपा ने वोट कटवाने का जो तरीका अपनाया है, जनता अब उनका ही शुद्धिकरण कर देगी. अखिलेश ने आरोप लगाया कि जिस समय SIR चल रहा था तो बड़े पैमाने पर फॉर्म भरवाकर समाजवादी पार्टी के लोगों के वोट कटवा दिए गए. उस समय तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं और पीडीए के लोगों ने इस पर पैनी नजर रखी थी. भाजपा ने एक अनपढ़ व्यक्ति नंदलाल निषाद के हस्ताक्षर से समाजवादी पार्टी के वोट कटवा दिए. जब इस गड़बड़झाले को पकड़ा और इसे चुनाव आयोग के सामने रखा तो चुनाव आयोग ने अभी तक किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं की है.

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उन्होंने कहा कि उनके लोकसभा क्षेत्र में भी नगर अध्यक्ष के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर समाजवादी पार्टी के वोट काट दिए गए. अब वहां के जिलाधीश ढूंढ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों के पास यह जानकारी कैसे पहुंच रही है? चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है, इसीलिए जो लोग शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं इस बार यूपी विधानसभा चुनाव में पीडीए समुदाय भाजपा का ही शुद्धिकरण कर देगा.

बड़े पैमाने पर हेरा फेरी : अखिलेश ने कहा कि भाजपा चुनाव चुनाव आयोग के माध्यम से विपक्ष के लोगों को परेशान कर रही थी, लेकिन यूपी आते आते भारतीय जनता पार्टी खुद परेशान हो गई. हमने SIR का समय बढ़ाने की मांग केवल एक बार की थी. इसके बाद जितनी बार समय बढ़ाया गया है वो सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बढ़ाया गया है. अब तो तमाम वोट सामने आ चुके हैं, बड़े पैमाने पर हेरा फेरी की तैयारी थी. हमारे कार्यकर्ता अब हर एक बूथ पर इसकी जांच कर रहे हैं.

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बंगाल चुनाव के बाद पूरी बीजेपी यूपी जाएगी : अखिलेश यादव ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि बंगाल चुनाव निपटने के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी यूपी पहुंच जाएगी. वैसे भी राजस्थान के लोगों को यूपी से बड़ा प्रेम है, इसीलिए राजस्थान के रहने वाले बहुत सारे लोग भी यूपी में पहुंच जाएंगे जो चुनाव लड़वाते हैं. उन्होंने कहा कि जो पीड़ित, दुखी और अपमानित होता है वो पीडीए होता है. इसमें सभी बड़े वर्ग शामिल हैं. एससी-एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी सब पीड़ित हैं.

अखिलेश यादव ने यूपी में गठबंधन को लेकर कहा कि मैं कई गठबंधन कर चुका हूं और गठबंधनों का हमें बहुत अनुभव है, इसीलिए भविष्य में वही गठबंधन रहेगा जो अभी मौजूदा दौर में चल रहा है. उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है. हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है और इस बार विजन इंडिया के माध्यम से पीड़ित समुदाय भाजपा को हराने जा रहा है. जहां पर समाजवादी पार्टी है वहां पर खुशहाली, भाईचारा, विकास और बराबरी है.

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