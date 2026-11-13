ETV Bharat / bharat

मिशन यूपी को लेकर फॉर्मूला तैयार: भाजपा योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, कानून-व्यवस्था होगा प्रमुख मुद्दा

पीएम मोदी के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ. ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : यूपी में भाजपा ने अपना चुनावी फॉर्मूला तैयार कर लिया है. सूत्रों की माने तो पार्टी योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी और साथ ही संगठनात्मक एकता पर जोर देते हुए डबल इंजन की उपलब्धियों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों पर भी जोर देगी.

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति को और मजबूत करना शुरू कर दिया है. पार्टी नेतृत्व और राज्य स्तर पर स्पष्ट संदेश दिया जा रहा है कि चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा जाएगा. पार्टी अध्यक्ष नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी दोनों ने इस बात पर जोर दिया है.

हमेशा से चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री पद पर फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में ही होता है और यह भाजपा की पुरानी पार्टी लाइन रही है. साथ ही पार्टी इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि केंद्र और प्रदेश संगठन के बीच किसी तरह की खींचतान या मतभेद चुनाव के समय न दिखे, इसके लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदेश प्रभारी विनोद तावड़े लगातार स्थानीय नेताओं से संपर्क में हैं. गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही पार्टी की कोर कमेटी की तीन घंटे लंबी बैठक की थी. इस महीने के अंत या शीत सत्र के बाद वे उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों का भी दौरा कर सकते हैं और स्थानीय मुद्दों पर अपनी रणनीति तैयार कर स्थानीय नेताओं को इन पर काम करने के निर्देश दे सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार भी ताबड़तोड़ होंगे और इन प्रचार कार्यक्रमों को भी पहले से बताया जाएगा. सूत्रों की माने तो भाजपा कानून-व्यवस्था को प्रमुख मुद्दा बनाने जा रही है. पिछले दस वर्षों में योगी सरकार के दौरान कानून-व्यवस्था की स्थिति और अखिलेश यादव सरकार के समय की तुलना करके इसे जनता के सामने रखा जाएगा. साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की गरीब कल्याण योजनाओं को भी बड़े स्तर पर प्रचारित किया जाएगा. आंकड़ों के साथ यह दिखाने की कोशिश होगी कि इन योजनाओं को जमीन पर उतारने में योगी सरकार सबसे आगे रही है. हिंदुत्व के मुद्दे को और तेज किया जाएगा. पार्टी सूत्रों की माने तो पार्टी चंदा चोरी जैसे आरोपों का प्रभावी ढंग से जवाब देने की तैयारी में भी है. एक रिपोर्ट (ETV Bharat) आने वाले दिनों में एसटीएफ या संबंधित कमेटी की रिपोर्ट पर अदालत का कोई फैसला आने की संभावना भी जताई जा रही है. टिकट वितरण में जीत की संभावना और जातीय समीकरण दोनों को प्राथमिकता दी जाएगी. अनुमान है कि 20 से 30 प्रतिशत विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, हालांकि जातीय संतुलन को देखते हुए कुछ सीटों की अदला-बदली भी हो सकती है.