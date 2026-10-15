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गाजियाबाद में मतदाता सम्मेलन: 16 अक्टूबर को Ghaziabad आएंगे सीएम योगी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ( File Photo )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: मेरठ सहारनपुर खंड के स्नातक और शिक्षक विधान परिषद चुनाव की तैयारी के बीच भाजपा ने मतदाताओं तक अपनी पहुंच बढ़ाने की रणनीति तेज करदी है. पार्टी और संगठन के पदाधिकारी के साथ-साथ शिक्षकों और स्थानक मतदाताओं को भी सक्रिय रूप से जोड़ने में जुटी हुई है. इसी कड़ी में शुक्रवार, 16 अक्टूबर 2026 को गाजियाबाद में मतदाता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मतदाताओं से संवाद करेंगे.

मिली जानकारी के मुताबिक, गाजियाबाद के सुंदरदीप कॉलेज में मतदाता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें मेरठ सहारनपुर खंड के विभिन्न जिलों के शिक्षक और स्नातक मतदाताओं के शामिल होने की उम्मीद है. पार्टी के पदाधिकारी को आयोजन और मतदाताओं की भागीदारी से जुड़े जिम्मेदारियां सौंपी गई है. मेरठ सहारनपुर खंड के पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष नवाब सिंह नगर के मुताबिक, संगठन के पदाधिकारी को जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी हैं. दोनों मंडलों से 20 हजार से अधिक मतदाताओं को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए स्थानीय स्तर पर संपर्क और सम्मेलन में भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है.