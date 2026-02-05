ETV Bharat / bharat

यूपी सीएम का उत्तराखंड दौरा, कल अपने गांव पंचूर आ सकते हैं योगी आदित्यनाथ, प्रशासन तैयारियों में जुटा

पौड़ी गढ़वाल: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार 6 फरवरी को पौड़ी गढ़वाल स्थित अपने पैतृक गांव पंचूर आ सकते हैं. संभावना है कि योगी आदित्यनाथ क्षेत्र में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे. मुख्यमंत्री योगी के आगमन की सूचना पर क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल है. स्थानीय प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अपने पैतृक क्षेत्र यमकेश्वर ब्लॉक के दौरे पर आ सकते हैं. प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत वह अपने गांव पंचूर पहुंचकर एक निजी समारोह में शामिल होंगे. साथ ही क्षेत्र के विद्यालयों में आयोजित कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे. बताया जा रहा है कि सीएम योगी जनता इंटर कॉलेज, चमकोटखाल में नवनिर्मित कक्षा कक्षों के लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे. खास बात यह है कि इसी विद्यालय में योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 9 तक की पढ़ाई की थी. इसलिए यह दौरा भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सीएम के संभावित दौरे को देखते हुए प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं.

यमकेश्वर और बिथ्याणी क्षेत्र में हेलीपैड तैयार किए जा रहे हैं. जबकि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों ने बैठकें शुरू कर दी हैं. स्थानीय लोगों में भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर उत्साह का माहौल देखा जा रहा है. क्योंकि, वर्षों बाद वह अपने छात्र जीवन से जुड़े संस्थानों में पहुंचेंगे.