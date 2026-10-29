यूपी विधानसभा चुनाव: BJP की संगठनात्मक तैयारी तेज, अमित शाह नवंबर में करेंगे छह संभागों का दौरा
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नवंबर में यूपी भाजपा के सभी छह संभागों में अलग-अलग बैठककर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.
Published : October 29, 2026 at 7:24 PM IST
नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संगठनात्मक तैयारी को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह नवंबर महीने में यूपी का लगातार दौरा करेंगे. इस दौरान वह चुनावी रणनीति को धार देने और संगठन को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी छह संभागों में अलग-अलग बैठकें लेंगे.
उत्तर प्रदेश भाजपा में छह संभाग हैं — पश्चिम क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, अवध क्षेत्र, काशी क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र. शाह इन सभी संभागों में एक-एक बैठक करेंगे और स्थानीय नेताओं, पदाधिकारियों, जिला तथा मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे.
सूत्रों के मुताबिक, ये बैठकें सिर्फ औपचारिक समीक्षा तक सीमित नहीं रहेंगी. इनमें जमीनी हालात को समझना, कमजोर कड़ियों को पहचानना और हर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से रणनीति तय करना भी शामिल होगा.
शाह का ये दौरा पार्टी को चुनावी मोड में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. संगठन को मजबूत करने की इस कवायद के साथ भाजपा ने कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क बढ़ाने का भी बड़ा अभियान चलाया है. राज्य में फिलहाल करीब 200 टेलीकॉलर सक्रिय हैं, जिन्हें दिसंबर तक बढ़ाकर 1000 करने का लक्ष्य रखा गया है. 15 नवंबर तक टेलीकॉलर की संख्या में तेजी से इजाफा करने की तैयारी चल रही है.
ये टेलीकॉलर बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से नियमित फोन पर संपर्क कर रहे हैं. उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों, बड़े नेताओं के दौरे, बैठकों और चुनावी गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है, ताकि हर कार्यकर्ता समय पर तैयार और सक्रिय रह सके.
इसके अलावा मतदाता सूची के एसआईआर (Special Intensive Revision) को लेकर भी पार्टी ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की तैयारी शुरू कर दी है. जिन लोगों के वोट कट गए हैं या जिनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं हैं, उन्हें मतदाता सूची से जोड़ने में मदद की जा रही है. पार्टी चाहती है कि मतदाता सूची से जुड़ा यह काम बूथ स्तर तक पहुंचकर हो, ताकि कोई भी संभावित वोटर छूटने न पाए. जरूरत के हिसाब से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में कॉल सेंटर भी बनाए जाएंगे, ताकि मतदाता सूची संबंधी काम और कार्यकर्ताओं से तालमेल और बेहतर तरीके से हो सके.
भाजपा की ये दोनों कोशिशें — अमित शाह की संभागीय बैठकें और टेलीकॉलिंग अभियान — विधानसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर तैयारी को तेज करने की दिशा में उठाए गए कदम हैं. पार्टी न केवल शीर्ष स्तर पर रणनीति बना रही है, बल्कि बूथ और मंडल स्तर तक कार्यकर्ताओं को जोड़कर पूरी व्यवस्था को सक्रिय रखने पर भी जोर दे रही है.
आने वाले दिनों में जैसे-जैसे शाह का दौरा शुरू होगा और टेलीकॉलर की संख्या बढ़ेगी, यूपी में भाजपा की चुनावी तैयारियां और ज्यादा तेज होती नजर आएंगी.
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