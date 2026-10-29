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यूपी विधानसभा चुनाव: BJP की संगठनात्मक तैयारी तेज, अमित शाह नवंबर में करेंगे छह संभागों का दौरा

24 जनवरी 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर उत्तर प्रदेश दिवस समारोह में शामिल हुए. ( File Photo/ ANI )

नई दिल्ली : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने संगठनात्मक तैयारी को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह नवंबर महीने में यूपी का लगातार दौरा करेंगे. इस दौरान वह चुनावी रणनीति को धार देने और संगठन को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी छह संभागों में अलग-अलग बैठकें लेंगे.

उत्तर प्रदेश भाजपा में छह संभाग हैं — पश्चिम क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, कानपुर क्षेत्र, अवध क्षेत्र, काशी क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र. शाह इन सभी संभागों में एक-एक बैठक करेंगे और स्थानीय नेताओं, पदाधिकारियों, जिला तथा मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे.

सूत्रों के मुताबिक, ये बैठकें सिर्फ औपचारिक समीक्षा तक सीमित नहीं रहेंगी. इनमें जमीनी हालात को समझना, कमजोर कड़ियों को पहचानना और हर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से रणनीति तय करना भी शामिल होगा. दिल्ली से जानकारी देतीं ईटीवी की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना (ETV Bharat) शाह का ये दौरा पार्टी को चुनावी मोड में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. संगठन को मजबूत करने की इस कवायद के साथ भाजपा ने कार्यकर्ताओं से सीधा संपर्क बढ़ाने का भी बड़ा अभियान चलाया है. राज्य में फिलहाल करीब 200 टेलीकॉलर सक्रिय हैं, जिन्हें दिसंबर तक बढ़ाकर 1000 करने का लक्ष्य रखा गया है. 15 नवंबर तक टेलीकॉलर की संख्या में तेजी से इजाफा करने की तैयारी चल रही है. ये टेलीकॉलर बूथ और मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से नियमित फोन पर संपर्क कर रहे हैं. उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों, बड़े नेताओं के दौरे, बैठकों और चुनावी गतिविधियों की जानकारी दी जा रही है, ताकि हर कार्यकर्ता समय पर तैयार और सक्रिय रह सके.