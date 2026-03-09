उत्तम नगर इलाके में तनाव, पुलिस तीन महिलाओं से कर रही पूछताछ, आखिर क्या हुआ था होली वाले दिन, पढ़िए इनसाइड स्टोरी
उत्तम नगर हत्याकांड: गुब्बारे के छींटे से शुरू हुआ था विवाद, तरुण की मौत के बाद तनाव, पढ़िए अब तक का पूरा घटनाक्रम
Published : March 9, 2026 at 12:23 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन शुरू हुआ एक मामूली विवाद अब एक बड़े हत्याकांड और सियासी घमासान में बदल चुका है. 26 वर्षीय तरुण कुमार की मौत के बाद इलाके में भारी तनाव है. पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. आइए जानते हैं इस मामले की वो 'इनसाइड स्टोरी' जिसने पूरे इलाके को चर्चा में ला दिया है.
विवाद की जड़: एक रंग का गुब्बारा और शुरू हुआ विवाद
घटना की शुरुआत 4 मार्च यानी होली वाले दिन हुई. पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक, उत्तम नगर में एक 11 साल की बच्ची अपनी छत पर होली खेल रही थी. खेल-खेल में उससे एक गुब्बारा नीचे गिर गया और वहां से गुजर रही सायरा नाम की महिला पर रंग के छींटे पड़ गए.
बच्ची के परिवार का कहना है कि उन्होंने तुरंत माफी मांग ली थी, लेकिन सायरा ने हंगामा शुरू कर दिया. देखते ही देखते सायरा के परिजन और रिश्तेदार वहां लाठी-डंडे, क्रिकेट बैट और पत्थर लेकर पहुंच गए. भीड़ ने तरुण कुमार को घेर लिया और उन पर बेरहमी से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल तरुण को अस्पताल ले जाया गया, जहां गुरुवार सुबह उनकी मौत हो गई.
#Breaking Delhi Police have detained three women Sayra, Sharif and Salma in connection with the Uttam Nagar case. The women were allegedly hiding in Khyala, Delhi after the incident. Police are questioning them and said more arrests may follow: Delhi Police pic.twitter.com/2DXVsy19g3— IANS (@ians_india) March 9, 2026
फरार महिलाओं की गिरफ्तारी और पुलिस का एक्शन
तरुण की मौत के बाद पुलिस हरकत में आई. मुख्य आरोपी सायरा, शरीफ और सलमा नाम की तीन महिलाएं घटना के बाद फरार हो गई थीं. दिल्ली पुलिस की टीम ने छापेमारी कर इन्हें दिल्ली के ख्याला इलाके से गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी हैं. पुलिस का कहना है कि सायरा ही वह मुख्य कड़ी है जिसने झगड़ा शुरू करवाया और अपने परिवार को मौके पर बुलाया.
#WATCH | Uttam Nagar murder case: Municipal Corporation of Delhi (MCD) carries out bulldozer action against the property of an accused. According to officials, action is being taken against the property linked to the accused Nizamuddin— ANI (@ANI) March 8, 2026
The Delhi government has taken strict… pic.twitter.com/JKtbc9m1FL
आरोपी के घर पर चला बुलडोजर
मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. रविवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मुख्य आरोपी के घर के अवैध हिस्से को बुलडोजर से ढहा दिया गया. प्रशासन का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.
होली के पावन पर्व पर दिल्ली के उत्तम नगर में एक मासूम युवा की जघन्य हत्या की यह घटना अत्यंत दर्दनाक, निंदनीय और पूरे समाज को झकझोर देने वाली है।— Rekha Gupta (@gupta_rekha) March 7, 2026
दिल्ली में इस प्रकार की जघन्य आपराधिक और हिंसक घटनाओं के लिए शून्य सहनशीलता की नीति है। इस तरह की दरिंदगी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त…
सियासी पारा चढ़ा: किसने क्या कहा?
इस हत्याकांड के बाद दिल्ली की राजनीति भी पूरी तरह गरमा गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि पुलिस अपना काम कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह ने स्पष्ट किया कि आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जारी रहेगी. दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. सौरभ भारद्वाज और स्वाति मालिवाल ने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय का आश्वासन दिया, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विश्व हिंदू परिषद ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए कड़ी सजा की मांग की है.
होली के दिन युवा तरुण की हत्या हुई और पीड़ित परिवार पुलिस पर आरोप लगा रहा है । आज पीड़ित परिवार से मिलने उत्तम नगर पहुंचे।@DelhiPolice दिल्ली पुलिस ने हमे रोक दिया और हमारे सामने भाजपा के 20 लोगों को जाने दिया। मीडिया के सामने सब कुछ हुआ ।— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) March 8, 2026
कल हमारे पूर्व विधायक पीड़ित परिवार…
इलाके में वर्तमान स्थिति
तरुण की मौत के बाद हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन और सड़कों पर जाम के कारण इलाके में तनाव बना हुआ है. एहतियातन कई दुकानें बंद रखी गई हैं और मुख्य सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात है. पुलिस अब गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हमले में और कौन-कौन शामिल था.
उत्तम नगर में स्वर्गीय तरुण कुमार के घर जाकर उनके परिवार से मुलाक़ात की। होली के दिन बेरहमी से दरिंदों ने उनके घर के बच्चे को मार डाला। परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और वे इंसाफ़ चाहते हैं। गुबारे के कुछ छींटे लगने को धार्मिक मुद्दा बनाकर तरुण और उनके परिवार पर बेरहमी से हमला कर… pic.twitter.com/q2XQbsChk1— Swati Maliwal (@SwatiJaiHind) March 8, 2026
