उत्तम नगर इलाके में तनाव, पुलिस तीन महिलाओं से कर रही पूछताछ, आखिर क्या हुआ था होली वाले दिन, पढ़िए इनसाइड स्टोरी

उत्तम नगर हत्याकांड: गुब्बारे के छींटे से शुरू हुआ था विवाद, तरुण की मौत के बाद तनाव, पढ़िए अब तक का पूरा घटनाक्रम

उत्तम नगर हत्याकांड: गुब्बारे के छींटे से शुरू हुआ था विवाद, इलाके में तनाव
उत्तम नगर हत्याकांड: गुब्बारे के छींटे से शुरू हुआ था विवाद, इलाके में तनाव (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 9, 2026 at 12:23 PM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में होली के दिन शुरू हुआ एक मामूली विवाद अब एक बड़े हत्याकांड और सियासी घमासान में बदल चुका है. 26 वर्षीय तरुण कुमार की मौत के बाद इलाके में भारी तनाव है. पुलिस ने अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है. आइए जानते हैं इस मामले की वो 'इनसाइड स्टोरी' जिसने पूरे इलाके को चर्चा में ला दिया है.

विवाद की जड़: एक रंग का गुब्बारा और शुरू हुआ विवाद
घटना की शुरुआत 4 मार्च यानी होली वाले दिन हुई. पुलिस और स्थानीय लोगों के मुताबिक, उत्तम नगर में एक 11 साल की बच्ची अपनी छत पर होली खेल रही थी. खेल-खेल में उससे एक गुब्बारा नीचे गिर गया और वहां से गुजर रही सायरा नाम की महिला पर रंग के छींटे पड़ गए.

बच्ची के परिवार का कहना है कि उन्होंने तुरंत माफी मांग ली थी, लेकिन सायरा ने हंगामा शुरू कर दिया. देखते ही देखते सायरा के परिजन और रिश्तेदार वहां लाठी-डंडे, क्रिकेट बैट और पत्थर लेकर पहुंच गए. भीड़ ने तरुण कुमार को घेर लिया और उन पर बेरहमी से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल तरुण को अस्पताल ले जाया गया, जहां गुरुवार सुबह उनकी मौत हो गई.

फरार महिलाओं की गिरफ्तारी और पुलिस का एक्शन
तरुण की मौत के बाद पुलिस हरकत में आई. मुख्य आरोपी सायरा, शरीफ और सलमा नाम की तीन महिलाएं घटना के बाद फरार हो गई थीं. दिल्ली पुलिस की टीम ने छापेमारी कर इन्हें दिल्ली के ख्याला इलाके से गिरफ्तार किया है. अब तक इस मामले में कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी हैं. पुलिस का कहना है कि सायरा ही वह मुख्य कड़ी है जिसने झगड़ा शुरू करवाया और अपने परिवार को मौके पर बुलाया.

आरोपी के घर पर चला बुलडोजर
मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है. रविवार को भारी पुलिस बल की मौजूदगी में मुख्य आरोपी के घर के अवैध हिस्से को बुलडोजर से ढहा दिया गया. प्रशासन का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ उनकी अवैध संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

सियासी पारा चढ़ा: किसने क्या कहा?
इस हत्याकांड के बाद दिल्ली की राजनीति भी पूरी तरह गरमा गई है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्पष्ट किया है कि पुलिस अपना काम कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह ने स्पष्ट किया कि आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई जारी रहेगी. दूसरी ओर, विपक्षी दलों ने भी पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. सौरभ भारद्वाज और स्वाति मालिवाल ने पीड़ित परिवार से मिलकर न्याय का आश्वासन दिया, जबकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और विश्व हिंदू परिषद ने इसे जघन्य अपराध बताते हुए कड़ी सजा की मांग की है.

इलाके में वर्तमान स्थिति
तरुण की मौत के बाद हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन और सड़कों पर जाम के कारण इलाके में तनाव बना हुआ है. एहतियातन कई दुकानें बंद रखी गई हैं और मुख्य सड़कों पर भारी पुलिस बल तैनात है. पुलिस अब गिरफ्तार महिलाओं से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस हमले में और कौन-कौन शामिल था.

संपादक की पसंद

