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'जब रोजगार ही नहीं दे पा रहे तो काहे के रोजगार अधिकारी रहना' फेसबुक पोस्ट लिखकर PCS अधिकारी ने छोड़ी सरकारी नौकरी

फेसबुक पोस्ट लिखकर PCS अधिकारी ने छोड़ी सरकारी नौकरी ( PHOTO- UTTAM KUMAR FACEBOOK ACCOUNT )

हरिद्वार: युवाओं को उनकी योग्यता के मुताबिक रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाने का मलाल जताते हुए वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी 47 वर्षीय उत्तम कुमार ने 22 साल नौकरी करने के बाद सरकारी सेवा से वीआरएस ले लिया है. उत्तम कुमार ने मई के महीने में वीआरएस के लिए सरकार को पत्र लिखा था और 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने उनका वीआरएस स्वीकार कर लिया है. उत्तम कुमार लंबे समय तक हरिद्वार समेत प्रदेश के कई जिलों में जिला सेवायोजन अधिकारी के पद पर तैनात रहे हैं. नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर रोजगार व्यवस्था को लेकर अपनी भावना भी व्यक्त की है.

उत्तराखंड के स्थापना दिवस के मौके पर लिए गए इस फैसले की प्रशासनिक हलकों में चर्चा है. उत्तम कुमार ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा