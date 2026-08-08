पुलिस आधुनिकीकरण फंड खर्च करने में पिछड़े पश्चिम बंगाल और MP, 15 राज्यों ने किया भरपूर इस्तेमाल
केरलम ने 99.86 जबकि उत्तराखंड ने 99.67 फीसदी बजट किया खर्च, हिमाचल और गोवा ने कम खर्च की निधि.
Published : August 8, 2026 at 4:29 PM IST
हैदराबाद : Police Forces Modernisation Scheme : पुलिस बलों को हाई-टेक बनाने के लिए केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को हर साल फंड जारी किया जाता है. इसके बावजूद कई राज्य इसे खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं. साल 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में जारी फंड का इस्तेमाल करने में देशभर में पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सबसे पीछे रहे. वहीं आंध्र प्रदेश और असम जैसे कई राज्यों ने पूरी निधि खर्च की.
पश्चिम बंगाल को साल 2023-24 में कोई फंड नहीं मिला था. इसके बाद साल 2024-25 में 6.51 करोड़ रुपये केंद्र ने दिए. हालांकि इनमें से एक भी रुपया पुलिस को आधुनिक बनाने पर खर्च नहीं हो पाया. साल 2025-26 में 1.38 करोड़ रुपये मिले. ये सभी खर्च भी किए गए. कुल मिलाकर इस राज्य को 3 साल में 7.88 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. जबकि इसकी तुलना में केवल 17.46% रकम ही खर्च जा सकी.
कर्नाटक के राज्यसभा सांसद जीसी. चंद्रशेखर ने हाल ही में संसद में फंड और इसके खर्च से जुड़े सवाल पूछे थे. उन्होंने उन राज्यों का ब्यौरा भी मांगा था जिन्होंने फंड का कम इस्तेमाल किया. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनके सवालों के जवाब दिए. राज्यवार जारी फंड और उसके खर्च के आंकड़े भी पेश किए. इसके अनुसार देश के केवल 15 राज्य ही ऐसे रहे जिन्होंने फंड का भरपूर इस्तेमाल किया.
क्या है स्कीम, कब लागू की गई थी? : पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता देने के लिए ASUMP (Assistance to States and UTs for Modernization of Police) स्कीम चलाई जा रही है. यह योजना मॉडर्नइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेज (MPF) का नया रूप है. मौजूदा योजना पहले इसी नाम से जानी जाती थी. यह साल 1969-70 से चली आ रही है. वर्ष 2021-22 में इसका नाम बदलकर ASUMP कर दिया गया. योजना को लागू कराने में यूपी के पूर्व डीडीपी प्रकाश सिंह की अहम भूमिका रही थी.
एमपी ने भी फंड का कम किया इस्तेमाल : गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ASUMP स्कीम के तहत राज्यों में मिले फंड का इस्तेमाल करने में मध्य प्रदेश भी पीछे रह गया. इस मामले में यह राज्य देशभर में दूसरे स्थान पर रहा. एमपी को साल 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में कुल मिलाकर 13.93 करोड़ रुपये मिले थे. इनमें से केवल 6.50 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए. इसी तरह हिमाचल प्रदेश को भी इन्हीं वर्षों के दौरान कुल 7.41 करोड़ रुपये मिले थे. इनमें से 5.91 करोड़ रुपये खर्च हो पाए. पंजाब को 15.41 करोड़ मिले. इनमें से 12.35 करोड़ खर्च किए गए.
यूपी-बिहार-अरुणाचल ने खर्च की पूरी निधि : आंकड़ों के अनुसार यूपी, बिहार, अरुणाचल, असम समेत कई राज्य ऐसे भी रहे, जिन्होंने ASUMP स्कीम के तहत मिले सभी रुपये पुलिस को आधुनिक बनाने में खर्च कर दिए. उत्तर प्रदेश को साल 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में कुल मिलाकर 8.38 करोड़ मिले थे. इस राज्य ने ये सभी रकम खर्च किए. त्रिपुरा में इन्हीं वर्षों के दौरान 1.48 करोड़ रुपये मिले थे. यहां भी इस रकम का पूरा उपयोग हुआ. बिहार को कुल 1.93 करोड़ मिले, अरुणाचल को 1.01 करोड़, असम को 11.68 करोड़ मिले थे. इन राज्यों ने सभी रुपये खर्च किए.
फंड खर्चने में ये राज्य भी रहे अव्वल : छत्तीसगढ़ को साल 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में कुल मिलाकर 44.97 करोड़ रुपये पुलिस को चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए मिले थे. इस राज्य ने इसका पूरा इस्तेमाल किया. हरियाणा को इन्हीं वर्षों में 1.08 करोड़ मिले, कर्नाटक को 42.80 करोड़, मणिपुर को 30.92 करोड़, मिजोरम को 12.28 करोड़, राजस्थान को 31.81 करोड़, सिक्किम को 7.19 करोड़, तमिलनाडु को 84.84 करोड़, तेलंगाना को 47.59 करोड़, त्रिपुरा को 1.48 करोड़ रुपये मिले. इन सभी राज्यों ने ये सभी रुपये खर्च किए. ऐसे राज्यों की संख्या 15 रही.
दो राज्यों को कोई फंड नहीं : साल 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में इन 3 वर्षों में योजना के तहत सभी राज्यों को कुल मिलाकर 627.78 करोड़ रुपये जारी किए गए. इनमें 595.91 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया गया. यानी कुल 94.92% राशि का उपयोग किया गया. वहीं कुछ ऐसे भी राज्य रहे जहां इन वर्षों के दौरान कोई भी फंड जारी नहीं किया गया. इनमें झारखंड और महाराष्ट्र शामिल हैं. रिपोर्ट में इसका कारण नहीं बताया गया है. पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता देने के लिए देश के कुल 28 राज्यों को फंड जारी किए गए.
क्यों पूरे फंड नहीं खर्च पा रहे राज्य? : गृह मंत्रालय ने पूरे फंड खर्च न हो पाने के पीछे के कारण भी बताए हैं. जैसे आधुनिक हथियार, गाड़ियां या कोई नई तकनीक खरीदने के लिए समय से टेंडर नहीं हो पाते हैं. ऐसी प्रक्रियाओं में लंबा वक्त लग जाता है. कई बार सामानों की सप्लाई में देरी भी फंड न खर्च हो पाने की वजह बन जाती है. वहीं दूसरी ओर कई बार कुछ नया काम शुरू करने के लिए उनकी मंजूरी मिलने में ही काफी वक्त लग जाता है. इस वजह से समय पर राज्य फंड का उपयोग नहीं कर पाते हैं.
किन चीजों में किया जाता है फंड का इस्तेमाल? : केंद्र सरकार की ओर से एएसयूएमपी योजना के तहत राज्यों को जो फंड जारी किए जाते हैं, उसका इस्तेमाल पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए किया जाता है. इस फंड से पुलिस को नए जमाने के आधुनिक हथियार दिए जाते हैं. तेज चलने वाले वाहन खरीदे जाते हैं. इस राशि से पुलिसकर्मियों को एडवांस वायरलेस सिस्टम दिए जाते हैं. थाने की इमारतों को सही कराया जाता है. पुलिसकर्मियों के लिए सरकारी आवासों को निर्माण भी कराया जाता है.
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