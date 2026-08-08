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पुलिस आधुनिकीकरण फंड खर्च करने में पिछड़े पश्चिम बंगाल और MP, 15 राज्यों ने किया भरपूर इस्तेमाल

हैदराबाद : Police Forces Modernisation Scheme : पुलिस बलों को हाई-टेक बनाने के लिए केंद्र की ओर से राज्य सरकारों को हर साल फंड जारी किया जाता है. इसके बावजूद कई राज्य इसे खर्च करने में फिसड्डी साबित हो रहे हैं. साल 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में जारी फंड का इस्तेमाल करने में देशभर में पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश सबसे पीछे रहे. वहीं आंध्र प्रदेश और असम जैसे कई राज्यों ने पूरी निधि खर्च की.

पश्चिम बंगाल को साल 2023-24 में कोई फंड नहीं मिला था. इसके बाद साल 2024-25 में 6.51 करोड़ रुपये केंद्र ने दिए. हालांकि इनमें से एक भी रुपया पुलिस को आधुनिक बनाने पर खर्च नहीं हो पाया. साल 2025-26 में 1.38 करोड़ रुपये मिले. ये सभी खर्च भी किए गए. कुल मिलाकर इस राज्य को 3 साल में 7.88 करोड़ रुपये मिल चुके हैं. जबकि इसकी तुलना में केवल 17.46% रकम ही खर्च जा सकी.

कर्नाटक के राज्यसभा सांसद जीसी. चंद्रशेखर ने हाल ही में संसद में फंड और इसके खर्च से जुड़े सवाल पूछे थे. उन्होंने उन राज्यों का ब्यौरा भी मांगा था जिन्होंने फंड का कम इस्तेमाल किया. गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने उनके सवालों के जवाब दिए. राज्यवार जारी फंड और उसके खर्च के आंकड़े भी पेश किए. इसके अनुसार देश के केवल 15 राज्य ही ऐसे रहे जिन्होंने फंड का भरपूर इस्तेमाल किया.

क्या है स्कीम, कब लागू की गई थी? : पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता देने के लिए ASUMP (Assistance to States and UTs for Modernization of Police) स्कीम चलाई जा रही है. यह योजना मॉडर्नइजेशन ऑफ स्टेट पुलिस फोर्सेज (MPF) का नया रूप है. मौजूदा योजना पहले इसी नाम से जानी जाती थी. यह साल 1969-70 से चली आ रही है. वर्ष 2021-22 में इसका नाम बदलकर ASUMP कर दिया गया. योजना को लागू कराने में यूपी के पूर्व डीडीपी प्रकाश सिंह की अहम भूमिका रही थी.

एमपी ने भी फंड का कम किया इस्तेमाल : गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार ASUMP स्कीम के तहत राज्यों में मिले फंड का इस्तेमाल करने में मध्य प्रदेश भी पीछे रह गया. इस मामले में यह राज्य देशभर में दूसरे स्थान पर रहा. एमपी को साल 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में कुल मिलाकर 13.93 करोड़ रुपये मिले थे. इनमें से केवल 6.50 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए. इसी तरह हिमाचल प्रदेश को भी इन्हीं वर्षों के दौरान कुल 7.41 करोड़ रुपये मिले थे. इनमें से 5.91 करोड़ रुपये खर्च हो पाए. पंजाब को 15.41 करोड़ मिले. इनमें से 12.35 करोड़ खर्च किए गए.

यूपी-बिहार-अरुणाचल ने खर्च की पूरी निधि : आंकड़ों के अनुसार यूपी, बिहार, अरुणाचल, असम समेत कई राज्य ऐसे भी रहे, जिन्होंने ASUMP स्कीम के तहत मिले सभी रुपये पुलिस को आधुनिक बनाने में खर्च कर दिए. उत्तर प्रदेश को साल 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में कुल मिलाकर 8.38 करोड़ मिले थे. इस राज्य ने ये सभी रकम खर्च किए. त्रिपुरा में इन्हीं वर्षों के दौरान 1.48 करोड़ रुपये मिले थे. यहां भी इस रकम का पूरा उपयोग हुआ. बिहार को कुल 1.93 करोड़ मिले, अरुणाचल को 1.01 करोड़, असम को 11.68 करोड़ मिले थे. इन राज्यों ने सभी रुपये खर्च किए.