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दोहरी सत्ता संरचना वाला केंद्र शासित प्रदेश ‘शासन का सबसे खराब रूप’ है : उमर अब्दुल्ला

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ( Screenshot of PTI video )

By PTI 5 Min Read

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर की मौजूदा प्रशासनिक संरचना को ‘‘शासन का सबसे खराब रूप’’ बताते हुए, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य का दर्जा तत्काल बहाल किए जाने पर जोर दिया. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि कामकाज के नियमों को लेकर केंद्र के साथ मतभेदों को कम करने में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. मुख्यमंत्री ने जम्मू और श्रीनगर के बीच राजनीतिक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे कथित निहित स्वार्थों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि ‘‘वे असफल रहे हैं और असफल होते रहेंगे.’’ उन्होंने दोनों क्षेत्रों के बीच भावनात्मक खाई को पाटने में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में ‘दरबार स्थानांतरण’ की बहाली पर भी प्रकाश डाला. ‘दरबार स्थानांतरण’ के तहत सरकार हर छह महीने में अपना कामकाज श्रीनगर (गर्मियों में) और जम्मू (सर्दियों में) के बीच स्थानांतरित करती है. उमर अब्दुल्ला ने ‘पीटीआई-भाषा’ से बात करते हुए तर्क दिया कि 90 निर्वाचित विधायकों वाले एक क्षेत्र को पुडुचेरी जैसे छोटे क्षेत्रों के बराबर मानना समझ से परे है, जहां केवल 30 विधायक हैं. उन्होंने अपने पहले के रुख को दोहराया कि दोहरी सत्ता प्रणाली, जहां दो सत्ता संरचनाएं मौजूद हैं, ‘‘विनाश का नुस्खा’’ है. मुख्यमंत्री ने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पूछा, ‘‘क्या आपको 30 विधायकों वाली छोटी विधानसभा और 90 विधायकों वाली विधानसभा में फर्क नहीं दिखता और पिछले साल जो कुछ हुआ, उसके बाद भी आपको लगता है कि मौजूदा व्यवस्था जम्मू-कश्मीर के लिए फायदेमंद है.’’ उन्होंने दावा किया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को कानून-व्यवस्था की स्थिति से दूर रखना कोई लाभ नहीं दे रहा है. मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि जम्मू-कश्मीर के आकार और विस्तार को देखते हुए एक ऐसे शासन मॉडल की आवश्यकता है, जहां निर्वाचित प्रतिनिधि प्रशासन के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हों. अब्दुल्ला ने हाल ही में यहां बताया, ‘‘मैं अब भी उसी विचार पर कायम हूं. मेरा मानना ​​है कि विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश की व्यवस्था अब तक की सबसे खराब शासन प्रणाली है.’’ मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विश्वविद्यालयों, शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान और विद्युत विकास निगम सहित कई प्रमुख संस्थानों को स्वतः ही निर्वाचित सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाना चाहिए था.