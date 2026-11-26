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25% टैरिफ धमकी पर पलटवार, भारत ने खारिज किए USTR के दावे, जल्द द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर दिया जोर

नई दिल्ली: भारत ने अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप देने का अपना वादा दोहराया, साथ ही वॉशिंगटन के इस दावे को खारिज किया कि भारत की नीतियां अतिरिक्त मैन्युफैक्चरिंग क्षमता संबंधी है.

सरकार का यह जवाब अमेरिका के भारतीय इंपोर्ट पर 25 परसेंट टैरिफ लगाने के प्रस्ताव के कुछ ही घंटों बाद आया है. इसमें यह भी प्रावधान है कि अगर नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो टैरिफ 17 परसेंट तक सीमित रहेगा. इससे भारत को कई एशियाई कॉम्पिटिटर के मुकाबले टैरिफ में थोड़ा फायदा मिलेगा.

भारत सरकार ने अमेरिकी व्यापार विभाग (USTR) द्वारा सेक्शन 301 इन्वेस्टिगेशन में जारी नोटिस ऑफ़ डिटरमिनेशन और रिक्वेस्ट फ़ॉर कमेंट्स पर ध्यान दिया है. यह नोटिस भारत समेत 14 देशों के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रक्चरल एक्सेस कैपेसिटी और प्रोडक्शन से जुड़े एक्ट्स, पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेज़ से जुड़ा है. नोटिस की अभी जांच चल रही है.'

एक बयान में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने जांच के संबंध में अमेरिकी व्यापार विभाग (USTR) के नोटिस ऑफ़ डिटरमिनेशन और रिक्वेस्ट फ़ॉर कमेंट्स पर ध्यान दिया है और नतीजों की जांच कर रही है.

ट्रप सरकार 14 देशों (जिनमें ज़्यादातर एशिया के देश हैं) पर नया टैरिफ लगाने की योजना बना रही है. यह कदम अमेरिकी व्यापार विभाग (USTR) की उस जांच के बाद उठाया जा रहा है, जो भारत, चीन, यूरोपीय संघ, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, कोरिया, वियतनाम, ताइवान, बांग्लादेश, जापान, नॉर्वे और मैक्सिको की फैक्ट्री और उत्पादन से जुड़ी नीतियों पर चल रही है. अमेरिका को चिंता है कि ये देश अपनी जरूरत से बहुत ज़्यादा सामान बना रहे हैं, जिससे बाजार पर असर पड़ रहा है. टैरिफ अभी फाइनल नहीं हैं, पब्लिक कमेंट्स 5 जनवरी, 2027 तक आने हैं, और हियरिंग 25 जनवरी, 2027 से शुरू होगी.

मंत्रालय ने कहा कि भारत ने जांच में अच्छे से हिस्सा लिया है और लगातार अपनी बात रखी है कि देश के पास किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्ट्रक्चरल एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं है. इसने यह भी दोहराया कि दोनों देशों के बीच व्यापार से जुड़े मतभेदों को अलग-अलग तरीकों के बजाय बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट के लिए चल रही बातचीत के ज़रिए सुलझाया जाना चाहिए.

भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता के लिए बातचीत कर रहे हैं. भारत का यह मानना ​​रहा है कि ट्रेड से जुड़ी किसी भी चिंता को इन बातचीत के फ्रेमवर्क के अंदर ही सुलझाया जाना चाहिए. भारत सरकार, 2 फरवरी 2026 को घोषित और 7 फरवरी 2026 को जारी संयुक्त बयान के अनुसार, भारत और अमेरिका एक द्विपक्षीय व्यापार समझौता को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है.'

प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अगर ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो जाता है, तो भारतीय सामान पर 17 परसेंट टैरिफ लगेगा, जबकि बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड पर 18 परसेंट और वियतनाम और चीन पर 20 परसेंट टैरिफ लगेगा. इस बीच ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) ने अमेरिका के प्रस्तावित टैरिफ फ्रेमवर्क की आलोचना की और कहा कि सेक्शन 301 के उपाय एक अलग कानूनी सिस्टम के तहत पहले के रेसिप्रोकल-टैरिफ तरीके को असरदार तरीके से फिर से शुरू करते हैं.

थिंक टैंक के मुताबिक, टू-टियर टैरिफ स्ट्रक्चर, जो ट्रेड एग्रीमेंट करने वाले देशों को कम ड्यूटी देता है, जबकि जो नहीं करते हैं, उनके लिए ज़्यादा रेट की धमकी देता है, वॉशिंगटन को बातचीत में एक्स्ट्रा फायदा देता है. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने आगे कहा कि इस तरह का अरेंजमेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स से रियायतें दिला सकता है. बिना उन अंदरूनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की चिंताओं को दूर किए जिनकी वजह से जांच शुरू हुई थी.

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के हवाले से पीटीआई ने बताया, 'प्रस्ताव के तहत अगर ट्रेड समझौता फाइनल होता है, तो भारतीय इंपोर्ट पर 17 परसेंट टैरिफ लगेगा, जो बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड (18 परसेंट डील रेट) पर कैलकुलेटेड एक परसेंट बढ़त और वियतनाम और चीन (20 परसेंट डील रेट) पर तीन परसेंट बढ़त देगा, जबकि बिना किसी डील के यह 25 परसेंट तक बढ़ सकता है. साथ ही यह रिस्क भी है कि अमेरिकी व्यापार विभाग (USTR) का कोई उल्टा फैसला और ड्यूटी या इंपोर्ट कोटा ला सकता है.'