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मशहूर गायिका उषा मंगेशकर को मिलेगा पहला भूपेन हजारिका अवॉर्ड, असम सरकार की घोषणा

मशहूर सिंगर उषा मंगेशकर ( Etv Bharat )

गुवाहाटी: मशहूर पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को पहले भूपेन हजारिका अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि मशहूर असमिया सिंगर भूपेन हजारिका के शताब्दी समारोह के दौरान 29 नवंबर को नई दिल्ली में उषा मंगेशकर को अवॉर्ड से नवाजा जाएगा.

उषा मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की छोटी बहन हैं.

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में डॉ. भूपेन हजारिका के सम्मान में राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना के फैसला लिया गया. मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए सरमा ने कहा कि इस अवॉर्ड में 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार है और यह उषा मंगेशकर को भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले यादगार कार्यक्रम में शामिल होंगे. यह आयोजन भारत के सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक, भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों का हिस्सा है, जिनके संगीत, कविता और रचनाओं ने भाषाई और क्षेत्रीय सीमाओं को पार किया था.