मशहूर गायिका उषा मंगेशकर को मिलेगा पहला भूपेन हजारिका अवॉर्ड, असम सरकार की घोषणा
असम कैबिनेट ने डॉ. भूपेन हजारिका के सम्मान में राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना को मंजूरी दी है. पहला अवॉर्ड उषा मंगेशकर को दिया जाएगा.
Published : October 23, 2026 at 8:24 PM IST
गुवाहाटी: मशहूर पार्श्व गायिका उषा मंगेशकर को पहले भूपेन हजारिका अवॉर्ड से सम्मानित किया जाएगा. असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शुक्रवार को इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि मशहूर असमिया सिंगर भूपेन हजारिका के शताब्दी समारोह के दौरान 29 नवंबर को नई दिल्ली में उषा मंगेशकर को अवॉर्ड से नवाजा जाएगा.
उषा मंगेशकर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर की छोटी बहन हैं.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में डॉ. भूपेन हजारिका के सम्मान में राष्ट्रीय पुरस्कार की स्थापना के फैसला लिया गया. मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए सरमा ने कहा कि इस अवॉर्ड में 10 लाख रुपये का नकद पुरस्कार है और यह उषा मंगेशकर को भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के भारत मंडपम में होने वाले यादगार कार्यक्रम में शामिल होंगे.
यह आयोजन भारत के सबसे प्रसिद्ध सांस्कृतिक प्रतीकों में से एक, भूपेन हजारिका की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोहों का हिस्सा है, जिनके संगीत, कविता और रचनाओं ने भाषाई और क्षेत्रीय सीमाओं को पार किया था.
In today's meeting of the #AssamCabinet, we decided to ✅Institute a national award in honour of Dr. Bhupen Hazarika ✅Enhance cash reward of Srimanta Sankaradeva Award ✅Customised incentives to Weetek Plastic Pvt Ltd ✅Notification of Mineral Regulations ✅Amend Council Election Rules— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 23, 2026
8 सितंबर 1926 को असम के तिनसुकिया जिले के सदिया में जन्मे हजारीका को उनकी खास आवाज और दमदार संगीत अभिव्यक्ति के लिए 'सुधाकंठ' या नाइटेंगल (बुलबुल) के रूप में जाना जाता था. उनके गीत अक्सर मानवता, सामाजिक न्याय, समानता, सांप्रदायिक सदभाव और आम लोगों के जीवन के विषयों पर होते थे. असमिया संगीत और संस्कृति को व्यापक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने में हजारीका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में अन्य फैसले भी लिए गए, जैसे खनिज नियमों की अधिसूचना, राज्य परिषद चुनाव नियमों में संशोधन आदि.
कैबिनेट मीटिंग के बाद मीडिया ब्रीफ में मुख्यमंत्री सरकार ने यह भी कहा, "पिछले कार्यकाल में हमारी सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की थी, और अब लक्ष्य 5 लाख बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराना है. वन भूमि पर अवैध कब्जे, अवैध खनन और अतिक्रमण की कोई गुंजाइश न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए वन विभाग को सख्त कार्रवाई और सैटेलाइट निगरानी करने के निर्देश दिए गए हैं."
यह भी पढ़ें- ITB Asia 2026: मध्य प्रदेश के पर्यटन सचिव ने किया रामोजी फिल्म सिटी पवेलियन का दौरा