Former ISRO Chief : एएस किरण कुमार बोले- मनुष्य अपने ज्ञान का प्रतिबिंब AI में देखना चाहता है

मनोज वर्मा, जोधपुर.

इसरो के पूर्व प्रमुख पद्मश्री एएस किरण कुमार का कहना है कि मनुष्य के पास जो अपना ज्ञान है, वह उसी ज्ञान का प्रतिबिंब आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में देखना चाहता है. इसके लिए लगातार जतन भी कर रहा है. जोधपुर में चल रही साइकेट्री डॉक्टर्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए पूर्व इसरो प्रमुख ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि इंसान ने अपने काम का बोझ कम करने के लिए मशीनें बनाई. अब उन्हीं मशीनों में अपनी इंटेलिजेंस डालने में लगा है.

क्या आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मानव जीवन से आगे होगी या मानव के नियंत्रण में ही रहेगी? इस सवाल पर इसरो के पूर्व प्रमुख ने कहा कि एआई एक सोच है, जब हम कोई चीज डेवलप करते हैं तो उसमें डिजाइन फीचर डालते हैं. उसी हिसाब से वह काम करता है. एएस किरण कुमार ने कहा कि मनुष्य शुरू से ही इस प्रकृति में रहा है कि जो वह करता है, जो वह सोचता है उसका प्रतिबिंब उसे किसी में नजर आए, इसका प्रयास सतत प्रक्रिया का हिस्सा है.

एआई जॉब खत्म कर देगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सोच की समस्या है. बहुत सारे लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं. हम अपने आप को समझने की कोशिश में दुनिया को समझ सकते हैं, यह तरीका मनुष्य के भीतर का सबसे तेज तरीका है. उन्होंने कहा कि बाहर की बात करें तो जो विज्ञान और तकनीक के माध्यम से है, इसमें कई पीढ़ियों के बाद मनुष्य आज यहां तक पहुंचा है. पूर्व इसरो प्रमुख ने शुक्रवार सुबह कॉन्फ्रेंस में 'द ह्यूमन माइंड एन एरा ऑफ स्पेस एंड रोबोटिक्स इनसाइट्स' का सायकेट्री विषय पर उद्बोधन भी दिया.