Former ISRO Chief : एएस किरण कुमार बोले- मनुष्य अपने ज्ञान का प्रतिबिंब AI में देखना चाहता है

इसरो के पूर्व प्रमुख ने AI के उपयोग से लेकर अंतरिक्ष के मिशन पर ईटीवी भारत से की खास बातचीत.

Padma Shri AS Kiran Kumar
पद्मश्री एएस किरण कुमार (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 28, 2025 at 6:12 PM IST

मनोज वर्मा, जोधपुर.

इसरो के पूर्व प्रमुख पद्मश्री एएस किरण कुमार का कहना है कि मनुष्य के पास जो अपना ज्ञान है, वह उसी ज्ञान का प्रतिबिंब आर्टिफिशल इंटेलिजेंस में देखना चाहता है. इसके लिए लगातार जतन भी कर रहा है. जोधपुर में चल रही साइकेट्री डॉक्टर्स की नेशनल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने आए पूर्व इसरो प्रमुख ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में कहा कि इंसान ने अपने काम का बोझ कम करने के लिए मशीनें बनाई. अब उन्हीं मशीनों में अपनी इंटेलिजेंस डालने में लगा है.

क्या आर्टिफिशल इंटेलिजेंस मानव जीवन से आगे होगी या मानव के नियंत्रण में ही रहेगी? इस सवाल पर इसरो के पूर्व प्रमुख ने कहा कि एआई एक सोच है, जब हम कोई चीज डेवलप करते हैं तो उसमें डिजाइन फीचर डालते हैं. उसी हिसाब से वह काम करता है. एएस किरण कुमार ने कहा कि मनुष्य शुरू से ही इस प्रकृति में रहा है कि जो वह करता है, जो वह सोचता है उसका प्रतिबिंब उसे किसी में नजर आए, इसका प्रयास सतत प्रक्रिया का हिस्सा है.

पद्मश्री एएस किरण कुमार एक्सक्लूसिव इंटरव्यू (ETV Bharat Jodhpur)

एआई जॉब खत्म कर देगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सोच की समस्या है. बहुत सारे लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं. हम अपने आप को समझने की कोशिश में दुनिया को समझ सकते हैं, यह तरीका मनुष्य के भीतर का सबसे तेज तरीका है. उन्होंने कहा कि बाहर की बात करें तो जो विज्ञान और तकनीक के माध्यम से है, इसमें कई पीढ़ियों के बाद मनुष्य आज यहां तक पहुंचा है. पूर्व इसरो प्रमुख ने शुक्रवार सुबह कॉन्फ्रेंस में 'द ह्यूमन माइंड एन एरा ऑफ स्पेस एंड रोबोटिक्स इनसाइट्स' का सायकेट्री विषय पर उद्बोधन भी दिया.

प्रकृति से चुनौती लेता रहेगाः उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव यह होगा कि मानव के विकास का क्रम जारी रहेगा. वह लगातार नई तकनीक विकसित करता रहेगा और उसका उपयोग अपने हिसाब से करने का प्रयास करेगा. मनुष्य प्रकृति से चुनौती लेता रहेगा. खास तौर से उस स्थिति में जहां प्रकृति में जीव जंतु पेड़ पौधे जो खुद रीप्रोड्यूस होते हैं. मनुष्य चाहेगा कि 'मैं भी ऐसा कुछ बनाऊं जो खुद सामग्री रीप्रोड्यूस भी हो जाए'.

अंतरिक्ष में भारत के अगले पड़ाव तय हैंः अंतरिक्ष पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का प्रयास यह है कि अपने यान से मनुष्य को चांद पर लेकर जाए इसके लिए मिशन गगनयान की तैयारी चल रही है. 2035 तक भारत अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन विकसित करेगा. 2040 तक भारतीयों को चांद पर ले जाना और वापस लाने का टारगेट है. इसके बाद चांद से आगे अन्य ग्रह पर जाने का प्रयास रहेगा. यह क्रम चलता रहेगा. मनुष्य लगातार प्रगति कर रहा है अंतरिक्ष उसके सामने अगला पड़ाव है, जिसके पास ज्यादा शक्ति होगी वह इसमें डोमिनेट करेगा.

