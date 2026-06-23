'हमारे अंतिम संस्कार के लिए हमारे पैसे का इस्तेमाल करें!' ATM कार्ड छोड़ने के बाद परिवार ने आत्महत्या की
आंध्र प्रदेश के चित्तूर में एक शख्स पत्नी की बीमारी से परेशान होकर ऐसा कदम उठाया जिससे पूरे इलाके के लोग सदमे में आ गये.
Published : June 23, 2026 at 11:27 AM IST
चित्तूर/चित्तूर ग्रामीण: एक शख्स ने अपनी बीमार पत्नी के इलाज पर अपनी क्षमता से ज्यादा पैसे खर्च किए. जब डॉक्टरों ने कहा कि और पैसे खर्च करने के बाद भी उनके बचने की कोई गारंटी नहीं है तो वह निराश हो गया. दस साल से उन्हें यह डर सता रहा था कि अगर उनकी पत्नी की मौत हो गई, तो वे अपने दो बच्चों की अच्छी तरह परवरिश नहीं कर पाएंगे.
इसलिए इस जोड़े ने एक दुखद फैसला किया. मां ने अपने दो बच्चों को मार दिया और खुद भी आत्महत्या कर ली. पिता ने भी जीवन लीला समाप्त कर ली. इससे पहले उन्होंने एक नोट लिखा जिसमें कहा गया था कि अंतिम संस्कार के लिए उनके अपने पैसे का इस्तेमाल किया जाए.
उन्होंने यह नोट घर में रखे टेलीविजन पर चिपका दिया था और उसमें अपना एटीएम पिन भी लिखा था. यह दुखद घटना आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के चित्तूर ग्रामीण मंडल के बंगारेड्डीपल्ले में हुई. पलामानेर मंडल के मंदीपेटा कोटुरु के रहने वाले दामोदरम (35) ने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था. पिता के चले जाने के बाद वे अपनी बड़ी बहन के गाँव बंगारेड्डीपल्ले चले गए, जहाँ उन्होंने अपने जीजा गोपी के साथ कंस्ट्रक्शन सुपरवाइजर के तौर पर काम किया.
दामोदरम को गंगाधरा नेल्लोर मंडल के अप्पीरेड्डी कंद्रिगा की रहने वाली निर्मला (28) से प्यार हो गया था और उन्होंने उससे शादी कर ली थी. उनके दो बच्चे थे - दिलीप (12) और श्रीविद्या (10). निर्मला पिछले दस सालों से ब्रेन स्ट्रोक के असर से जूझ रही थी.
पिछले एक साल में उनकी सेहत और खराब हो गई थी और उन पर कर्ज भी बढ़ गया था. मुख्यमंत्री राहत कोष से मिले 1 लाख रुपये भी नाकाफी साबित हुए. हाल ही में चेन्नई के एक अस्पताल में पता चला कि इलाज में 7 लाख रुपये का खर्च आएगा, और डॉक्टरों ने ठीक होने की बहुत कम उम्मीद जताई थी.
इस खबर से यह जोड़ा बुरी तरह टूट गया था. दामोदरम अक्सर अपनी बहन से अपने दुख और आने वाले बुरे वक्त के डर के बारे में बात करते थे. अपनी मौत के बाद बच्चों के अनाथ हो जाने के डर से इस जोड़े ने रविवार को बच्चों को भी अपने साथ ले जाने का फैसला किया.
उस रात परिवार के चारों सदस्यों ने बहन के साथ मिलकर खाना खाया. इसके बाद वे घर लौट आए, जहाँ निर्मला ने दोनों बच्चों को जहर दिया और खुद भी खा लिया. जब उन्हें यकीन हो गया कि तीनों की मौत हो चुकी है, तो दामोदरम ने फांसी लगा ली.
सोमवार सुबह जब दरवाजे नहीं खुले, तो बहन वहाँ पहुँची. खिड़की से झाँकने पर उसने अपने भाई को फंदे से लटकते हुए देखा. पड़ोसियों के साथ घर के अंदर जाने पर उन्हें बेडरूम में माँ और दोनों बच्चों के शव मिले. शवों को पोस्टमार्टम के लिए चित्तूर जिला अस्पताल ले जाया गया और शाम को चारों का अंतिम संस्कार कर दिया गया. बीएनआर पेटा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जाँच कर रही है.