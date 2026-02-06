ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2026, अमेरिका के Jhared Hack बने चैंपियन

डिप्टी सीएम अरुण साव ने छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के विजेता को सम्मानित किया है.

Chhattisgarh Open Golf Championship In Raipur
रायपुर में छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 6, 2026 at 9:12 PM IST

प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट

रायपुर: नवा रायपुर के फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिज़ॉर्ट में छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2026 का समापन हो गया. दूसरे सीजन के इस आयोजन में कई देश के खिलाड़ी शामिल हुए. अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अमेरिका के Jhared Hack ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया. विजेता Jhared Hack को ट्रॉफी और 22.50 लाख रुपये का चेक छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने प्रदान किया.

अमेरिका के झारेड हैक की ऐतिहासिक जीत

फाइनल राउंड में बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए अमेरिका के झारेड हैक ने कई मजबूत दावेदारों को पीछे छोड़ते हुए खिताब जीता. जीत के बाद झारेड हैक ने कहा कि भारत में, विशेषकर छत्तीसगढ़ में खेलना उनके लिए खास अनुभव रहा. उन्होंने आयोजन समिति, सभी खिलाड़ियों और उपमुख्यमंत्री अरुण साव को इस शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद दिया.

छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का समापन (ETV BHARAT)

छत्तीसगढ़ को मिल रही वैश्विक पहचान- डिप्टी सीएम अरुण साव

पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा किछत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप का यह दूसरा सीजन है और लगातार दूसरे वर्ष रायपुर में अंतरराष्ट्रीय स्तर का गोल्फ आयोजन होना राज्य के लिए गर्व की बात है.उन्होंने कहा कि इस बार भी कई देशों के गोल्फर छत्तीसगढ़ आए, नए रिकॉर्ड बने और यह साबित हुआ कि नवा रायपुर में वर्ल्ड क्लास गोल्फ कोर्स मौजूद है.

खेलों के माध्यम से दुनिया छत्तीसगढ़ को जान रही है, युवा वर्ग गोल्फ जैसे ओलंपिक खेल की ओर आकर्षित हो रहा है और इससे राज्य के खिलाड़ियों को भी बड़ा लाभ मिलेगा- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़

अरुण साव की मौजूदगी से खेलों को मिल रहा बढ़ावा- निखिल चोपड़ा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर निखिल चोपड़ा ने कहा कि वह पहले भी रायपुर आ चुके हैं, लेकिन इस तरह का भव्य आयोजन छत्तीसगढ़ में खेलों के उज्ज्वल भविष्य को दर्शाता है.उन्होंने कहा कि क्रिकेट के साथ-साथ गोल्फ जैसे ओलंपिक खेल को लोकप्रिय बनाने में उपमुख्यमंत्री अरुण साव की अहम भूमिका है. उन्होंने उम्मीद जताई कि छत्तीसगढ़ से शुरू हुआ यह सीजन आने वाले वर्षों में और बड़ा रूप लेगा.

"नवा रायपुर को गोल्फिंग कैपिटल ऑफ इंडिया बनाने का सपना"

डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के सीईओ और अंतरराष्ट्रीय गोल्फर अमनदीप जोहल ने कहा कि उनका और कपिल देव का सपना है कि नवा रायपुर को गोल्फिंग कैपिटल ऑफ इंडिया बनाया जाए. उन्होंने बताया कि इसके लिए सरकार से और अधिक गोल्फ कोर्स और अत्याधुनिक सुविधाओं पर चर्चा की जाएगी. अगर शासन का सहयोग मिला तो नवा रायपुर को एशिया का सेंटर ऑफ गोल्फिंग बनाया जा सकता है.

1.5 करोड़ की इनामी राशि, 100 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी

इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप की शुरुआत 1 फरवरी को प्रो-एम इवेंट से हुई थी, जिसका शुभारंभ उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने स्वयं गोल्फ खेलकर किया था.मुख्य मुकाबले 3 फरवरी से शुरू हुए और 6 फरवरी को समापन हुआ. इस बार टूर्नामेंट की कुल इनामी राशि बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपये कर दी गई थी, जिसमें देश-विदेश के 100 से अधिक दिग्गज प्रोफेशनल गोल्फर शामिल हुए.

छत्तीसगढ़ के खेल भविष्य को नई उड़ान

छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप 2026 ने न केवल Jhared Hack को चैंपियन बनाया, बल्कि छत्तीसगढ़ को अंतरराष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया. उपमुख्यमंत्री अरुण साव के नेतृत्व में खेलों को मिल रहा प्रोत्साहन आने वाले समय में राज्य को स्पोर्ट्स हब के रूप में नई पहचान दिलाने की ओर आगे बढ़ रहा है.

संपादक की पसंद

