पुतिन के जाते ही US टॉप डिप्लोमैट एलिसन हुकर भारत दौरे पर; 'ट्रंप के सपने' को सच कराने पहुंची इंडिया
US की टॉप डिप्लोमैट एलिसन हुकर भारत दौरे पर हैं. इस दौरे से दोनों देशों की पार्टनरशिप और मजबूत होने की उम्मीद है.
By ANI
Published : December 8, 2025 at 12:23 PM IST
नई दिल्ली: यूनाइटेड स्टेट्स की पॉलिटिकल अफेयर्स की अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, एलिसन हुकर भारत दौरे पर हैं. उनका यह दौरा US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच एक मजबूत पार्टनरशिप और एक फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने के लिए है. यह जानकारी भारत में US एम्बेसी ने सोमवार को दी.
X पर एक पोस्ट में, US एम्बेसी ने कहा, "U.S. मिशन @UnderSecStateP एलिसन हुकर का भारत में स्वागत करते हुए खुश है! जैसे-जैसे हम अपनी इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी कई मुद्दों पर U.S. -इंडिया रिश्तों को आगे बढ़ा रहे हैं, अंडर सेक्रेटरी का दौरा एक मजबूत U.S.-इंडिया पार्टनरशिप और एक फ्री और ओपन इंडो-पैसिफिक के लिए @POTUS की प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में मदद करेगा."
अंडर सेक्रेटरी हुकर का दौरा US-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने, इकोनॉमिक और कमर्शियल रिश्तों को गहरा करने, जिसमें अमेरिकन एक्सपोर्ट बढ़ाना शामिल है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस एक्सप्लोरेशन जैसी नई टेक्नोलॉजी में सहयोग को बढ़ावा देने पर फोकस करेगा.
नई दिल्ली में, अंडर सेक्रेटरी हुकर सीनियर इंडियन अधिकारियों से मिलकर रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सहयोग और इंडो-पैसिफिक में शेयर्ड प्रायोरिटी पर चर्चा करेंगी. इसमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिसरी केसाथ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन भी शामिल है.
बेंगलुरु में, वह इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइजेशन का दौरा करेंगी. इसके साथ ही US-इंडिया रिसर्च पार्टनरशिप में इनोवेशन को बढ़ावा देने और बढ़े हुए सहयोग के मौकों का पता लगाने के लिए इंडिया के डायनामिक स्पेस, एनर्जी और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लीडर्स से मिलेंगी. ऐसी ही US एम्बेसी के एक पिछले बयान में कहा गया है.
गौर करें तो इस बीच, 6 दिसंबर को, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ने क्रॉस-बॉर्डर टेररिज्म सहित सभी तरह के टेररिज्म की साफ तौर पर निंदा की और UN, क्वॉड और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) सहित टेररिज्म का मुकाबला करने के क्षेत्र में मल्टीलेटरल सहयोग को मजबूत करने के लिए अपनी कमिटमेंट को रिन्यू किया.
दोनों देशों ने 3 दिसंबर को यहां काउंटर टेररिज्म (CT) पर इंडिया-USA जॉइंट वर्किंग ग्रुप (JWG) की 21वीं मीटिंग और 7वां डेजिग्नेशन डायलॉग किया. दोनों पक्षों ने ISIS और अल-कायदा से जुड़े संगठनों, और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) और जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और उनके प्रॉक्सी ग्रुप्स, सपोर्टर्स, स्पॉन्सर्स, फाइनेंसर्स और बैकर्स को UN 1267 सैंक्शन्स रिजीम के तहत और डेजिग्नेट करने की मांग की, ताकि यह पक्का हो सके कि उनके सदस्यों पर ग्लोबल एसेट फ्रीज, ट्रैवल बैन और आर्म्स एम्बार्गो लगे.
भारत और अमेरिका ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और 10 नवंबर को नई दिल्ली में लाल किले के पास हुई हाल की भयानक आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की और इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के लिए जिम्मेदार लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए.
विदेश मंत्रालय की एक रिलीज में कहा गया कि मीटिंग में आतंकवाद का मुकाबला करने में आपसी सहयोग के महत्व पर जोर दिया गया, जो भारत-USA कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की भावना और चौड़ाई को दिखाता है.
