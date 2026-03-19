भारतीय नाविकों के लिए C1/D वीजा प्रक्रिया आसान करे अमेरिका, रोजगार पर मंडराया संकट
लगभग 90 प्रतिशत शिपिंग कंपनियां रोजगार की मानक शर्त के रूप में नाविकों के पास वैध अमेरिकी C1/D वीजा होना अनिवार्य मानती हैं.
Published : March 19, 2026 at 7:16 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्लीः अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियों के लिए आवेदन करने वाले कम से कम 40-45 प्रतिशत भारतीय नाविक (seafarers) वैध C1/D वीजा न होने के कारण प्रभावित हो रहे हैं. 'ऑल इंडिया सीफ़रर्स यूनियन' ने अमेरिकी महावाणिज्य दूत से इस दिशा में सहयोग करने की अपील की है.
ऑल इंडिया सीफरर्स यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष अभिजीत सांगले ने गुरुवार को ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "भारतीय नाविक अपने अनुशासन और कौशल के लिए पूरी दुनिया में सम्मानित हैं. उनके भविष्य और भारत की समुद्री शक्ति की रक्षा के लिए C1/D वीजा तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना अनिवार्य है."
यूनियन ने रेखांकित किया कि C1/D वीजा का मुद्दा सीधे तौर पर भारतीय समुद्री पेशेवरों के रोजगार के अवसरों को प्रभावित कर रहा है. लगभग 90 प्रतिशत शिपिंग कंपनियां और क्रू मैनिंग एजेंसियां रोजगार की मानक शर्त के रूप में नाविकों के पास वैध अमेरिकी C1/D वीजा होना अनिवार्य मानती हैं. यह वीजा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों, विशेष रूप से अमेरिका के बंदरगाहों पर जहाजों तक पहुंचने और ट्रांजिट के लिए बहुत जरूरी है.
इस बढ़ती जरूरत के बावजूद, कई भारतीय नाविक या तो अनिच्छुक हैं या भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावासों से C1/D वीजा प्राप्त करने में विफल हो रहे हैं.
भारत प्रशिक्षित और कुशल नाविकों की आपूर्ति करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है. अनुमानित 2.85 से 3 लाख सक्रिय भारतीय नाविकों में से एक बड़ा हिस्सा उन जहाजों पर काम करता है, जिन्हें अमेरिका के बंदरगाहों पर ट्रांजिट और ड्यूटी जॉइन करने के लिए अमेरिकी C1/D वीजा की आवश्यकता होती है.
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
भारतीय नाविक भारत में आने वाले विदेशी धन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे सीधे तौर पर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है. सांगले ने कहा, "C1/D वीजा न होने के कारण नाविकों के हाथ से ऊंचे वेतन वाले अनुबंध निकल जाते हैं, विदेशी मुद्रा के प्रवाह में कमी आती है. भारत के वार्षिक समुद्री प्रेषण पर नकारात्मक असर पड़ता है, जो आमतौर पर अरबों डॉलर में होता है. जो सीधे तौर पर देश की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करता है."
'ऑल इंडिया सीफ़रर्स यूनियन' का अनुमान है कि C1/D वीजा न होने के कारण सालाना 18,000 से 22,000 भारतीय नाविक या तो रोजगार के अवसर खो देते हैं, या उनकी जॉइनिंग में देरी होती है. उनकी जगह फिलीपींस, इंडोनेशिया, म्यांमार, चीन और बांग्लादेश जैसे अन्य देशों के नाविकों को काम मिल जाता है. सांगले ने कहा, "यह संख्या साल-दर-साल बढ़ रही है, और अगर यही चलन जारी रहा, तो भारत जनशक्ति की आपूर्ति करने वाले अन्य देशों से पीछे छूट सकता है."
C1/D वीजा का महत्व
C1/D वीजा की आवश्यकता भारतीय ध्वज वाले जहाजों (Indian-flagged vessels) के साथ-साथ विदेशी ध्वज वाले अंतरराष्ट्रीय बेड़ों के लिए भी होती है.
सांगले ने कहा, "दुनिया की लगभग 90% शिपिंग कंपनियां यह मांग करती हैं कि नाविकों के पास वैध C1/D वीजा हो. ऐसा इसलिए है क्योंकि कई जहाज अमेरिकी बंदरगाहों के माध्यम से संचालित होते हैं, जिसके लिए चालक दल को साइन-ऑन (ड्यूटी शुरू करने) या साइन-ऑफ (ड्यूटी खत्म करने) के लिए कानूनी रूप से अमेरिकी हवाई अड्डों के माध्यम से ट्रांजिट करने की आवश्यकता होती है. शिप मैनेजर परिचालन में देरी से बचने के लिए उन क्रू मेंबर्स को प्राथमिकता देते हैं जिनके पास पहले से वीजा तैयार हो."
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