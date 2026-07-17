भारत ने जिस चाबहार पोर्ट को किया विकसित, अमेरिका ने उसे तोड़ा !
हमले की पुष्टि खुद अमेरिका ने की. भारत कई सालों से चाबहार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था.
Published : July 17, 2026 at 6:28 PM IST
नई दिल्ली/तेहरान : ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे जंग की वजह से इन्फ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है. इसकी चपेट में भारत द्वारा बनाया गया ढांचा भी शामिल है. ईरानी सरकारी मीडिया और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के चाबहार बंदरगाह पर हमला किया. इससे सबसे अहम समुद्री गेटवे में से एक का इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गया. भारत पिछले कई सालों से चाबहार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था.
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "चाबहार के मामले में, अगर आप इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं, तो आपको पता होगा कि अमेरिकी पक्ष की ओर से एक छूट (वेवर) दी गई थी, जिसकी मियाद कुछ समय पहले खत्म हो गई. तब से, हम इस मामले को आगे बढ़ाने के तरीकों पर संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं. हमले की खबरों के बारे में आपके सवाल पर, हां, हमने वे खबरें देखी हैं. हालांकि, हम पुष्टि कर सकते हैं कि टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है."
पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, "चाबहार, होर्मुज जलडमरूमध्य से काफी दूर स्थित है. इस प्रोजेक्ट में भारत की हिस्सेदारी है, जिसे अमेरिका नजरअंदाज कर रहा है. विडंबना यह है कि चाबहार के महत्व को कम करने से चीन और पाकिस्तान के ग्वादर प्रोजेक्ट को ही फायदा पहुंचता है."
आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट ईरान, भारत की मदद से चला रहा था. पर अमेरिकी हवाई हमलों में इसे बार-बार निशाना बनाया गया है. ईरान के सरकारी मीडिया ने इस जगह पर हमलों के तीसरे दौर की बात तो मानी, लेकिन तुरंत यह नहीं बताया कि टावर गिर गया है. ईरान का कहना था कि यह टावर पोर्ट पर आने-जाने वाले कमर्शियल ट्रैफिक पर नजर रखने का काम करता था. ईरान की पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड भी देश भर के पोर्ट्स पर काम करती है.
चाबहार का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अपनी आर्थिक और रणनीतिक पहुंच बढ़ाने की भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए अहम बना हुआ है. जनवरी में, जब इस पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध नहीं लगे थे, तब भारत ने चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए ईरान को अपनी पूरी आर्थिक प्रतिबद्धता सौंप दी थी और प्रोजेक्ट से हट गया था.
अमेरिकी हमलों ने चाबहार में कमर्शियल शिपिंग पर नजर रखने वाली एक सुविधा को निशाना बनाया. ओमान की खाड़ी में स्थित यह पोर्ट जमीन से घिरे अफगानिस्तान के लिए एक अहम व्यापारिक कॉरिडोर का काम करता है और इसे भारत के बड़े निवेश से विकसित किया गया है.
हमले में एक वॉचटावर को नुकसान पहुंचा है. सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, ईरानी अधिकारियों ने इस स्ट्रक्चर को पोर्ट के सिविलियन मॉनिटरिंग सिस्टम का हिस्सा बताया, हालांकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की भी ईरान के कई पोर्ट्स पर मौजूदगी रहती है.
US सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी सेनाओं ने "ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कम करने" के लिए कई और ऑपरेशन किए.जिन जगहों को निशाना बनाया गया, उनमें होर्मोजगन प्रांत में छह पुल, एक एयरपोर्ट, बंदर अब्बास बंदरगाह शहर में एक रेलवे स्टेशन और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास बसे तटीय शहर बंदर खमीर के पास का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल था.
इन हमलों का मकसद ईरान के मुख्य कमर्शियल बंदरगाह, बंदर अब्बास को देश के अंदरूनी इलाकों से जोड़ने वाले ट्रांसपोर्ट रूट को बाधित करना लग रहा था. हमले शुरू होने के बाद पहली बार ईरान के ऊर्जा मंत्रालय ने भी माना कि बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हुए हैं. ईरान ने खाड़ी इलाके में मिसाइल हमलों से जवाब दिया. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उसने ओमान में US के दो रडार सिस्टम नष्ट कर दिए हैं, जिनमें समुद्री और हवाई निगरानी साइटें शामिल थीं.
शुक्रवार तड़के कतर, बहरीन और कुवैत की ओर भी मिसाइलें दागी गईं. कतर ने बताया कि उसके इलाके के ऊपर कई मिसाइलों को रोका गया, जबकि उसके गृह मंत्रालय ने कहा कि रोकी गई मिसाइलों के मलबे से एक बच्चा घायल हो गया. जॉर्डन की सेना ने कहा कि उसने अपने हवाई क्षेत्र में घुसने वाली तीन ईरानी मिसाइलों को रोका और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.
ईरान के एकमात्र नागरिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र वाले शहर बुशहर में भी धमाकों की खबर मिली, जहां सरकारी टीवी ने बताया कि दो धमाके हुए.राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान, अमेरिकी ट्रेजरी ने 2018 में चाबहार को प्रतिबंधों से बाहर रखा था, क्योंकि उसने अफगानिस्तान के आर्थिक विकास में इसकी भूमिका को माना था.ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान यह रुख बदल गया. सितंबर 2025 में, अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की कि वह ईरान से जुड़े प्रतिबंधों के तहत दी गई सभी बाकी छूटों को खत्म कर देगा, जिसमें चाबहार के लिए दी गई छूट भी शामिल है.
दूसरी ओर ईरान ने युद्ध में मध्यस्थता करने वाले देश कतर को निशाना बनाकर जवाबी कार्रवाई की. शुक्रवार को कतर ने लोगों को दो बार चेतावनी दी कि वे सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, क्योंकि ईरान की कई मिसाइलों ने देश को निशाना बनाया. लोगों ने अपने ऊपर धमाकों की आवाज सुनी, जब मिसाइलों को रोकने के लिए एयर डिफेंस सिस्टम ने जवाबी कार्रवाई की.
कतर के गृह मंत्रालय ने बताया कि गिरते मलबे की चपेट में आने से एक बच्चा घायल हो गया.पाकिस्तान के साथ-साथ कतर भी ईरान युद्ध को खत्म करने की कोशिशों में एक अहम मध्यस्थ है. लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान के कब्जे को लेकर बातचीत टूट गई है.ईरान ने शुक्रवार तड़के बहरीन और कुवैत को भी निशाना बनाया। कुवैत में अधिकारियों ने बताया कि ईरान ने बिजली और पानी के डिसेलिनेशन प्लांट (खारे पानी को मीठा बनाने वाले प्लांट) पर हमला किया, जिससे स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा.
पीने का लगभग 90% पानी डिसेलिनेशन से ही मिलता है — और इसमें किसी भी तरह की रुकावट जान के लिए खतरा पैदा कर सकती है.कुवैत ने कहा कि उसने आग बुझा दी है और नुकसान का आकलन करने तथा स्टेशन को फिर से चालू करने के लिए काम कर रहा है.
जॉर्डन की सेना ने बताया कि उसने शुक्रवार सुबह ईरान द्वारा दागी गई तीन मिसाइलों को हवा में ही रोक दिया. शुक्रवार सुबह उत्तरी इराक के अर्ध-स्वायत्त कुर्द क्षेत्र के इरबिल और सुलेमानिया में भी धमाकों की आवाज सुनी गई, जब एयर डिफेंस सिस्टम ने आने वाली मिसाइलों को निशाना बनाया. सुरक्षा कारणों से नाम न बताने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि इस हमले में संभवतः ईरानी कुर्द विद्रोही समूह 'कोमाला' को निशाना बनाया गया, जिसमें कम से कम नौ लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए।
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