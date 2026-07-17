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भारत ने जिस चाबहार पोर्ट को किया विकसित, अमेरिका ने उसे तोड़ा !

यूएस का चाबहार पोर्ट पर हमला ( X- Account, Pete Hegseth )

नई दिल्ली/तेहरान : ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे जंग की वजह से इन्फ्रास्ट्रक्चर को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है. इसकी चपेट में भारत द्वारा बनाया गया ढांचा भी शामिल है. ईरानी सरकारी मीडिया और अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, अमेरिका ने शुक्रवार को ईरान के चाबहार बंदरगाह पर हमला किया. इससे सबसे अहम समुद्री गेटवे में से एक का इंफ्रास्ट्रक्चर क्षतिग्रस्त हो गया. भारत पिछले कई सालों से चाबहार प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "चाबहार के मामले में, अगर आप इस मुद्दे पर नजर रखे हुए हैं, तो आपको पता होगा कि अमेरिकी पक्ष की ओर से एक छूट (वेवर) दी गई थी, जिसकी मियाद कुछ समय पहले खत्म हो गई. तब से, हम इस मामले को आगे बढ़ाने के तरीकों पर संबंधित पक्षों के साथ बातचीत कर रहे हैं. हमले की खबरों के बारे में आपके सवाल पर, हां, हमने वे खबरें देखी हैं. हालांकि, हम पुष्टि कर सकते हैं कि टर्मिनल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है." पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, "चाबहार, होर्मुज जलडमरूमध्य से काफी दूर स्थित है. इस प्रोजेक्ट में भारत की हिस्सेदारी है, जिसे अमेरिका नजरअंदाज कर रहा है. विडंबना यह है कि चाबहार के महत्व को कम करने से चीन और पाकिस्तान के ग्वादर प्रोजेक्ट को ही फायदा पहुंचता है." आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट ईरान, भारत की मदद से चला रहा था. पर अमेरिकी हवाई हमलों में इसे बार-बार निशाना बनाया गया है. ईरान के सरकारी मीडिया ने इस जगह पर हमलों के तीसरे दौर की बात तो मानी, लेकिन तुरंत यह नहीं बताया कि टावर गिर गया है. ईरान का कहना था कि यह टावर पोर्ट पर आने-जाने वाले कमर्शियल ट्रैफिक पर नजर रखने का काम करता था. ईरान की पैरामिलिट्री रिवोल्यूशनरी गार्ड भी देश भर के पोर्ट्स पर काम करती है. चाबहार का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, अफगानिस्तान और मध्य एशिया में अपनी आर्थिक और रणनीतिक पहुंच बढ़ाने की भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए अहम बना हुआ है. जनवरी में, जब इस पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंध नहीं लगे थे, तब भारत ने चाबहार पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए ईरान को अपनी पूरी आर्थिक प्रतिबद्धता सौंप दी थी और प्रोजेक्ट से हट गया था. अमेरिकी हमलों ने चाबहार में कमर्शियल शिपिंग पर नजर रखने वाली एक सुविधा को निशाना बनाया. ओमान की खाड़ी में स्थित यह पोर्ट जमीन से घिरे अफगानिस्तान के लिए एक अहम व्यापारिक कॉरिडोर का काम करता है और इसे भारत के बड़े निवेश से विकसित किया गया है. हमले में एक वॉचटावर को नुकसान पहुंचा है. सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, ईरानी अधिकारियों ने इस स्ट्रक्चर को पोर्ट के सिविलियन मॉनिटरिंग सिस्टम का हिस्सा बताया, हालांकि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की भी ईरान के कई पोर्ट्स पर मौजूदगी रहती है. US सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसकी सेनाओं ने "ईरान की सैन्य क्षमताओं को और कम करने" के लिए कई और ऑपरेशन किए.जिन जगहों को निशाना बनाया गया, उनमें होर्मोजगन प्रांत में छह पुल, एक एयरपोर्ट, बंदर अब्बास बंदरगाह शहर में एक रेलवे स्टेशन और होर्मुज जलडमरूमध्य के पास बसे तटीय शहर बंदर खमीर के पास का इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल था.